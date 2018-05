Lichtenbergs Erbe

Manche der Satiren von Georg Christoph Lichtenberg (geboren am 1.7.1742 in Ober-Ramstadt bei Darmstadt, gestorben am 24.2.1799 in Göttingen) erscheinen aus heutiger Sicht geradezu vorbildlich, verbindet er doch beißenden Spott mit hoher Formulierungskunst – Lichtenberg-Denkmal in Göttingen Foto: Frank May/picture-alliance/ dpa

Den nachstehenden Vortrag hielt der Schriftsteller Frank Schäfer am 29. April 2018 auf der Jahrestagung des PEN-Zentrums Deutschland in Göttingen. (jW)

Im Januar des Jahres 1777 besucht der bekannte Magier Philadelphus Philadelphia die Universitätsstadt Göttingen, diesen Hort der Vernunft und der Aufklärung, und verblüfft die Einheimischen mit mehr oder weniger billigen Taschenspielertricks. Man lädt Georg Christoph Lichtenberg ein, die Show zu besuchen. Aber der Herr Professor lässt sich zunächst entschuldigen, will sich vielleicht nicht gemein machen mit dem sensationslüsternen Volk. Vielleicht wittert er auch Konkurrenz. Als Experimentalphysiker ist er selbst dem Spektakel gar nicht abgeneigt. Ein Jahr zuvor hat er seine Vorlesungstätigkeit aufgenommen und versucht seitdem mit viel Gestank, großem Geknalle und noch größeren Funken auch die Studenten in den hinteren Reihen für seine Profession zu begeistern.

Entlarvung des Schwindlers

Schließlich siegt aber doch Lichtenbergs Neugier. Er besucht eine Vorführung und ärgert sich maßlos über die Dreistigkeit dieses Scharlatans. »­HE. (rrn) Philadelphia habe ich gesehen«, schreibt er einige Tage später seinem Freund Johann Andreas Schernhagen, »und ich kann sagen, dass er mir nicht sehr gefallen hat. Als er anfing, seine magnetischen Kunststücke zu machen, und dabei ernstlich versicherte, dass sie nicht magnetisch seien, sondern, dass sie eine besondere Verwandtschaft mit den Planeten hätten, so kann ich nicht leugnen, dass ich fast im Unwillen etwas gegen ihn gesagt hätte, so etwas kann er in Nordheim sagen, aber nicht auf einer Universität.«

Als immer mehr Gerüchte über angebliche Wundertaten an Lichtenbergs Ohr dringen, und er mitansehen muss, wie die Honorarforderungen des Magiers immer unverschämter werden, weil die Stadt – wohlgemerkt: eine viel gerühmte Universitätsstadt – von dessen obskuren Darbietungen nicht genug bekommen kann, platzt ihm der Kragen. Er fragt seinen Verleger Johann Christian Dieterich, ob er einen »Anschlag Zettel im Namen von Philadelphia« für ihn drucken könne. Allerdings legt Lichtenberg Wert auf absolute Anonymität. Man dürfe dem Plakat nicht mal ansehen, aus welcher Druckerei es stamme. Denn die Öffentlichkeit weiß um die Freundschaft der beiden. Lichtenberg wohnt zur Miete bei Dieterich und ist diesem kürzlich erst mit zwei Streitschriften im Kampf gegen das allgemeine Raubdruckunwesen beigesprungen. Und so viele Autoren mit komischem Talent gibt es nicht einmal in Göttingen.

Aber der Verleger weiß Rat. Er hat alte Holzschnittdruckplatten geschenkt bekommen, die keiner mit seinem modernen Betrieb in Verbindung bringt. Also weiht er seinen Drucker ein, und Lichtenberg setzt sich nun an einen fingierten Reklamezettel für Philadelphia, jenen »von Himmel und Hölle Beneideten«. Natürlich soll der nur eins bezwecken, den Schwindler zu entlarven.

