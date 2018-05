Einmal »Happy family«, bitte!

Herr Kato verkörpert er für einen Nachmittag den liebevollen Opa eines Sechsjährigen, für den sich sein Herz sofort öffnet. Foto: Issei Kato/Reuters

Es beginnt mit einer Enttäuschung: »Keine Auffälligkeiten, nichts Besorgniserregendes«, sagt der Arzt, und der Protagonist in Milena Michiko Flasars Roman »Herr Kato spielt Familie« – frisch pensioniert, zunächst noch namenlos – trottet seltsam desillusioniert durch einen ruhigen Vorort irgendwo in Japan. Die Durchwahlnummern aus dem Büro kennt er noch auswendig, seit ein paar Wochen wartet auf ihn nur noch seine Frau, die schon seit Jahren im eigenen Schlafzimmer schläft. Zunächst ist er nicht sehr sympathisch, dieser ältere Herr, der sich stundenlang darüber aufregen kann, dass seine Frau die Auberginen nicht auf einem Extrateller angerichtet hat, so dass er sie mit dem anderen Gemüse aufwärmen muss, wodurch sie viel zu weich werden, und der es als einen persönlichen Angriff empfindet, dass seine Frau sich zum Ballettkurs im neueröffneten Fitnessstudio anmeldet. Bald aber wird klar, dass es in diesem Roman nicht um Sympathien geht. Um Kritik an einer Gesellschaft, die nach vierzig Jahren Lohnarbeit sich selbst und ihrer Familie völlig entfremdete Menschen ausspuckt, geht es auch höchstens am Rande. Zwar stellt der Roman durchaus die Frage, welchen Wert ein Mensch besitzt, der nichts mehr »leistet«. Er stellt sie jedoch auf eine sehr verspielte, indirekte Weise.

Auf dem Nachhauseweg vom enttäuschenden Arztbesuch landet der namenlose Pensionär auf einem Friedhof, und ausgerechnet dort spricht ihn Mie an, eine junge Frau, die in einer kuriosen Agentur namens »Happy family« arbeitet. Sie vermittelt sogenannte Stand-Ins an Menschen, in deren Leben jemand fehlt: die richtige Begleitung zur Hochzeit, die lustige Schwester, die Enkelin. »Wir helfen den Menschen dabei, sich zugehörig zu fühlen«, erklärt Mie dem erstaunten Pensionär die Geschäftsidee, die in Japan nicht ungewöhnlich ist: »Die Grundlage von Glück!«

Es kommt, wie es kommen muss: Der Pensionär wird ebenfalls Stand-In, fortan besitzt er auch einen Namen. Herr Kato heißt er, nach seiner ersten Rolle: Als Herr Kato verkörpert er für einen Nachmittag den liebevollen Opa eines Sechsjährigen, für den sich sein Herz sofort öffnet. Im wahren Leben fühlt sich Herr Kato schnell hilflos, wenn von ihm Gefühle erwartet werden. Als Stand-In kommen die Gefühle einfach zu ihm. Und ist es Zufall, dass Herr Kato sich schon seit Jahren Enkelkinder wünscht? Dass er bei seinem zweiten Auftrag den Ehemann einer Frau verkörpert, die sich umgehend von diesem Stand-In trennt – ihr größtes Bedürfnis, das sie sich im wahren Leben aber nicht erfüllen kann?

Kurzweilig und in einer knappen, konzentrierten Sprache verwebt Milena Michiko Flasar in ihrem Roman Motive, Wünsche, Schicksale. Immer wieder taucht der kleine weiße Spitz auf, den Herr Kato sich wünscht. Nach Paris wollte er mit seiner Frau gleich nach der Pensionierung fahren und tut doch nichts dafür. Und dann ist da das Haus auf dem Berg, in dem die beiden wohnen: Eine herrliche Aussicht, aber wird der Weg für zwei ältere Menschen nicht langsam zu beschwerlich? In manchen Momenten wirken die Gedanken ein wenig beliebig. Ja, unser Leben ist die Geschichte, die wir uns und anderen erzählen. Ja, es ist ein schönes Gedankenspiel, dass alle anderen Stand-Ins sind und der Stand-In »der einzig Echte, der von nichts eine Ahnung gehabt hätte«. Das tut der berührenden Geschichte jedoch kaum Abbruch. Herr Kato ist uns längst ans Herz gewachsen, vielleicht weil er uns auf den ersten Seiten so unsympathisch, so durch und durch gewöhnlich erschien. Es tut uns weh, wenn er sich als Stand-In von einer Frau für ein Verhalten beschimpfen lassen muss, das er im wahren Leben selbst an den Tag legt. Wir freuen uns mit ihm, als er sich seiner Frau wieder etwas nähert und immerhin Flugverbindungen für die gemeinsame Paris-Reise recherchiert. Und immer wieder fragen wir uns, welche Rolle wir als Stand-In wohl am besten verkörpern, welchen Stand-In wir selbst engagieren würden. Den liebevollen Vater? Die erfolgreiche Tochter? Eine heimliche Affäre? Dabei erfahren wir einiges über uns selbst, und das ist es, was Literatur leisten kann.