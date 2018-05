Wieder normal leben

Gemeinsames Fastenbrechen: Die Geschwister Fatma und Mustafa Tlass auf dem Weg zum Iftar-Essen Foto: Karin Leukefeld

Telbiseh und Rastan liegen nördlich von Homs. Die beiden Kleinstädte sind landwirtschaftlich geprägt, der rötlich gefärbte Boden ist fruchtbar und mit Olivenhainen, Sonnenblumenfeldern, Weizen und Gemüse bebaut. Beduinen führen Schaf- und Ziegenherden durch die Landschaft, Kühe grasen unweit der einfachen Wohnhäuser. Von Telbiseh nach Homs sind es etwa 13 Kilometer, zehn Kilometer Richtung Norden befindet sich Rastan.

Beide Orte liegen an der Autobahn M5, die von Damaskus über Homs und Hama nach Aleppo führt. Seit 2012 war die Straße nur bis Homs zu befahren. Die »Freie Syrische Armee« (FSA) in Telbiseh und Rastan hatte die Kontrolle übernommen, der Verkehr nach Hama und Aleppo musste weite Umwege nehmen. Am vergangenen Sonntag erhielt die Autobahn eine neue Asphaltdecke, zudem werden die Stromleitungen repariert, Kriegsabfall abtransportiert. Bald kann der Verkehr von Damaskus nach Hama wieder ungehindert fließen.

Telbiseh und Rastan galten als »Hochburgen der Offiziere der Revolution«. Diese Militärs der syrischen Armee hatten sich dem 2011 begonnenen Aufstand gegen Präsident Assad angeschlossen. Sie gehörten bekannte Familien an wie den Ajub, Khatib oder Tlass aus Rastan. Der Tlass-Clan stellte von 1972 bis 2004 mit Mustafa Tlass den syrischen Verteidigungsminister unter Hafez Al-Assad und dessen Sohn Baschar.

Auch Manaf Tlass, der Sohn von Mustafa, hatte eine militärische Karriere eingeschlagen und es bis zum Brigadegeneral gebracht. Im Juli 2012 floh er mit Hilfe Saudi-Arabiens, Frankreichs und der Türkei aus Syrien und schloss sich der Opposition an. Mit Abdul Razak Tlass, seinem Cousin hatte die Faruk-Brigade der FSA in Bab Amr einen brutalen Anführer gefunden.

Mit den Jahren nahm die Zustimmung der Bevölkerung für die bewaffneten Gruppen ab. Die FSA in Telbiseh und Rastan löste sich in rund 15 verschiedene Fraktionen auf, die alle der Al-Nusra-Front ihre Gefolgschaft schworen.

Die Grundschullehrerin Fatma Tlass, weder verwandt noch verschwägert mit der Militärfamilie Tlass, lebte in Rastan, während ihr Bruder Mustafa mit seiner Familie außerhalb des Ortes nahe am Rastan-Stausee in einem Gebiet wohnte, das unter Kontrolle der syrischen Armee geblieben war. Die Kämpfer hätten versucht, Einfluss auf den Unterricht zu nehmen, erzählt die Frau, die erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal nach vier Jahren ihren Bruder wiedersieht.

Viele Familien flohen, schließlich waren nur noch wenige Dutzend Kinder in der Schule. Als die Kämpfe besonders schlimm wurden, seien sie mit den Klassen in Privathäuser ausgewichen, erinnert sich Fatma. Kaum einen Tag sei der Unterricht ausgefallen, fügt sie stolz hinzu.

Der Bruder legt den Arm um seine Schwester und strahlt. Endlich könnten sie wieder gemeinsam Ramadan feiern, meint er und zeigt auf das Obst und Gemüse, das sie für das Fastenbrechen gekauft haben. Bepackt mit schweren Plastiktüten verabschieden die Geschwister sich und verschwinden hinter einer hoch aufgeschichteten Verteidigungsanlage der syrischen Armee.

Im Rahmen der Astana-Gespräche wurden Telbiseh und Rastan 2017 zu einem Deeskalationsgebiet erklärt. Die Kämpfe stoppten, Verhandlungen begannen. Der Personen- und Warenverkehr zwischen den beiden Orten und Homs wurde über einen neu eingerichteten Kontrollpunkt geführt, an dem russische Militärpolizei und syrische Armee wachten.

Am 2. Mai wurde unter russischer Vermittlung eine Einigung zwischen der syrischen Armee und den verbliebenen Kampfverbänden erzielt. Wer seine Waffen niederlegte, konnte eine Amnestievereinbarung unterzeichnen. Die anderen Kämpfer konnten mit jeweils einer persönlichen Waffe und ihren Angehörigen Richtung Idlib oder Dscharabulus abziehen. »Sie haben versucht, uns zu täuschen«, sagt einer der Armeeoffiziere, der bei der Waffenübergabe dabei war. »Unter Decken haben sie eine TOW-Rakete versteckt, aber wir haben sie gefunden.«

Laut Informationen von an den Verhandlungen Beteiligten lagen der russischen Seite genaue Listen über die Waffen der Kampfverbände vor. Vermutet wird, diese von der Türkei stammte, die diese ausgerüstet und unterstützt hatte.