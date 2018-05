Zurück auf die Schulbank – Punkerin Lena: »Berlin Rebel High School« Foto: © WDR/Oli Feist

Re: Zurück nach Albanien

Wenn der Traum von Deutschland zerplatzt

So kritisch die BRD gesehen werden muss, so stellt sie doch für viele Menschen eine Art Panama aus dem Kinderbuch dar. Hier geht es um die Geschichte der albanischen Familie Uka, die mit ihren zwei- und vierjährigen Kindern im Herbst nach Deutschland kamen, um ein besseres Leben führen zu können. Mittlerweile ist ihr Asylantrag abgelehnt. In ein paar Wochen muss die Familie zurück. In dieser Doku werden sie begleitet.

Arte, 19.40 Uhr

Die weißen Nächte des Postboten

Mehr erfahren über Russland – jede Gelegenheit ist gut. Ljoscha, der Postbote, spielt eine wichtige Rolle für die Anwohner rund um den Kenosero-See. Mit seinem Motorboot versorgt er sie mit Briefen, Zeitungen und Lebensmitteln. Aber er nimmt auch eine wichtige soziale Rolle ein. Für viele der Menschen ist er eine Bezugsperson. Das Leben um den Kenosero-See ist sehr einfach. Ablenkung bieten lediglich Radio und Fernsehen, Zigaretten und Alkohol. Der Sucht hat Ljoscha abgeschworen. Er ist unruhig. Immer wieder sieht er in der Nacht eine Katze, die sich manchmal auf seinen Bauch legt, ihn ein anderes Mal nur ansieht. Sind das Halluzinationen? Als eines Tages der Motor von Ljoschas Boot geklaut wird, ist die Verbindung zur Außenwelt erst einmal gekappt. Ljoscha fährt in die nächste Stadt, um einen neuen Motor zu besorgen. RUS 2014. Regie: Andrej Kontschalowski.

Arte, 21.40 Uhr

ZDF-Zoom

Mächtige Täter, hilflose Opfer? Was tun bei Hetze im Netz

Im Internet kann man viel machen, es hat zweifellos enzyklopädisch-aufklärerische Qualitäten, aber auch verdummende und schamlose. Lügen und Drohungen lassen sich mit einem Klick einfach verbreiten. Was einmal im Netz steht, ist schwer zu löschen. Die Folgen können dramatisch sein, von Selbstmord bis zu Gewalt in der realen Welt.

ZDF, 22.45 Uhr

Berlin Rebel High School

Netter Film darüber, was so alles geht, wenn man will. Und darf! Die Schüler in einer alten Fabriketage in Berlin vereint vor allem eins: Sie kommen aus verschiedenen sozialen Schichten und sind mehrfache Schulabbrecher. Fasziniert von einer Institution der anderen Art beschließen sie, ihrem Leben eine Wende zu geben und stellen sich der Herausforderung Abitur. D 2016. Regie: Alexander Kleider.

Das Erste, 22.45 Uhr