»Allen Liebhabern der übernatürlichen Physik wird hierdurch bekannt gemacht«, schreibt Lichtenberg, »dass vor ein paar Tagen der weltberühmte Zauberer Philadelphus Philadelphia (…) allhier auf der ordinären Post angelangt ist (also mit der Kutsche, F. S.), ob es ihm gleich ein leichtes gewesen wäre, durch die Luft zu kommen. Es ist nämlich derselbe, der im Jahr 1482 zu Venedig auf öffentlichem Markt einen Knaul Bindfaden in die Wolken schmiss und daran in die Luft kletterte, bis man ihn nicht mehr gesehen.«

Das ist ziemlich dick aufgetragen und wohl selbst für einen einfachen Göttinger Ackermann zu verstehen. Nach dieser aberwitzigen Einleitung wird das in der Tat außergewöhnliche magische Programm vorgestellt. So lässt sich Philadelphia zum Beispiel »eine Holzaxt bringen und schlägt damit einem Chapeau (einem Hutträger, einem modischen Herrn, F. S.) vor den Kopf, dass er wie tot zur Erde fällt. Auf der Erde versetzt er ihm den zweiten Streich, da dann der Chapeau sogleich aufsteht und gemeiniglich fragt: was das für eine Musik sei? Übrigens so gesund wie vorher.«

Noch ein Kunststück wird avisiert. »Er zieht drei bis vier Damen die Zähne sanft aus, lässt sie von der Gesellschaft in einem Beutel sorgfältig durcheinander schütteln, ladet sie alsdann in ein kleines Feldstück (eine kleine Kanone, F. S.) und feuert sie besagten Damen auf die Köpfe, da denn jede ihre Zähne rein und weiß wieder hat.«

Das Glanzstück aber steht am Schluss des Programms. Da nämlich: »Nimmt er alle Uhren, Ringe und Juwelen der Anwesenden, auch bares Geld, wenn es verlangt wird, und stellt jedem einen Schein aus. Wirft hierauf alles in einen Koffer, und reiset damit nach Kassel. Nach acht Tagen zerreißt jede Person ihren Schein, und so wie der Riss durch ist, so sind Uhren, Ringe und Juwelen wieder da. Mit diesem Stück hat er sich viel Geld verdient.«

In einer konspirativen Plakatierungsaktion macht Dieterich dieses »Avertissement« publik, und es zeigt sofort Wirkung. Philadelphia flüchtet – vermutlich nach Kassel.

Hier haben wir ein Musterbeispiel von pragmatisch-effizienter Aufklärungssatire. Lichtenberg gibt an einem konkreten Exempel die »Schwärmerei«, also die Leichtgläubigkeit und den Obskurantismus seiner Zeitgenossen der Lächerlichkeit preis – und die Vernunft obsiegt.

Zeitgebundenheit

Aber obwohl er sich hier im völligen Konsens mit dem aufklärerischen Wertekanon befindet, fühlt er sich nicht ganz wohl dabei. Dass Streitschriften, Polemiken und Satiren unter Pseudonym bzw. ganz anonym erscheinen, ist nicht ungewöhnlich im 18. Jahrhundert. Dass Lichtenberg hier aber weitere Vorsichtsmaßnahmen glaubt treffen zu müssen, um jeglichen Verdacht von ihm abzulenken, zeigt wohl doch, dass er sich mit solchen Petitessen seine wissenschaftliche Reputation nicht verderben will.

Satire ist etwas leicht Unfeines, Halbseidenes, in der literarischen Gattungshierarchie eher weiter unten Angesiedeltes, nicht ganz Satisfaktionsfähiges. Und das scheint mir bis heute so zu sein. Das alte Verdikt, wonach Deutschland so eine Art Entwicklungsland im komischen Fach sei, ist mittlerweile widerlegt. Angefangen bei Sebastian Brant, über Johann Fischart, Grimmelshausen, Christian Reuter, Lessing, Lichtenberg, Jean Paul, Karl Kraus, Tucholsky bis zur Neuen Frankfurter Schule und ihre Erben wie Max Goldt und Thomas Gsella – oder solchen inkommensurablen Autoren wie Ror Wolf, Eugen Egner und Fanny Müller –, gibt es eine keineswegs schmale satirische Tradition, die den Vergleich mit anderen Nationalliteraturen kaum zu scheuen braucht. Und doch wird die Satire hierzulande kaum einmal mit höchsten literarischen Weihen bedacht. Wann hat eigentlich jemals ein ausgewiesen komischer Autor den Büchner-Preis, den Deutschen Buchpreis oder den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen? Sehen Sie, Sie können sich auch nicht erinnern!

