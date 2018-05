Vom Rebellen zum Neonazi

Nicht immer wurde aus Überzeugung posiert (Ostberlin, 28. Juni 1990) Foto: Eberhard Klöppe/dpa-Zentralbild

Keiner der beiden deutschen Staaten, die nach der Befreiung vom Hitlerfaschismus gegründet worden sind, hat die Existenz von Neonazis und deren Aktivitäten an die große Glocke gehängt. In der BRD konnten Altnazis bekanntlich noch Karrieren in Wirtschaft und Politik machen. Antifaschismus war nur in der DDR Staatsräson. Dort erwuchs daraus das politische Problem, dass nicht sein konnte, was nicht sein durfte. Von Neonazis wurde offiziell nie gesprochen. Doch deren Taten wurden abseits der Öffentlichkeit von der Justiz hart bestraft. Seitens der bürgerlichen Gesellschaft der Bundesrepublik wird dem »Unrechtsstaat« DDR heute vorgeworfen, Neonazis und faschistische Umtriebe kleingeredet und geheimgehalten zu haben.

Entsprechend begrüßte Roland Jahn, der »Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik« (BstU), am vergangenen Donnerstag abend die Besucher einer Veranstaltung zum Thema »Neonazis und die Verharmlosung rechter Gewalt« in Ostdeutschland vor und nach dem Mauerfall. Die von Jahn verwalteten Akten des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) verrieten das wahre Wissen des DDR-Geheimdienstes. Das Publikum musste Jahn nur wenige Minuten ertragen, bevor dieser die Bühne im früheren MfS-Offizierskasino in Berlin-Lichtenberg räumte. Dort fanden sich dann Ingo Hasselbach, ehemalige Neonazigröße in jenem Bezirk und späterer Gründer des Aussteigerprogramms Exit, und der westdeutsche Dokumentarfilmer Peter Wensierski ein. Unter der Moderation von Fotografin und Autorin Nadja Klier wurden mehrere bis dahin unveröffentlichte Filmausschnitte aus der Neonaziszene gezeigt, die Wensierski in den 1980er und 90er Jahren zum Teil selbst, zum Teil mit Hilfe von jugendlichen Oppositionellen in der DDR angefertigt hatte.

Hasselbachs eigene Biographie diente dem Abend als roter Faden, während die Filmausschnitte beiträge vor allem Interviews mit jungen Neonazis zeigten. Letztere sprachen vor laufender Kamera offen über ihre faschistische Gesinnung und über ihre Beweggründe, sich der rechten Szene anzuschließen. Meist war es das Leben in einer stabilen Gemeinschaft mit klaren Strukturen, in der man füreinander und seine Ideale einsteht, was sie anzog. Aus Hasselbachs Erzählungen über seine Jugendzeit ging hervor, dass sich sein Drang nach Rebellion gegen die DDR als System richtete. So sei er am Ende wegen wiederholter »Die Mauer muss weg«-Rufe auf einem Lichtenberger Bezirksfest aufgegriffen und in Untersuchungshaft genommen worden. Als vorbestrafter Punk habe er keine Perspektive mehr in der DDR gehabt. Deshalb habe er schließlich seine Flucht geplant. In Dresden wurde Hasselbach jedoch festgenommen, es folgte eine Verurteilung zu drei Monaten Haft, unter anderem wegen Republikflucht und »Rowdytum«. Später gelang ihm im November 1989 die Flucht aus der DDR. Er habe nach eigenem Bekunden als Aussteiger zum Selbstschutz im Ausland untertauchen müssen.

Politisiert und schließlich radikalisiert worden seien Hasselbach und seine Mitgefangenen in den Zuchthäusern und Gefängnissen der DDR. Dort habe sich niemand ihrer angenommen, einzige Gesprächspartner seien lebenslänglich inhaftierte Altnazis gewesen, berichtete Hasselbach. Wensierski sekundierte dazu, dass die Staatsmacht der DDR nicht über die Folgen für junge Leute nachgedacht und somit »Lebenswege total verbaut« habe. Die in den Strafanstalten alleingelassenen Jugendlichen seien demnach quasi zum Neonazismus getrieben worden.

Überzeugte Neonazis wie Hasselbach holten damals mit Kalkül orientierungslose Jugendliche in ihre Strukturen, von denen viele für sich keine Zukunft und keinen Sinn sahen. Analytisch blieben Klier, Wensierski und Hasselbach oberflächlich. Persönliche Betroffenheit überwiegte an jenem Abend. Was auf der Bühne erzählt wurde, hatte nur wenig mit spezifischen Phänomenen der DDR zu tun. Autoritäre Repression ohne Möglichkeit auf Rehabilitation sowie ökonomischer Niedergang und wegbrechende Infrastruktur – all das »verbaut« überall Lebenswege, nicht nur in der DDR. Dies dürften gewichtige Faktoren auch für das Erstarken der extremen Rechten in den »neuen Bundesländern« sein.