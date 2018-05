Postdemokratie in Rom

Unter dem Euro-Regime stagniert die italienische Wirtschaft seit Jahren. Bettler in Rom (28. Mai) Foto: Alessandro Bianchi/Reuters

Es ist eine neue Eskalationsstufe in der Auseinandersetzung um den künftigen Kurs der drittgrößten Euro-Volkswirtschaft: Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat die von der Fünf-Sterne-Bewegung (Movimento 5 Stelle – M5S) und der Lega vorgelegte Ministerliste die Zustimmung verweigert und im Gegenzug den Kürzungs- und Liberalisierungsexperten Carlo Cottarelli zum Ministerpräsidenten berufen. Schließlich wollte die Regierung mit Giuseppe Conte an der Spitze und dem gestandenen Euro-Kritiker Paolo Savona im Finanzministerium nicht weniger als eine wirtschaftspolitische 180-Grad-Wende.

Das ist kein überraschendes Anliegen, denn unter dem Euro-Regime stagniert Italien seit fast 20 Jahren. Eine Geldpolitik, die einseitig auf Preisstabilität ausgerichtet ist, Haushaltsregeln, die eine aktive Wachstumsförderung unmöglich machen und ein Staatsfinanzierungsmodell das von der Gunst privater Banken abhängt, mögen mit den Bedürfnissen einer wettbewerbsorientierten Exportökonomie wie der deutschen vereinbar sein. Für eine binnenmarktgetriebene, eher mittelmäßig wettbewerbsfähige und teilindustrialisierte Ökonomie wie die italienische sind sie ein Problem.

Im Norden Italiens führen die Euro-Spielregeln zu Deindustrialisierung, im Süden zur Abhängigkeit von knappen Strukturfondsmittel. Überall werden durch die »innere Abwertung« Löhne, Arbeitsstandards und Sozialleistungen gesenkt. Gerade die Kürzungen des letzten Technokraten, Mario Monti, sowie des Sozialdemokraten Matteo Renzi, hatten für die Lebenssituation vieler Italiener erhebliche negative Konsequenzen. Entsprechend wurden sie mit Wahlergebnissen deutlich unter 20 Prozent abgestraft.

Gleichermaßen hat die völlig einseitige Verteilung der Krisenkosten zur Euro-kritischen Stimmung in Italien beigetragen. Durch Troika-Programme und Defizitverfahren wurden die südeuropäischen Binnenökonomien gezwungen, sich der nordischen Exportorientierung anzupassen – zum Preis einer Zerschlagung von Kaufkraft und industrieller Basis. Einseitig werden Defizite sanktioniert, während exzessive Überschüsse ungeahndet bleiben. Bei öffentlichen Investitionen, Bankenunion oder gemeinsamen Anleihen bekamen Italien und Co. hingegen keinerlei Zugeständnisse.

Die Wählerschaft hat sich komplett geändert. Die Bevölkerung, die seit Jahrzehnten hinter der Europäischen Integration stand und die Euro-Einführung frenetisch gefeiert hatte, wurde binnen zweier Dekaden zur Euro-kritischsten überhaupt. Das Wahlergebnis vom 4. März und das Regierungsprogramm von M5S und Lega sind die logische Konsequenz.

Das Regierungsmandat besteht darin, das zu tun, was eine stagnierende Binnenökonomie braucht: Durch Mindestlöhne und bessere Sozialleistungen die Nachfrage stärken und durch öffentliche Investitionen die Wirtschaft ankurbeln. Das geht nicht ohne eine Konfrontation mit den strikten Haushaltsregeln der Euro-Zone und wohl auch nicht ohne die Bereitschaft, in letzter Konsequenz den Bruch mit dem Währungsregime zu wagen und die Unterwerfung unter die Finanzmärkte zu beenden.

»Als 2012 Finanzmärkte das Land attackiert haben, hat das gezeigt: Sie können in ihrer Wahrnehmung sprunghaft sein und die Risikoeinschätzung für einen Schuldner abrupt und schnell ändern, manchmal mit gravierenden Folgen«, sagte beispielsweise der italienische EZB-Vize Vitor Constancio am Dienstag zu Spiegel Online. Er machte aber zugleich deutlich, dass er an dieser Unterwerfung festhalten will. »Italien kennt die Regeln«, sagte Constancio. In Rom solle man »diese vielleicht nochmal genau lesen«.

Kommt Mattarella mit seinem Staatsstreich durch, dürfte dieser Unterwerfungskurs zunächst fortgesetzt und vertieft werden: Die italienische Regierung wird die anstehenden Änderungen der Währungsunion im Sinne deutscher und französischer Interessen mittragen und den Italienern einen weiteren Sparhaushalt verpassen.

Die Frage ist nur, wieweit die autoritäre Strategie trägt. Irgendwann wird auch Cottarelli um Neuwahlen nicht rumkommen. Nach aktuellen Umfragen könnten M5S und Lega dann auf eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Parlamentssitze kommen. Am Ende ist auch der Staatspräsident von der Gunst des Parlamentes abhängig, da dieses ein Amtsenthebungsverfahren durchführen kann. Dass Fünf-Sterne-Chef Luigi di Maio ein solches Verfahren anstrebt, während Lega-Frontmann Matteo Salvini auf Neuwahlen setzt, dürfte an den Umfragen liegen. Während die Sterne konstant bei gut 30 Prozent verharren, legt die Lega von 17,6 Prozent auf rund 24 Prozent zu.

In der Auseinandersetzung um das künftige Wirtschaftsmodell Italiens, die auch empfindlich die Perspektiven der Währungsunion berührt, bedeuten die jüngsten Ereignisse jedenfalls eine erhebliche Zuspitzung. Das drastische Vorgehen Mattarellas zeigt wie bedrohlich die gegenwärtigen Mehrheitsverhältnisse in Italien für das Establishment sind.