Windei des Tages: Frank Steffel

Mit dem Kopieren und Fingieren kennt sich Frank Steffel (CDU) aus. Wann er sich selbst fälscht bleibt abzuwarten Foto: Lukas Schulze/dpa

Erinnert sich noch jemand an Frank Steffel, Unternehmersöhnchen aus Berlin-Reinickendorf? Nach langer Pause ist der Mann mal wieder da, wo er früher oft gewesen ist, meist unfreiwillig: in den Schlagzeilen. Dazu später mehr, zunächst ein paar Sätze zu seinem Werdegang. Nach seiner Ochsentour in der Jungen Union arbeitete sich Steffel in der CDU-Fraktion des Abgeordnetenhauses nach oben, brachte es zum Herausforderer von Klaus Wowereit (SPD) bei der Wahl im Oktober 2001, die er krachend verlor. Die CDU bekam 17 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwahl und entging knapp der Schande, von der PDS überrundet zu werden. Nicht ganz unschuldig daran waren Pleiten und Pannen in Steffels Wahlkampf.

So bezeichnete er bei einem Besuch Münchens die Stadt als die schönste des Landes und »heimliche Hauptstadt«. Das war so, als hätte Franz Josef Strauß auf dem Viktualienmarkt ausgerufen: »Ich bin ein Berliner.« Apropos: Die Agentur, die Steffels Wahlkampf managte, verkaufte ihn als den »Kennedy von der Spree«. Da hätte »Quayle von der Spree« besser gepasst. »Dan« Quayle, US-Vizepräsident unter George Bush, war berühmt für seine Fehltritte.

Für die Kommunalpolitik war der Reinickendorfer verbrannt, im Bundestag fand sich aber 2009 noch ein Sitz für ihn. Dort fiel er nicht auf – bis jetzt. Am Mittwoch berichtete die Berliner Zeitung, dass die Plattform »VroniPlag Wiki« Steffel erwischt hat. Offenbar hat er weite Teile seiner Doktorarbeit abgeschrieben, ohne dies zu kennzeichnen. Thema der Arbeit war die Entwicklung des Unternehmertums im »Beitrittsgebiet« nach der »Wende«, was nahelag. Expandierte die mit Bodenbelägen handelnde Firma, die Steffel von seinen Eltern übernommen hatte, doch nach Brandenburg. Was er da absahnte, darf er sicher behalten – den Doktortitel wohl eher nicht.