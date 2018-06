Polizisten während der Proteste am 24. Mai 2018 im südindischen Thoothukudi, bei denen mindestens 13 Menschen getötet wurden Foto: P.Ravikumar/REUTERS

Am Dienstag letzter Woche hat die Polizei in der Stadt Thoothukudi im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu Proteste gegen ein Kupferschmelzwerk blutig niedergeschlagen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters schossen die Polizisten ohne Warnung mit scharfer Munition in die Menge. 13 Menschen wurden getötet, über hundert verletzt, mindestens 19 davon schwer. Ein angeschossener Arbeiter erzählte der Agentur, die Polizisten »kamen mit der Absicht zu töten, als wären wir Terroristen«.

Die Proteste laufen seit Jahrzehnten und richten sich gegen ein Werk von Sterlite Industries, einer Tochterfirma der in London registrierten Vedanta Resources. Das Unternehmen wird beschuldigt, die Luft und das Grundwasser zu verschmutzen. Als Beleg führen die Umweltschützer unter anderem die überdurchschnittlich hohe Zahl an Krebserkrankungen in der Region an. Außerdem verschmutze das Werk das Meer und zerstöre so die Lebensgrundlage der lokalen Fischer.

Seit den 1990ern ordnete ein Gericht in Chennai (bis 1996 Madras) bereits zweimal die Schließung des Werkes an. Beide Male hob der Oberste Gerichtshof Indiens die Urteile auf und begründete dies damit, dass Sterlite wesentlich an der Kupferproduktion Indiens beteiligt sei und auch unabdingbar für die Verteidigung des Landes.

Vedanta steht sowohl in mehreren indischen Bundesstaaten als auch auf anderen Kontinenten wegen Umweltverschmutzung in der Kritik. Aber die beide großen Parteien Indiens – die Kongresspartei und die Bharatiya Janata Party (BJP) – unterstützen Vendata und Sterlite Industries. Unmittelbar nachdem die hindu-nationalistische BJP 2014 an die Macht kam, änderte sie eine Klausel im Umweltgesetz, die die Bewilligung für ein solches Kupferschmelzwerk an eine öffentliche Anhörung band. Die Zusammenarbeit ist nicht überraschend, denn der Mehrheitsaktionär von Vedanta, Anil Agarwal, unterstützt Premierminister Narendra Modi von der BJP und bekundet dies immer wieder stolz über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Der Umweltaktivist Nityanand Jayaraman erklärte gegenüber dem indischen Magazin Outlook: »Den Menschen wird klar gezeigt, dass sie keine Bedeutung haben. Die reichen Typen kommen zusammen und schützen ihre eigenen Interessen.« Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, dass die Umweltschützer einen – zumindest kurzfristigen – Sieg errungen haben. Diese Protestbewegung ist jedoch über einen solch langen Zeitraum so stark geblieben, was zeigt, dass der Kampf gegen Umweltverschmutzung und die Macht der Konzerne die Menschen in Indien zusammenbringen kann. Nur einen Tag nach den tödlichen Schüssen hat der Gerichtshof von Chennai Expansionspläne für das Werk in Thoothukudi gestoppt. Fast gleichzeitig ordnete die Regierung von Tamil Nadu an, dieses zu schließen. Aber der Erfolg wurde teuer erkauft. Und die schrecklichen Morde zeigen, wie die Regierung, die sich nächstes Jahr bei den Wahlen bestätigen lassen will, wirklich ist.