Endlich selbst bestimmen

Demo für Selbstbestimmung im September 2017 in Berlin. Hier protestierten die Feministinnen des Bündnisses »What the Fuck« gegen den alljährlich von Abtreibungsgegnern veranstalteten »Marsch für das Leben« Foto: Florian Boillot

Unter jungen Frauen hält sich hartnäckig das Gerücht, in der Bundesrepublik gebe es ein Recht auf Abtreibung. Wer ungewollt schwanger ist, muss erfahren, dass es so einfach nicht ist. Nach Paragraph 218 des Strafgesetzbuches (StGB) ist der Eingriff grundsätzlich noch immer illegal und darf lediglich unter bestimmten Voraussetzungen innerhalb der ersten zwölf Wochen nach Empfängnis, in bestimmten Ausnahmefällen bis zur 22. Woche, straffrei vorgenommen werden. Dafür, dass das immer noch so ist, zeichnen auch jene Richter des Bundesverfassungsgerichts verantwortlich, die vor 25 Jahren, am 28. Mai 1993, Schwangerschaftsabbrüche erneut für rechtswidrig erklärten.

An die Karlsruher Entscheidung, die zu den 1995 vom Bundestag beschlossenen und bis heute geltenden Regelungen im Strafrecht führte, erinnerten am Montag Feministinnen mit einer Protestkundgebung vor dem Bundesgesundheitsministerium in Berlin. Ressortchef Jens Spahn hatte sich in die Debatte um das sogenannte Werbeverbot nach Paragraph 219a StGB für den Schwangerschaftsabbruch eingemischt. Gegenüber Bild am Sonntag hatte er zum besten gegeben, ihn wunderten »die Maßstäbe: Wenn es um das Leben von Tieren geht, da sind einige, die jetzt für Abtreibungen werben wollen, kompromisslos«. Zur Erinnerung: Nach Paragraph 219 a wurde im November die Gießener Gynäkologin Kristina Hänel zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt – nicht, weil sie für den Schwangerschaftsabbruch »geworben«, sondern weil sie auf ihrer Webseite kurzzeitig Informationen zu Methoden und Voraussetzungen veröffentlicht hatte.

Auf der Kundgebung erinnerten Aktive des Bündnisses »What the Fuck?« (WTF) daran, dass die Karlsruher Entscheidung und die Neufassung der Strafrechtsparagraphen 218 ff. für die Frauen aus der DDR einen enormen Rückschritt bedeuteten. Die Demonstrantinnen forderten einen sicheren Zugang zu Abtreibungen und wandten sich gegen die antifeministischen Äußerungen von Minister Spahn. WTF-Sprecherin Sarah Bach sagte, für ungewollt Schwangere sei die widersprüchliche Gesetzeslage fatal, denn in weiten Teilen Deutschlands sei es sehr kompliziert und mit weiten Reisen verbunden, überhaupt einen Arzt zu finden, der den Eingriff vornimmt.

Die Hürden, die Frauen zu überwinden haben, wenn sie eine Schwangerschaft beenden möchten, waren Thema einer Veranstaltung am Montag abend in Frankfurt am Main. Eingeladen hatten die Studierendenzeitschrift diskus und das »Bündnis für körperliche Selbstbestimmung Frankfurt«. Das Bündnis war im November nach dem Prozess gegen Kristina Hänel gegründet worden. Eine Studentin forderte am Montag, junge Frauen sollten sich die Notwendigkeit bewusst machen, dass historische Kämpfe um das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung heute wieder aufgenommen und fortgesetzt werden müssen.

Zugleich war die Stimmung während der Diskussion mit der Familien- und Schwangerschaftskonfliktberaterin Heike Pinn und Dagmar Müller, Ärztin im Ruhestand, gedämpft. Denn beide berichteten aus ihrer Praxis, wie schwer es für Frauen ist, heute einen Termin für einen Abbruch innerhalb der Zwölf-Wochen-Frist zu bekommen. Immer weniger Ärzte bieten den Eingriff überhaupt an, nicht zuletzt, weil sie sonst Drangsalierungen durch selbsternannte Lebensschützer ausgesetzt wären, Kriminalisierung inklusive. Gerade im ländlichen Raum gebe es kaum Mediziner, die die Frauen aufsuchen können, sagte Müller. Zudem werde nur in etwa 60 Prozent der Fälle die schonende Absaugmethode angewandt, bei 15 Prozent immer noch die veraltete und oft schmerzhafte Gebärmutterausschabung.

Ein weiteres Problem: Krankenkassen übernehmen die Kosten des Eingriff nicht. Nur Frauen, deren Einkommen unter 1.100 Euro liege, könnten die Aufwendungen dafür auf Antrag erstattet bekommen. Eine Abtreibung kostet nach Angaben von Dagmar Müller im Schnitt 250 Euro. Falls eine Vollnarkose gewünscht werde, kämen weitere 150 bis 200 Euro hinzu. Die Gynäkologin monierte zudem, dass der Schwangerschaftsabbruch nicht Teil der Facharztausbildung sei. Medizinstudentinnen der Berliner Charité haben sich deshalb in der Gruppe »Medical Students for Choice« zusammengeschlossen. Sie engagieren sich für die Aufnahme moderner Abtreibungsmethoden in die Rahmenlehrpläne – und für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Müller berichtete, Aktive der Gruppe hätten die Absaugmethode an einer Papaya-Frucht geübt, die in der Struktur dem menschlichen Uterus sehr ähnlich sei.

Aus dem Publikum kam die Frage, wie praktizierende Frauenärztinnen und -ärzte dann den Eingriff gelernt hätten. »Nun man habe sich einfach daneben gestellt und zugesehen, wie erfahrene Kollegen das gemacht haben«, sagte Müller. Sie wies auf ein weiteres Problem hin: Immer mehr Medizinerinnen und Mediziner, die sich in den 70er, 80er Jahren noch bewusst dafür entschieden haben, diese Leistung anzubieten, gehen in den Ruhestand. Es fehle der Nachwuchs, denn viele Berufsanfänger wagten aus Angst vor aggressiven Abtreibungsgegnern nicht, dies zu tun. Denn sie kennen die Bilder von Demonstrationen vor Arztpraxen und von »Gehsteigberatungen«, mit denen zum Beispiel fundamentalistische Christen Patientinnen unter Druck setzen.

Ob die beiden Fachfrauen sich selber denn in einer juristischen Grauzone befänden, wenn sie auf einer öffentlichen Veranstaltung über die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs berichten, fragte eine Besucherin. Die Beraterin Heike Pinne verneinte das. In der Beratungsstelle werde der Eingriff nicht durchgeführt, deshalb gälten ihre Informationen nicht als »Werbung«. Dagmar Müller erklärte, sie könne gefahrlos sprechen, da sie im Ruhestand sei und definitiv keinen »Vermögensvorteil« davon habe, wie es im Paragraphen 219a heißt.