Lichtenbergs »Anschlag Zettel im Namen von Philadelphia« ist nicht preiswürdig. Ein etwas mutwilliger Schnellschuss, immerhin mit ein paar hübschen Pointen, noch dazu sehr zeitgebunden. Das ist nicht selten das Problem von komischer Literatur. Wenn notwendige Anspielstationen und Hallräume historisch auf der Strecke bleiben, verliert der satirische Text merklich an Suggestivität. Witze erklären zu müssen, ist immer misslich.

Lichtenbergs Satiren haben nicht alle den Test of time gut überstanden. Einige aber doch. Vor allen anderen sein »Fragment von Schwänzen«, ein – so heißt es im Untertitel – »Beitrag zu den Physiognomischen Fragmenten«. Gemeint sind die »Physiognomischen Fragmente« Johann Caspar Lavaters.

Der Zürcher Pastor legt in diesem großen, vierbändigen Werk eine dubiose, aber überaus beliebte, etwa auch von Goethe und Herder mit diversen Beiträgen unterstützte Physiognomiklehre dar. Lavater glaubt aus dem Körper eines Menschen, vor allem dem Gesicht, seinen wahren Charakter ablesen zu können – und stellt die Gleichung auf: »je moralisch besser; desto schöner. Je moralisch schlimmer; desto hässlicher« der Mensch.

Das ging den kleinwüchsigen, buckligen Skoliotiker Lichtenberg direkt an. Zumal Lavaters Gesichtsdeuterei kein bloßer Privatspleen blieb, sondern sich zu einem modischen Gesellschaftsspiel auswuchs, seine Kernthese also langsam ins Kollektivwissen einzusickern drohte.

»Wenn die Physiognomik das wird, was Lavater von ihr erwartet«, notiert er sich im Sudelbuch, »so wird man die Kinder aufhängen ehe sie die Taten getan haben, die den Galgen verdienen, es wird also eine neue Art von Firmelung jedes Jahr vorgenommen werden. Ein physiognomisches Autodafé.«

Folglich meldet sich Lichtenberg mehrfach zu Wort. Zunächst einmal mit der Streitschrift, »Über Physiognomik; wider die Physiognomen«, die Lavaters Thesen nach allen Regeln der Hermeneutik widerlegt. Und später dann eben auch mit dem satirischen »Fragment von Schwänzen«. Lichtenberg parodiert darin Lavaters alogisch-assoziative, von überdrehten Wortbildungen reiche Stürmer-und-Dränger-Diktion und führt den Aberwitz dieser arkanen Zeichendeuterei vor, indem er sie auf Schweine- und Hundeschwänze und am Ende auch auf »Purschenschwänze«, also die Perückenzöpfe der Studenten, anwendet. Über einen ziemlich famosen Hundeschwanz heißt es etwa:

»Der du mit menschlichem warmen Herzen die ganze Natur umfängst, mit andächtigem Staunen dich in jedes ihrer Werke hinfühlst, lieber Leser, teurer Seelenfreund, betrachte diesen Hundeschwanz, und bekenne ob Alexander, wenn er einen Schwanz hätte tragen wollen, sich eines solchen hätte schämen dürfen. Durchaus nichts weichlich, ›hundselndes, nichts damenschößigtes, zuckernes‹ mausknapperndes, winzigtes Wesen. Überall Mannheit, Drangdruck, hoher erhabener Bug und ruhiges, bedächtliches, kraftherbergendes Hinstarren, gleichweit entfernt von untertänigem Verkriechen, zwischen den Beinen, und hühnerhündischer, wildwitternder, ängstlicher unschlüssiger Horizontalität (…) Liebe, Herzenswonne Natur, wenn du dereinst dein Meisterstück mit einem Schwanz zieren willst, so erhöre die Bitte deines bis zur Schwärmerei warmen Dieners, und verleihe ihm einen wie B.«

Vor allem bei den absurden Erläuterungen der ebenfalls abgebildeten »Purschenschwänze« drängt sich noch eine andere Konnotation auf.

»1) Ist fast Schwanzideal. Germanischer, eiserner Elater im Schaft; Adel in der Fahne; offensivliebende Zärtlichkeit in der Rose; aus der Richtung fletscht Philistertod und unbezahltes Konto. Durchaus mehr Kraft als Besonnenheit.

