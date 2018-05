Die Prioritäten der EU

Zu jW vom 25. Mai: »Der Regierungsvertrag ist offen rassistisch«

(…) Während Berlin und Brüssel lautstark die vorgebliche Anti-EU-Haltung der möglichen künftigen Regierung attackierten, nahmen sie keinerlei Anstoß daran, dass deren Regierungsprogramm, wie es im Interview mit Viola Carofalo heißt, »offen rassistisch« war und, um auf nur ein angeführtes Beispiel zu verweisen, das Recht auf eine kostenlose Betreuung in einem öffentlichen Kindergarten »nur italienischen Staatsangehörigen zugestanden« wurde. Das grenzt an die unter Mussolini in den italienischen Kolonien auf der Grundlage der Rassengesetze eingeführte Apartheid. Im Gegenteil, zur Verharmlosung des faschistischen Charakters (denn Rassismus ist seit jeher ein grundlegender Charakterzug des Faschismus) wurde die für die mögliche künftige Regierung kreierte Bezeichnung »gelb-grün« übernommen.

Doris Prato per E-Mail

Von wegen umweltschonend

Zu jW vom 24. Mai: » Preiskrieg im Nahverkehr«

Erst einmal sei gesagt, dass es sehr schön ist, besagte Studie zu zitieren. Es zeugt jedoch von Naivität, wenn davon ausgegangen wird, dass Dienstleister wie Uber die Gefahr verursachten, den privaten Pkw-Gebrauch einzuschränken. Wäre dem jemals so gewesen, wären in der BRD schon längst Verbote oder umfassende Restriktionen erlassen worden. Alles, was auch nur ansatzweise die Umsätze der Autoindustrie gefährden könnte, gilt hier parteiübergreifend als staatsgefährdend.

Gabriel Toledo, per E-Mail

Das erste Kapitel

Zu jW vom 14. Mai: »Nicht schematisch arbeiten«

Das Symposium sollte Anregung sein, sich mit den Forschungen und Erkenntnissen dieses Historikers näher zu befassen. Kurt Gossweiler gehörte zu den wenigen marxistischen Wissenschaftlern, die sich so intensiv mit den Ursachen der Konterrevolution in den sozialistischen Staaten auseinandersetzten. Lehren, die für unseren heutigen Kampf um Frieden und eine andere Welt unentbehrlich sind. Wichtiges wurde aber in dem Bericht vergessen: Bei aller Kritik, Gossweiler war und blieb jederzeit – auch nach 1990 – ein treuer Freund und Anhänger der DDR. Seine Feststellung, dass die DDR einen würdigen Platz in der Geschichte einnehmen wird, nämlich als »Kapitel I der Geschichte des Sozialismus auf deutschem Boden«, drückte seine Achtung vor den historischen Leistungen und Errungenschaften dieses Staates aus. Das veranlasste ihn auch, aktive Solidarität mit den wegen ihrer Verdienste um die DDR und den Sozialismus von der BRD rechtswidrig verfolgten Bürgern zu üben.

Hans Bauer, Berlin

Alternativen entwickeln

Zu jW vom 17. Mai: »Gute Beziehungen«

Europa muss sich bewusst werden, dass die Kritik an den USA in bezug auf Iran und Kuba nur aus leeren Worthülsen besteht und das Image der EU eher beeinträchtigen könnte, wenn keine Taten folgen. Solange Airbus »A380« und »A350« Komponenten made in USA haben, bestimmt Washington über den Verkauf der europäischen Hochtechnologie mit. Im Internet ist die Überlegenheit des Silicon Valley und damit die Abhängigkeit von diesen Firmen noch erdrückender. Und vor allem im finanziellen Bereich ist die Abhängigkeit von Washington bzw. New York so erdrückend, dass das europäische Kapital sich hüten wird, gegen die Politik Washingtons aufzubegehren. Europa ist kein unabhängiger Machtblock, sondern ein Anhängsel der USA. Das sind die Realitäten! (…)

Achim Lippmann, per E-Mail

Frieden ist billiger als Krieg

Zu jW vom 17. Mai: »Russland, zum dritten«

Sollte es zum Fall »Barbarossa II« jemals kommen, wie es sich einige Pentagonesen in Washington und Berlin vorstellen, dann sind wir – Deutschland – die Plattform des dritten Weltkriegs. Angesichts der heutigen Waffen auf beiden Seiten werden wir dann genauso schnell pulverisiert, wie der Krieg begonnen hat. Scheinbar ist das den heutigen Kriegstreibern in ihren Wahnvorstellungen nicht klar. Fazit: aus der Geschichte der letzten 100 Jahre nichts gelernt. Und außerdem, Rohstoffe – auch von Russland – kann man kaufen, das ist sehr viel billiger als Krieg und verhindert die Ursachen von Flüchtlingsströmen, die Frau Merkel angeblich bekämpfen will.

Reinhard Herbst, per E-Mail

Völkerrechtswidrige Geschäfte

Zu jW vom 12./13. Mai: »Furcht vor Flächenbrand«

Interessant ist, dass deutsche Politiker(innen), weil deutschen Konzernen nun durch US-Sanktionen das Geschäft mit dem Iran flötenzugehen droht, sogar die Vokabel »völkerrechtswidrig« in den Mund nehmen. Plötzlich fällt ihnen auf, wie anmaßend die US-Regierung sich verhält. Über völkerrechtswidrige Angriffskriege haben sich zumindest die jeweils regierenden Parteien nie aufgeregt, sondern fleißig mitgemacht, unter Verweis auf die »bedingungslose Solidarität«.

Ursula Mathern, per E-Mail

Blut an den Händen

Zu jW vom 25. Mai: »Beihilfe zum Mord«

Wenn es von seiten der Bundesregierung heißt, man betreibe eine »restriktive Rüstungsexportpolitik«, und laut den deutschen Rüstungsexportrichtlinien und dem »Gemeinsamen Standpunkt« des Europäischen Rates müsste die »menschenrechtliche Situation« im Empfängerland genau geprüft werden. Dann kann man doch nur noch fragen, will die Bundesregierung uns für dumm verkaufen? Es ist ja schön, dass in den Ländern, in die Waffen exportiert werden, der Frieden auf Erden herrschen sollte, wenn so ein Deal genehmigt werden soll. Aber im Grunde genommen werden diese Waffen doch dann nicht im eigenen Land eingesetzt, sondern zum Beispiel von der Türkei, um einen Angriffskrieg zu führen, in Syrien gegen das kurdische Volk. Und ja, es klebt Blut an den Händen der Bundesregierung bei jeder Art von Waffenexporten, egal ob aktive oder passive Beteiligung. Oder glaubt jemand im Ernst, dass Katar sich die »Eurofighter« aus Spaß an der Freude, »wie schön diese Flugzeuge doch aussehen«, kauft?

René Osselmann, Magdeburg