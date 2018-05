»Wohnungssuche wird für viele zum Alptraum«

Für weniger Betuchte sind Unterkünfte Mangelware - Suchanzeige in der Goethe-Universität Frankfurt am Main Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Am Sonnabend startet um 13 Uhr auf dem Hamburger Spielbudenplatz der »Mietenmove – Demonstration für eine solidarische und soziale Wohnraumpolitik«. Lehnt sich die Bezeichnung bewusst an den Schlagermove und ähnliche Events an, nur halt ins Politische gewendet?

»Alles was dumm und scheiße ist, findet hier statt«, sagte der Künstler Rocko Schamoni einmal über St. Pauli. Und so ist es auch. Die Eventisierung nagt an unserer Stadt. Oberflächliche Veranstaltungen wie der Schlagermove brauchen ein Gegengewicht, das die Interessen der Hamburger sichtbar macht. Auf die Ohren gibt es beim »Mietenmove« nicht nur gute Musik, sondern viel wichtiger: auch Reden, Politik und Inhalte.

Wie sieht die Route aus, wer redet, mit wie vielen Leuten rechnen Sie?

Vom Spielbudenplatz geht es via Arrivati Park und Feldstraße vorbei am erfrischenden Gängeviertel zum Gänsemarkt und von dort über den Jungfernstieg, Rathausmarkt und Mönckebergstraße zum City-Hof am Klosterwall, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird. Bei den Zwischenkundgebungen und während der Demo wird es kleine Redebeiträge und Interviews auf den Lautsprecherwagen geben. Alle sollen zu Wort kommen können, und niemand soll gelangweilt werden. Wir rechnen mit bis zu 5.000 Teilnehmern.

Sie haben als Unterzeichnerinnen des Aufrufs mehr als 120 Initiativen, Gruppen und Verbände und etliche Einzelpersonen gewonnen. Ist die große Zahl und die Breite des Bündnisses Ausdruck wachsenden Unmuts?

Die Breite des Bündnisses ist vor allem Ausdruck der verfehlten Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik des rot-grünen Senats in den letzten Jahren. Immer mehr Bewohner mit geringen und mittleren Einkommen sind von Verdrängung bedroht – und das längst nicht mehr nur in den zentralen Lagen. Die Wohnungssuche wird für viele zum nicht enden wollenden Alptraum. Geflüchtete und Wohnungslose leben jahrelang in eigentlich nur zur temporären Unterbringung gedachten Camps und Unterkünften.

»Der Mietenwahnsinn in Hamburg nimmt dramatische Formen an«, heißt es in Ihrem Aufruf. Wie sieht das aus?

Preistreiber gibt es in Hamburg viele. Ein Beispiel sind große Immobilienunternehmen wie Akelius und Vonovia, die hier in den letzten Jahren in großem Umfang Wohnungen aufgekauft haben und in zentralen Lagen Mieten in Höhe von bis zu 30 Euro pro Quadratmeter verlangen. Ein anderes Beispiel sind Projektentwickler wie Otto Wulff, der 2016 auf einem vormals städtischen Grundstück im Münzviertel einen Neubau mit 353 Mikro- sowie Studentenapartments errichtet hat. Die Immobilie hat bereits zweimal den Besitzer gewechselt, die Apartmentpreise beginnen aktuell bei 35,26 Euro pro Quadratmeter. Möbliert, versteht sich!

Aber Hamburgs rot-grüner Senat ist doch so stolz darauf, wieder mehr Wohnungen zu bauen. Was ist denn damit?

Die Wohnungsbauoffensive der vergangenen Jahre hat Hamburg zwar mehr Wohnungen beschert, aber nichts an den steigenden Mieten geändert. Trotzdem glauben die Politikerinnen und Politiker von SPD und Grünen weiterhin an das Märchen von Angebot und Nachfrage, also dass der freie Markt die Wohnraumversorgung allein schon regeln wird.

Nennen Sie bitte noch Ihre wichtigsten Forderungen.

Der rot-grüne Senat muss den Ausverkauf unserer Stadt beenden, Grundstücke sowie Immobilien nur noch in Erbpacht vergeben und die Spekulation mit Wohnraum und Flächen für Kleingewerbe sowie soziale und kulturelle Einrichtungen unterbinden. Die Stadt muss ihr Vorkaufsrecht nutzen, um auch zukünftig über Flächen zu verfügen und damit handlungsfähig zu sein. Das städtische Wohnungsunternehmen Saga muss ausreichend bezahlbaren Wohnraum für Haushalte mit geringen sowie mittleren Einkommen sichern und schaffen. Der Mietenspiegel, der in Wahrheit ein Mietenerhöhungsspiegel ist, muss reformiert werden. Und, damit sich der Kreis schließt: Der Senat muss aufhören, immer mehr große Events in unsere Stadt zu holen und neue Leuchtturmprojekte zu realisieren.