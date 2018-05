Auf Wolke neun

Der Schauspieler Horst Rehberg ist tot. Er starb bereits am 17. Mai in seiner Heimatstadt Schwerin, wie verschiedene Medien berichteten. Rehberg wurde am 25. September 1937 geboren. Ab 1957 besuchte er die Staatliche Schauspielschule Berlin und übernahm Rollen in verschiedenen DEFA-Filmen und Fernsehproduktionen, arbeitete aber vor allem am Schweriner Theater. 1992 ging er ans Staatstheater Cottbus und kehrte 2005 zurück. Er wirkte als Hauptdarsteller in dem Spielfilm »Wolke 9« von Andreas Dresen mit, der bei seiner Premiere auf den Filmfestspielen von Cannes 2008 einen Jurypreis erhielt. (jW)