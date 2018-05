Selbstfindung vor dem Aquarium: »Herbert« Foto: MDR/Frédéric Batier

Re: Die rebellische Insel

Korsikas Kampf um Autonomie

Weil sie keine Gallier seien, wollen die korsischen Autonomisten mehr Rechte, mehr Anerkennung. Eine spätere Unabhängigkeit sei nicht ausgeschlossen. Korsisch soll als Amtssprache anerkannt werden. So wie das Katalanische in Katalonien. Allerdings sind die Ängste, Korsika könnte ein zweites Katalonien werden, wohl hinfällig. Korsika ist zu arm. Das reiche Bayern könnte da schon erfolgversprechender sein … Aber einen Napoleon haben sie halt nicht und nie einen gehabt.

Arte, 19.40 Uhr

Weltmeisterschaft der Spione

Russland gegen England

Ist das Thema nicht viel spannender als dieser ewige Fußball? Ja, auf jeden Fall. Und alles ohne Schiedsrichter. Aber genug gespaßt: Wir brauchen Entspannung, Dialog und Verständigung. Wir brauchen Frieden. Und keine Spione oder hochgekochte Spionageaffären.

Arte, 20.15 Uhr

Justin Trudeau

Über den Populismus von Trudeau und Macron etc. wird recht wenig geredet, scheint es manchmal. Dieser Yoga-Populismus der zarten Seelen und der korrekten Gesten. Mal sehen, was dieses Porträt des kanadischen Jungpremiers leistet, auch was das dynastische Element angeht: Durch seinen Vater Pierre, der selbst 15 Jahre das Amt des Premierministers innehatte, wuchs Justin Trudeau praktisch mit der liberalen Partei Kanadas auf.

Arte, 21.10 Uhr

Herbert

Herbert ist ein Berg von einem Mann. Früher war er als Boxer in Leipzig ein Star. Heute verdient er seinen Lebensunterhalt als Geldeintreiber oder Türsteher, abends bereitet er den jungen aufstrebenden Boxer Eddy auf dessen ersten Titelkampf vor. Als Herbert die Kontrolle über seinen Körper an die Muskelschwundkrankheit ALS verliert, erkennt er, dass er vor den Trümmern seines Lebens steht. Seine längst erwachsene Tochter hat er nicht mehr gesehen, seitdem sie sechs Jahre alt war. Seine Freundin Marlene hält er auf Abstand. Herbert weiß, dass jetzt die Zeit für seinen letzten Kampf gekommen ist. D 2018. Empfehlenswert. Peter Kurth (Herbert), Lina Wendel (Marlene), Lena Lauzemis (Sandra), Edin Hasanovic (Eddy). 2018. Regie: Thomas Stuber.

Das Erste, 22.45 Uhr