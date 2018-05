Italien geht baden

Carlo Cottarelli vor dem Quirinalspalast: Ein »Experte« vom IWF soll Italien bis zu Neuwahlen regieren. Ob das gelingt? Foto: Tony Gentile/Reuters

Kein »Neubeginn« in Italien. Auch die Katastrophe muss warten. Brüssel, Berlin, Paris sowie »die Märkte« haben ihr Veto eingelegt. Und Präsident Sergio Mattarella hat es umgesetzt. Erst verhinderte er die Regierungsbildung der Wahlsieger, dann zauberte das Staatsoberhaupt flugs einen »unabhängigen« Kandidaten aus dem Hut: Carlo Cottarelli, einst »Sparkommissar« der sozialdemokratischen Regierung Renzi und langjähriger Spitzenfunktionär des Internationalen Währungsfonds IWF. Das lässt wenig Raum für Interpretationen.

Mattarellas »Nein« sei wegen des designierten Finanzministers verkündet worden, lernen wir aus den Medien. Der besagte betagte Herr namens Paolo Savona (81) gelte als »europafeindlich« und habe eine schlechte Meinung von der deutschen Politik. Dass er lange zuvor bereits Minister war, ficht diese Behauptung nicht an.

Ja, in den EU-Hauptstädten mag sich niemand gerne mit Berlin anlegen. Merkel, die Dame mit dem Spendierhosenanzug (2017 wurden den BRD-Steuerzahlern fast 700 Milliarden Euro abgenommen) benutzt Geld gern als Gängelband für die Durchsetzung eines höheren Ziels: Sicherung und Ausbau des neoliberalen Globalisierungsprozesses – früher unter Linken als »Europa der Konzerne« bekannt. Darin ist sie sich mit den Herrschern in Paris und Brüssel einig. »Populistische« Versuche, sich diesem Ziel zu widersetzen, passen nicht ins Konzept.

Italien trägt einen Berg an Verbindlichkeiten von etwa 130 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Dies zu ignorieren, würde jeder Regierung den Zorn der »Gläubiger« eintragen. Die sind zwar an einer langen Abhängigkeit interessiert, solange sie »Rendite« kassieren können, keineswegs aber an einer Staatspleite. Viel Spielraum hätte also keine Administration in Rom.

Doch da gibt es noch den Euro, der wirtschaftlich schwache Volkswirtschaften mit extrem starken zusammenzwingt. Im Währungsraum haften inzwischen faktisch alle für alle, obwohl dies in den Gründungspapieren ausdrücklich verboten wurde. Zwar gilt die akute Krise als beendet. Doch das ist sie allenfalls unter den Schönwetterbedingungen der Nullzinspolitik und der Anleihekäufe der EZB. Steigen die Zinsen, kommt die Stunde der Wahrheit für die »Währungshüter«. Dann müssen alle betroffenen Staaten, auch Deutschland, deutlich mehr Mittel für den Schuldendienst aufbringen, Geld, das woanders fehlen würde.

Fünf Sterne und Lega wollten dies alles forsch ignorieren, versprachen eine echte Sozialpolitik. So sollte etwa ein Grundeinkommen die Lage der Ärmsten verbessern. Wie weit wären sie wohl damit gekommen? Bisher jedenfalls hat die EZB kräftig geholfen und erlaubt, dass Rom sich bei der eigenen Nationalbank refinanziert.

Nun haben Matarella und Co. den Zug gestoppt. Italien kann also erst einmal in aller Ruhe baden gehen. Und im Herbst werden die Karten wieder gemischt. Man darf gespannt darauf sein, welche Notbremse dem Establishment nach Neuwahlen in den Sinn kommt.