2) Hier überall mehr Besonnenheit als Kraft. Ängstlich gerade, nichts Hohes, Aufbrausendes (…), süßes Stutzerpeitschgen, nicht zur Zucht, sondern zur Zierde, und zartes Marzipanherz ohne Feuerpuls. Ein Liedchen sein höchster Flug, ein Küsschen sein ganzer Wunsch.

3) Eingezwängter Fülldrang. Eine Pulvertonne unter einem Feuerbecken vergessen. Wanns auffliegt, füllts die Welt. Edler vortrefflicher Schwanz, englisch in beiderlei Verstand. Schade, dass du von sterblichem Nacken herabstarrst. Flögst du durch die Himmel, die Kometen würden sprechen: Welcher unter uns will es mit ihm aufnehmen. Studiert Medizin.«

Und so weiter.

Lichtenberg agiert nun noch vorsichtiger und publiziert das »Fragment von Schwänzen« zunächst gar nicht. Er lässt es nur im Freundeskreis kursieren. Erst einige Jahre später geht es eher unfreiwillig in Druck, erfährt dann aber sogleich enormen Publikumszuspruch. »Es ist besonders wie die Schwanzphysiognomik gefallen muss«, schreibt er Freund Schernhagen, »mit jedem Posttag muss Dieterich welche verschicken. Man sieht daraus was man tun muss, um Applausum zu haben.« Ein bisschen zotig werden, meint er wohl.

Poetischer Mehrwert

Aber das ist es gar nicht in erster Linie, was die besondere Qualität dieses Pastiches ausmacht, eine Qualität, die selbst nach 240 Jahre nicht wirklich erodiert ist. Es scheint mir etwas anderes dafür verantwortlich zu sein. Das »Fragment von Schwänzen« geht nicht auf in seiner satirischen Funktion. Es ist eben nicht bloß Agitprop in lustig, eine gelungene Parodie, die der Physiognomikmode mit ein paar Übertreibungen die Luft rauslässt. Man spürt hier geradezu Lichtenbergs Formulierungsfuror. Er verliert sich in seinen aberwitzigen Exegesen, schraubt solange herum an dieser verirrten Schwärmerprosa, bis die Worte zu sich selbst kommen und dabei eine semantisch wunderbar leerlaufende Sprachmusik ertönt. Das ist – zumindest stellenweise – ­Dada avant la lettre.

Und ich glaube, es ist dieser poetische Mehrwert, den Lichtenberg mit seiner Eloquenz und Bildgewalt in diesen Text injiziert, der die Satire über den Anlass hinaus lesenswert bleiben lässt.

Genau das brauchte Satire immer schon. Und in der Medienmoderne, in der man den Schriftsteller als Seher oder Präzeptor nicht mehr benötigt, in der so ziemlich alles von allen gewusst werden kann, wenn man es nur wissen will, braucht die Satire das in besonderem Maße. Sie muss etwas besitzen, dass über ihre aufklärerische Funktion, ihre wirkungspoetische Dimension hinausgeht.

Diese primär lehrhafte Gattung muss sich also mindestens mit dem gleichen Furor als artifizielle Gattung verstehen. Viel mehr noch. Wenn sie über den Tag hinaus gelesen werden will, dann sollte sie die Horazische Formel »prodesse et delectare« (»nützen und erfreuen«) besser ganz schnell umdrehen und sich das ­DELECTARE in Versalien hinter die Ohren schreiben.

Das zeigt die Satiregeschichte sehr gut. Die vielbeschworene »heitere Nachdenklichkeit« eines Eugen Roth zum Beispiel, man könnte das auch gefällige, um Einverständnis buhlende Biederkeit nennen, sorgt mittlerweile nur noch für ein gepflegtes Achselzucken. Wer mit einer solchen stoischen Vehemenz seine vierhebigen Jamben abklappert und stets nur das naheliegendste, also völlig unwitzige Reimpaar findet – natürlich reimt sich »oft« bei ihm »unverhofft« –, der hat die längste Zeit seine Chance gehabt. Was sind dagegen Tucholsky, Morgenstern und selbst gelegentlich Ringelnatz für metrische Spieler und sprachliche Experimentalphysiker, wenn es darum geht, im Gleichklang scheinbar Unvereinbares zusammenzubringen.

