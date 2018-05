Zensur in Spanien

Kommunikationsstaatssekretärin und ihr »Fuck you«: Rentnerproteste im April von PP-Politikerin verunglimpft Foto: Vincent West/Reuters

Die Mitarbeiter des spanischen Fernsehsenders TVE (als Teil des öffentlichen Rundfunks Radiotelevisión Española; RTVE) befinden sich seit eineinhalb Monaten im Widerstand. Jeden Freitag treten Moderatoren schwarz gekleidet vor der Kameras, Redaktionsmitarbeiter sitzen in Schwarz am Schreibtisch. Damit wollen sie darauf aufmerksam machen, dass im Sender unter der Ägide der Regierung von Mariano Rajoy und dessen Partido Popular (Volkspartei; PP) Zensur und Manipulation an der Tagesordnung sind. Die Journalistin Yolanda Álvarez fasste das bei Twitter so zusammen: »Die Information über Korruption, die die Regierung betrifft, wird spät gebracht und in einem kurzen 20-Sekunden-Beitrag zusammengefasst. Was andere politische Parteien betrifft, so wird das mittels Live-Übertragungen, großer Beiträge und umfangreicher Berichterstattungen hochgespielt.«

Die TV-Mitarbeiter berichten unter dem Hashtag #asísemanipula (#sowirdmanipuliert) darüber im genannten Kurznachrichtendienst. Ziel sei, dass »Bürger einen Zugang zur tatsächlichen Situation bekommen, wie die alltägliche Manipulation im öffentlichen Sender funktioniert, den alle mit ihren Geldern bezahlen.«

Ein Beispiel ist die »Sprachregelung«: Bei Berichten über die Finanzkrise 2011 und die damalige Einigung mit der Euro-Gruppe auf Hilfen waren die Journalsiten angehalten, den Begriff »Kredit mit vorteilhaften Konditionen« zu verwenden, statt von »Rettung« zu sprechen. Mit dem Geld wurden seinerzeit die schwer angeschlagenen Banken des Landes rekapitalisiert.

Jüngst sorgte die Affäre um einen mutmaßlich auf unrechtmäßige Weise erworbenen Master-Titel der Präsidentin der Region Madrid, Cristina Cifuentes (PP) für Aufregung. Hier berichtete TVE zwar über den Fall, jedoch ohne die Quelle zu erwähnen (die Online-Zeitung eldiario.es), und stellte in erster Linie die Reaktion der Politikerin in den Mittelpunkt.

Im Februar hatte der Informationsrat des Senders einen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass es jeden zweiten Tag zwischen Oktober und Dezember 2017 einen Fall von Manipulation oder Zensur gegeben habe. Demnach berichtete TVE nicht, als ein Ermittler in einem Korruptionsfall innerhalb der Volkspartei Regierungschef Rajoy vorwarf, Schwarzgelder kassiert zu haben. Oder, als es Demonstrationen gegen den Bau eines Bahnhofs bei Murcia gab (siehe jW vom 18.10.2017), waren diese Proteste laut dem Sender von »Chaoten« organisiert. Als der PP-Sprecher dem Präsidenten Kataloniens Carles Puigdemont damit drohte, dass er wie sein Vorgänger Lluís Companys enden könne, verschwieg der Sender dies ebenfalls – Companys war 1940 vom Franco-Regime ermordet worden.

Auch die Berichterstattung über einen »Korruptionsfall« in Rivas-Vaciamadrid, einem Vorort von Madrid, war »typisch«. Darin sollten Abgeordnete von Podemos und die Vereinigte Linke verwickelt gewesen sein. TVE »informierte«, ohne Quellen zu nennen oder Behauptungen auf Fakten zu gründen. Der Sender musste sich letztendlich wegen der Fake News entschuldigen.

Das Fass zum Überlaufen brachte im April das Verhalten der Staatssekretärin für Kommunikation Carmen Martínez Castro. Die hatte sich über Menschen, die in Alicante für höhere Renten demonstrierten, empört: »Was für eine Lust, ihnen den Mittelfinder zu zeigen und ihnen zu sagen: Fickt Euch«, kommentierte sie. Die Kameras nahmen das auf, ohne dass Martínez Castro es merkte. Die Bilder wurden bei TVE zunächst nicht gesendet. Arantxa Torres vom Sender in Valencia warf daraufhin ihren Job hin. In einer Erklärung sprach sie von Zensur. Kurze Zeit später trat auch der TVE-Chefredakteur Enrique Pallás zurück. Martínez Castro dagegen blieb auf ihrem Posten und entschuldigte sich: »Sehr fein war ich nicht.«

Der PP hatte im Parlament und im Senat mit ihrer Mehrheit eine 2017 initiierte Reform der öffentlichen Sender gestoppt, die den Einfluss der Parteien verringern sollte. Heute werden immer noch sechs von neun Mitgliedern des Vorstands direkt von der Volkspartei gewählt.

Vor einer Woche hatte sich der TVE-Informationsrat an Cecilia Wikström im EU- Parlament gewandt. Man bat die Vorsitzende des Petitionsausschusses, sich mit dem Fall des fehlenden Pluralismus im spanischen Fernsehen zu befassen. Alejandro Caballero, Präsident des Gremiums, das eine Mitsprache der Redakteure in TVE sichert, erklärte auf einer Pressekonferenz dazu: »Man hat alles unternommen, um das öffentliche Fernsehen als Lautsprecher der Regierung und der Partei zu nutzen, die die Regierung innehat, und nicht der Gesellschaft.« Wikström versicherte, dass die EU von der spanischen Regierung Aufklärung fordern werde.