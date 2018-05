Russischer Außenminister besucht Nordkorea

Moskau. Der russische Außenminister Sergej Lawrow besucht am heutigen Donnerstag die Demokratische Volksrepublik Korea. Bei den Gesprächen werde es um die bilateralen Beziehungen und um die Lage auf der Koreanischen Halbinsel gehen, teilte das Außenministerium in Moskau am Mittwoch mit. Die russische Regierung will eine nukleare Abrüstung Nordkoreas, die aber durch Verhandlungen und nicht durch Druck erreicht werden soll. Mit Ultimaten und der Androhung von Gewalt seien solche Probleme nicht zu lösen, sagte Lawrow am Mittwoch mit Blick auf die USA. (dpa/jW)