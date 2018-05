Den Schuss nicht gehört

Egal, wer am Ende schießt: Soldaten töten Foto: Wir. Dienen. Deutschland. (https://www.flickr.com/photos/wirdienendeutschland/8282913207/)/CC BY-ND 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/)

Der Sinnverlust so mancher altehrwürdigen Institution ist gut zu verkraften. Nur leider betrifft dieser Trend nicht nur reaktionäre oder religiöse Einrichtungen, sondern auch solche, die sich einst als Flaggschiff emanzipatorischer und progressiver Gesellschaftsentwicklungen verstanden. Das Schwulenzentrum (Schwuz) ist so eine Institution. In den späten 70er Jahren in Westberlin gegründet, galt der Klub lange als alternativer Leuchtturm in einer verklemmten und homophoben Gesellschaft. Doch der Wind hat sich scheinbar gedreht: Am Sonnabend öffnet das »Schwuz« seine Tore nicht für alternative Lebensentwürfe, sondern für international agierende Großkonzerne und die Bundeswehr. Und das bereits zum zweiten Mal.

»80 stolze Arbeitergeber« werde das »Schwuz« in seinen Hallen begrüßen, und der Organisator der »Sticks and Stones« genannten Veranstaltung, das Unternehmen »Uhlala«, wirbt mit »Europas größter Job- und Karrieremesse« für LGBT, also für alle Schwulen, Lesben, bi- und transsexuellen Menschen. Das Besondere: Die vertretenen Unternehmen und Organisationen setzten sich »für eine offene Unternehmenskultur gegenüber LGBT« ein, heißt es weiter. Bei einem Blick auf die prominent besetzte Liste könnte der eine oder andere stutzen: Axel Springer, Bayer, Coca Cola, Google, McKinsey, Pfizer, SAP und Thyssen-Krupp sind unter anderem dabei. Ebenso mit von der Partie: die Bundeswehr. Eine bunte Mischung also aus rechtem Medienverlag, Rüstungsunternehmen, Pharmakonzernen und einer seit langem um gute PR bemühten Armee.

Wie passt die Gästeliste zum Selbstverständnis und zur Geschichte des »Schwuz«? Auf der eigenen Homepage feiert sich der Klub als »Ort großer Vielfalt«, als eine »Instanz des Aufbegehrens«, die von »flachen Hierarchien und dem Willen für eine emanzipatorische und vor allem dialogische Entwicklung« lebe. Für flache Hierarchien waren Großkonzerne oder Bundeswehr bislang nicht bekannt. Gegenüber jW rechtfertigte Stuart Cameron, »Uhlala«-Geschäftsführer, die Karrieremesse wie folgt: »All unsere Partner sind Arbeitgeber, die sich für eine offene Unternehmenskultur engagieren, sich also für Frauen, Schwule, Lesben sowie bi- oder transsexuelle Mitarbeiter einsetzen«. Dieses Engagement sei nicht selbstverständlich und von daher ein »wichtiges und positives Signal für die Community«.

Mit diesem Statement scheint sich der Veranstalter gegenüber jedweder Kritik immunisieren zu wollen. Seine Sicht der Dinge teilen aber längst nicht alle. Das Bündnis »No War Berlin« kritisiert die geplante Messe im »Schwuz« scharf. Homophobie, Sexismus oder Transphobie seien zwar weit verbreitet, sagte Benja Weber am Mittwoch abend gegenüber jW. Nur biete der Klub »Unternehmen eine Bühne, die in ihrer Praxis überhaupt nicht LGBT-freundlich sind«. Der Springer-Verlag verbreite »tagtäglich Rassismus, Sexismus und Homophobie«, Thyssen-Krupp liefere U-Boote an die Türkei, »wo das Erdogan-Regime queere Menschen verfolgt«. Und die Bundeswehr sei schlichtweg kein »normaler Arbeitgeber, sondern eine Institution, die Menschen zum Töten ausbildet und weltweit Krieg führt«.

Aus Protest gegen die Messe hatte »No War Berlin« bereits vor zwei Wochen einen offenen Brief an das »Schwuz« geschrieben. Es sei unerträglich, »dass an einem von uns als alternativ und emanzipatorisch wahrgenommenen Ort wie dem ›Schwuz‹, Werbung für das Töten und Sterben von Menschen gemacht werden kann«, heißt es dort. Die Kritik mündet in der Hoffnung, der Klub würde seine »Räumlichkeiten nicht für eine solche Veranstaltung zur Verfügung« stellen. Bislang habe man keine Antwort bekommen, so Weber. Daher mobilisiere das Bündnis nun für eine Protestaktion während der Messe. Am Sonnabend ist um 12 Uhr eine Kundgebung vor dem »Schwuz« in Berlin-Neukölln angemeldet, von der ein klares Zeichen »gegen Krieg, Militarisierung und prekäre Arbeitsverhältnisse« ausgehen soll.