Klingelingeling

»Ich bitte euch!« Mario Balotelli am Montag in St. Gallen Foto: Gian Ehrenzeller/ Keystone via AP

Mario Balotelli ist am Montag auf unnachahmliche Weise in die italienische Nationalelf zurückgekehrt. Beim Debüt des neuen Coaches Roberto Mancini erzielte der Torjäger im Testspiel gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien nach einem Solo mit einem strammen Schuss ins linke Eck das erste Tor des Abends (21. Minute). Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. »Wenn ich treffe, juble ich nicht, denn ich mache nur meinen Job«, hat er mal gesagt. »Jubelt etwa ein Briefträger, wenn er einen Brief einwirft?« Fast alle Tifosi im Stadion von St. Gallen feierten den längst verloren Geglaubten mit Standing Ovations.

Nach dem WM-Vorrundenaus 2014 war Balotelli aus der Squadra Azzurra geflogen. Er galt als verzichtbar, bis Italien die WM in Russland verpasste. Monatelang wurde ein neuer Nationalcoach gesucht, Mitte Mai schließlich Mancini vorgestellt. Der holte den Angreifer zurück in die Nationalmannschaft. »Er hat großes Talent«, sagte Mancini nach dem 2:1-Erfolg (Andrea Belotti erhöhte in der 68. Minute auf 2:0, der für Leganés in Spanien spielende Yahya Al-Shehri traf vier Minuten später zum Endstand), und fügte einen Appell an den 27jährigen Stürmer an: »Er könnte noch mehr leisten.«

Balotelli trainierte schon bei Inter Mailand und Manchester City unter Mancini. Er sei »wie eines meiner Kinder«, sagte der Trainer damals durchaus ehrenrührig. Im Frühjahr 2012 erklärte er sogar, den Stürmer, der in 23 Ligaspielen der Saison 13 Tore geschossen hatte, nicht mehr aufstellen und im Sommer verkaufen zu wollen – er habe einfach keine Kinderstube. Am letzten Spieltag kurz vor Schluss dennoch eingewechselt, bereitete Balotelli das Tor vor, das dem Klub die Meisterschaft brachte. Er blieb erst mal, Anfang 2013 kam es im Training zwischen Balotelli und Mancini zu einer Rangelei.

Als Sohn ghanaischer Einwanderer in Palermo geboren, wuchs Balotelli bei italienischen Adoptiveltern auf. Was er im Laufe seiner Karriere an rassistischen Beleidigungen über sich ergehen lassen musste, geht über jedes erträgliche Maß hinaus. Als er sich im Februar in einem Spiel der französischen Liga beim Schiedsrichter über Affenlaute von Fans des gegnerischen FCO Dijon beschwerte, sah er dafür Gelb. Und als die Gazzetta dello Sport am Dienstag sein Comeback feierte (»Ein Tor, auf das wir vier Jahre gewartet haben. Endlich stellt sich Balotelli in den Dienst der Mannschaft«), könnte sich der Stürmer daran erinnert haben, dass diese Zeitung ihn schon mal »Dschungelkönig« nannte oder als King Kong auf Big Ben klettern ließ.

Wahrscheinlich wird der 27jährige im Sommer vom OGC Nizza nach Italien zurückkehren. Der SSC Neapel und der AS Rom haben Interesse geäußert. Auch bei Borussia Dortmund soll Balotelli ein Thema sein. Eine Verpflichtung wäre die Gelegenheit, mit dem Missverständnis aufzuräumen, Balotelli habe beim Jubel über seine Treffer gegen die Deutschen bei der EM 2012 mit seinen Muskeln protzen wollen, als angebliche »Naturgewalt« aus dem Bodybuildingstudio – es ging ihm bei diesem Ausnahmsweise-Jubel um die Sprengung der Fesseln der Sklaverei.

In der Squadra Azzurra soll der Rechtsfuß nun Stellvertreter von Kapitän Leonardo Bonucci werden. Er könnte schon in einem der nächsten Testspiele die Spielführerbinde tragen. »Mein Kapitän muss italienisches Blut haben!« verkündete am Montag ein Banner in St. Gallen. Weniger getroffen als früher, reagierte Balotelli auf Instagram geradezu verständnisvoll: »Wir sind im Jahr 2018, Jungs. Schluss damit! Wacht auf! Ich bitte euch!«

Weil er die notorischen Medienschulungen für überangepasste Talente irgendwie alle verpasst hat, ist Balotelli ein Typ mit Ecken und Kanten geblieben. Von Lega-Chef Matteo Salvini wird er erklärtermaßen überhaupt nicht gemocht. Italien könnte einen Capitano Balotelli zur Zeit wirklich sehr gut gebrauchen.