Schreibende Sozialpädagogen

Eine vergleichbare Unambitioniertheit im Formalen gepaart mit völliger Überraschungs- und somit auch Harmlosigkeit findet man im politischen Kabarett, vor allem seit den 1970er Jahren. Kabarett wird für die Bühne geschrieben, ganz klar, sein ureigentlicher Aggregatzustand ist somit das gesprochene Wort, aber die namhaften Köpfe haben es sich natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, ihre Texte in den Druck zu geben. Selten eine gute Idee. Man kann das eigentlich nicht lesen, konnte es schon damals nicht. Auch weil man sich so offensichtlich im Juste Milieu bewegt.

Der 1970er-Jahre-Zeitgeist ist ökologisch aufgeklärt, antikapitalistisch, pazifistisch und natürlich gegen Atomkraft – das Kabarettpublikum sowieso. Und die Satiriker sind es auch. Es herrscht die ganz große Kumpanei. Die Bekannteren unter ihnen wie Hans Scheibner, Werner Schneyder, Hanns Dieter Hüsch usw. haben gut dotierte Engagements im Staatsfernsehen – und dennoch kommen sich alle vor, als habe eine finster dreinblickende Obrigkeit die Schlinge längst um ihre Hälse gelegt.

Mit diesen schreibenden Sozialpädagogen hat Robert Gernhardt später in seiner Polemik »Warum ich nicht gern Satiriker bin und mich nur ungern als solchen bezeichnet sehe« abgerechnet, die auch als so eine Art nachgereichte Programmschrift für die Neue Frankfurter Schule durchgehen kann.

Für Gernhardt sind die »sich ständig wiederholenden Geheimdienst-, Giftmüll- und Abhörskandale, die Mode-, Schlager- und Sexualtorheiten«, mit denen diese Satiriker glauben sich herumschlagen zu müssen, »untergeordnete Drecksarbeit«, die geradezu geschäftsmäßig verrichtet werde und nur noch dazu da sei, sich gegenseitig wissend auf die Schulter zu klopfen.

»Wie noch etwas zur Kenntlichkeit entstellen, dessen wahre Natur bereits der Dümmste erkannt hat?« fragt Gernhardt enerviert. »Wozu da noch nach Pointen suchen, wo bereits alles auf den Punkt gebracht worden ist? (…) Je bewusster dem Satiriker ist, dass der Erkenntnisgewinn seiner Satire zu wünschen übriglässt, desto dringlicher sieht er sich vor die Aufgabe gestellt, wenigstens den Unterhaltungswert seiner Arbeit zu steigern.«

Und das haben die Neuen Frankfurter Robert Gernhardt, F. K. Waechter, F. W. Bernstein, Hans Traxler, Eckhard Henscheid et alii tatsächlich getan. Sie befreiten die Satire von ihrer gutgemeinten, eingreifenden, belehrenden Funktion – und emanzipierten sie damit eigentlich erst als Kunstwerk.

In vielen ihrer Texte geht es um nichts, jedenfalls nicht mehr um die großen Haupt- und Staatsaktionen, gegen die man opponieren müsste. Was dann immer noch bleibt, ist die Sprache selbst – wie in »Reiher an der Bahnstrecke Augsburg–Ulm«:

»Der Reiher auf dem Eise steht. / Ahnt er, wohin die Reise geht? // Friert der nicht auf dem Weihereis? / Ich weiß es nicht. Der Reiher weiß. // Im Frühling lag der Weiher bloß. / Die Zeit macht nicht nur Reiher groß. // Im Sommer war der Weiher blau. / Die Zeit macht nicht nur Reiher grau. // Im Herbst war’s um den Weiher rot. / Die Zeit macht nicht nur Reiher tot. // Im Winter stimmt der Weiher ernst. / O Mensch, der du vom Reiher lernst, // bedenke: Was der Reiher lehrt, / ist nicht mal einen Dreier wert.«

Nonsens hat man das genannt, oft genug abwertend. Dabei ist Nonsens letztlich nur die andere Seite der kostbaren Münze L’art pour L’art. Denn wie man ästhetische Levitation erzeugt, wie man sich via Sprache der Erdenschwere entledigt, ob das im Ernst oder im Spaß passiert, sollte eigentlich egal sein. Zumindest prinzipiell – das muss man wohl immer mal wieder sagen – sind es ebenbürtige ästhetische Erfahrungen.

