Nachschlag: Demokratie zur Disposition

Großdemo von Schülern und Studenten gegen die Notstandsgesetze in Düsseldorf, 15. Mai 1968 Foto: Wilhelm Bertram/dpa/dpa-Bildfunk

1968, Jahr der Studentenproteste gegen Vietnamkrieg und Naziseilschaften. Nicht zuletzt wegen der Unruhe auf den Straßen verabschiedete der Bundestag am 30. Mai jenes Jahres die sogenannten Notstandsgesetze. Wolfgang Stenke erinnerte im Deutschlandfunk daran und an die Massenproteste dagegen. Manche der eingespielten Hörfunksequenzen weisen frappierende Parallelen zu den Mahnungen unserer Tage vor Faschisierung und Grundrechteabbau angesichts der Pläne für neue Polizeigesetze auf. Die Befürchtungen der Kritiker waren damals so berechtigt, wie sie es heute sind. Die für die Notstandsgesetzgebung nötigen Grundgesetzänderungen waren ein langjähriges Anliegen der Unionsparteien gewesen. Durchgesetzt wurden sie mit den Stimmen der meisten SPD-Abgeordneten der damaligen großen Koalition, wenn auch in abgeschwächter Form. Bundesjustizminister Gustav Heinemann (SPD) meinte damals zur Begründung seiner Zustimmung, es gelte, die Freiheit »auch und gerade im Notstand« zu schützen. (jf)