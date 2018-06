Rajoy hat fertig

Spaniens bisheriger Ministerpräsident Mariano Rajoy muss seine Koffer packen Foto: EPA/JUAN CARLOS HIDALGO

Am Freitag um 11.31 Uhr war es soweit: Der Chef der Spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE), Pedro Sánchez, hatte im Parlament in Madrid die nötigen Stimmen zusammen, um den bisherigen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy per konstruktivem Misstrauensvotum zu stürzen. Entsprechend den spanischen Gesetzen ist Sánchez damit neuer Regierungschef des Landes – sobald ihn der König offiziell dazu ernannt hat. Parlamentspräsidentin Ana Pastor informierte den Monarchen am Nachmittag offiziell über das Ergebnis der Abstimmung, anschließend sollte das Datum von Ernennung und Vereidigung des neuen Ministerpräsidenten festgelegt werden.

180 Abgeordnete hatten für den Sozialdemokraten votiert, 169 sagten nein, einer enthielt sich. Für Rajoy stimmten neben der Fraktion seiner eigenen Volkspartei (PP) sein bisheriger De-facto-Koalitionspartner Ciudadanos (Bürger) sowie die Regionalparteien Union des Volkes von Navarra und Asturisches Forum. Gegen den Ministerpräsidenten stellten sich außer den Sozialdemokraten auch das Linksbündnis Unidos Podemos sowie die Regionalparteien aus dem Baskenland und Katalonien: PNV, EH Bildu, PDECat und ERC.

Es war der vierte Misstrauensantrag im spanischen Parlament seit der Rückkehr zur Demokratie Mitte der 1970er Jahre – und der erste, der Erfolg hatte. Die Abstimmung war eine Reaktion auf das am 21. Mai veröffentlichte Gerichtsurteil im Korruptionsfall »Gürtel«. Die Richter der Audiencia Nacional hatten mehrere frühere Funktionäre der PP, unter anderem deren ehemaligen Schatzmeister Luis Bárcenas und den Unternehmer Francisco Correa, zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Auch die PP selbst wurde schuldig gesprochen und muss eine Geldstrafe von 245.000 Euro zahlen. Die Richter sprachen von der Regierungspartei als einer »zum Begehen von Gesetzesverstößen gebildeten Organisation«. Es habe sich nicht um »Einzelfälle« gehandelt, wie Rajoy immer wieder versichert hatte, sondern um das Agieren einer festen Gruppe, die seit 1989 – das heißt: seit Gründung der PP – schwarze Kassen betrieben hatte.

Die Entscheidung der Abgeordneten am Freitag war vor diesem Hintergrund in erster Linie dem Ziel untergeordnet, Rajoy loszuwerden. Sánchez wird es schwerfallen, aus diesem Votum eine stabile Regierungsmehrheit zu formen. Pablo Iglesias, der Chef der Linkspartei Podemos, bewarb sich bereits um eine Beteiligung am neuen Kabinett und rief den PSOE-Chef auf, Spanien zu einem »Beispiel für einen neuen Sozialismus im Süden Europas« zu machen. PSOE-Fraktionssprecherin Margarita Robles wies solches Werben im spanischen Fernsehen TVE umgehend zurück: »Pedro Sánchez hat bereits gesagt, dass es eine Regierung der PSOE sein wird.«

Sánchez, der siebter Ministerpräsident Spaniens nach dem Tod des Diktators Francisco Franco wird, hatte in seiner Rede vor dem Parlament am Donnerstag die Grundzüge seines Regierungsprogramms vorgestellt. Oberstes Ziel sei, »die europäischen Ziele zu erfüllen« und »makroökonomische und Haushaltsstabilität zu garantieren«. Damit rückt ein wirklicher Politikwechsel in weite Ferne – Sánchez wird die von Rajoy auf Druck der EU durchgesetzten Kürzungen beibehalten. Er kündigte bereits an, den erst vor wenigen Tagen mit den Stimmen der PP, der Ciudadanos und der PNV verabschiedeten Haushalt zu akzeptieren.