Literarische Komik

Aber darf man das überhaupt noch Satire nennen, wenn ein echter Gegner fehlt? Max Goldt jedenfalls hat da seine Zweifel. »Satire hat heute den Beigeschmack von Tanzkapelle, Handkuss und Sanella – toter Kram, weg damit.« Vielleicht sollte man, jedenfalls für die Neue Frankfurter Schule und ihre Adepten, tatsächlich eher von literarischer Komik bzw. komischer Literatur sprechen.

Wenn auch nicht unbedingt bei den Preisjurys, ich sagte es bereits, zumindest aber beim Publikum hat sich eine solche komische Literatur durchgesetzt. Es gibt mit der Titanic, dem Eulenspiegel oder der »Wahrheit«-Seite der Taz einige publizistische Organe, in denen sie sich seit Jahrzehnten regelmäßig präsentieren darf. Auf diversen Lesebühnen beweist sie ihre Livetauglichkeit. Und mittlerweile sperren sich nicht einmal mehr die traditionellen Verlage, sie in ihr Programm aufzunehmen.

Dabei ist die komische Literatur selbst ein bisschen traditionell geworden, scheint mir. Das zeigt sich nicht zuletzt an ihrer formalen Konventionalität. Man muss nur mal einen Blick auf die Lyrik werfen. Liedhafte Formen und Endreime, wohin man auch blickt. Nicht dass Thomas Gsella, Christian Maintz oder Peter P. Neuhaus ihr Handwerk nicht verstünden, aber es muss doch noch was anderes geben?! Und das gab es auch schon mal – bei Uli Becker zum Beispiel.

Becker hat zum einen das serielle Langgedicht in freien Versen – die Rolf-Dieter-Brinkmann-Tradition also – für die Komik erschlossen. Zum anderen hat er sich den japanischen Kurzformen Haiku bzw. Senryu gewidmet – durchaus auch in Lachen machender Absicht. Und sein zwischen Lyrik und Prosa changierendes Buch mit tausend Erinnerungsstenogrammen, »Alles kurz und klein«, ist ebenfalls ein nicht auszulesendes Kompendium gelehrten Witzes. »Ich erinnere mich«, schreibt Becker, »dass Nasenpopel einfach zu schnell hart wurden, als dass man daraus etwas wirklich Großes hätte schaffen können.«

Auf diesem anderen lyrischen Weg sind Uli ­Becker kaum Dichter nachgefolgt. Diese schrumpfende formale Diversität darf man ruhig mal beklagen.

Zumal die anderen Gattungen ein ähnliches Bild liefern. Warum gibt es eigentlich nicht mehr Autoren von absurd-komischen Kürzestdramen – wie die von Jörg W. Gronius und Bernd Rauschenbach? Warum schreibt außer Thomas Kapielski keiner mehr Sudelbücher in guter alter Lichtenbergscher Tradition? Warum publiziert kaum mal ein größerer Verlag eine Sammlung von komischen Kürzestgeschichten wie jüngst »Die Frau des Croupiers« von Otto Jägersberg? Warum wird die Collage außer von Ror Wolf kaum mehr gepflegt? Warum erscheinen nicht mehr Lexikonpastiches wie die von Ror Wolfs Alter ego Raoul Tranchirer? Warum wagen sich, abgesehen von Eugen Egner und Fanny van Dannen, so wenige komische Autoren an die gepflegte Groteske?

Immer nur Romane

Weil sie natürlich alle viel lieber Romane schreiben wollen. Oder sollen. Selbst Heinz Strunk und Rocko Schamoni, die zusammen mit Jacques Palminger als Studio Braun die profane Gattung des Telefoninterviews in eine irisierend sprachwitzige Kunstform überführt haben, mussten irgendwann Romane schreiben. Und der Erfolg gibt ihnen ja Recht. Einem größeren Publikum bekannt geworden sind sie durch »Fleisch ist mein Gemüse« und »Dorfpunks«.

Im Grunde sind wir also wieder einmal selbst schuld, wir bekommen immer nur die komische Literatur, die wir verdienen.