Italiens Lega legt in Umfragen zu

Rom. Die rassistische Lega und die rechte Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) liegen auch nach dem Scheitern ihrer Regierungsbildung in Italien in der Wählergunst weit vor allen anderen Parteien. In einer am Mittwoch veröffentlichten Ipsos-Umfrage für die Zeitung Corriere della Sera legte die Lega auf 25,4 Prozent zu, ein Plus von acht Punkten gegenüber dem Wahlergebnis vom 4. März. Die M5S verharrte bei 32,6 Prozent. Damit hätten beide Parteien eine klare Mehrheit im Abgeordnetenhaus.

Der von Staatspräsident Sergio Mattarella am Sonntag mit der Regierungsbildung beauftragte Carlo Cottarelli erwägt nach Angaben aus Parteikreisen einen Verzicht. Damit würde er den Weg zu Neuwahlen am 29. Juli ebnen. (Reuters/jW)