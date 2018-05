Pensionsstreit in Belgien

Zugeständnisse hin oder her: Belgiens Beschäftigte werden weiter gegen Verschlechterungen bei der Altersversorgung kämpfen müssen (Proteste gegen »Rentenreform« in Brüssel, 16. Mai) Foto: Yves Herman/Reuters

Lehrer, Postboten und Lokomotivführer, die als Beamte beim Staat angestellt sind, stehen in Belgien erstmals auf der »Liste der schweren Berufe«. Die liberale und die christliche Gewerkschaft teilten laut der Nachrichtenagentur Belga mit, dass Pensionsminister Daniel Bacquelaine am vergangenen Mittwoch ihrem entsprechenden Vorschlag zugestimmt habe. Die Anerkennung als »schwerer Beruf« ist für die Beschäftigten wichtig, denn sie beinhaltet einen früheren Renteneintritt.

Doch die Kuh ist noch nicht vom Eis, es rumort in der Regierungskoalition. Die Liberalen aus Flandern und die flämischen Nationalisten der Nieuw-­Vlaamse Alliantie um den Bürgermeister von Antwerpen, Bart de Wever, fühlen sich von Premierminister Charles Michel (Mouvement Réformateur) und seinem Parteikollegen Bacquelaine überfahren. »Es ist das Recht des Ministers zu probieren, eine Absprache mit zwei Gewerkschaften hinzukriegen, das ist sogar sein Auftrag. Aber das als einen Vertrag hinzustellen, das geht zu weit«, schimpften die flämischen Nationalisten am Donnerstag in der Tageszeitung De Standaard. »Unterm Strich wird kaum noch ein Beamter länger arbeiten. Dem können wir echt nicht zustimmen«, heißt es laut der Wirtschaftszeitung De Tijd in beiden Parteien.

Liberale und Nationalisten wollen eine deutlich kürzere Liste. Für die Beschäftigtenvertreter ein No-Go. »Die Liste annehmen oder es lassen«, benennt Luc Hamelinck von der christlichen Gewerkschaft ACV Openbare Diensten die beiden Alternativen für die Regierung. Nachverhandelt werde nicht. Die Gewerkschaften verweisen darauf, dass sie erhebliche Zugeständnisse gemacht hätten. »Wir wollten dreimal so viele Berufe anerkennen lassen«, sagte François Fernandez-Corrales von der liberalen Beamtengewerkschaft VSOA in De Tijd.

Deshalb habe Minister Bacquelaine wohl auch die Flucht nach vorne angetreten, vermutet das Wirtschaftsblatt. Premierminister Michel denke wahrscheinlich schon an die nächsten Parlamentswahlen im Mai 2019 und versuche, seine Sozialpolitik, die von den Gewerkschaften als der reinste Horror angesehen wird, in ein positiveres Licht zu stellen. »Sie spekulieren darauf, dass die anderen Regierungsparteien ihren Widerstand aufgeben werden, um den sozialen Frieden zu bewahren«, schreibt De Tijd. »Und wenn sie das nicht tun, hat Bacquelaine doch alles getan, um eine Lösung zu finden.« Allerdings hätte sich dann erneut ein Projekt der Regierung festgefahren. »Dann ist das eben so. Das ist zu wichtig, um locker drüber weg zu gehen«, heißt es bei den flämischen Nationalisten trotzig.

Sollte die Liste von der Koalition am Ende doch abgesegnet werden, hätte das auch Auswirkungen auf die Tarifverhandlungen im privaten Sektor. Die Unternehmer sind deshalb bereits schwer beunruhigt. »Die Regierung Michel hat in dem Pensionsdossier den Karren vor das Pferd gespannt«, sagte Unternehmerpräsident Pieter Timmermans am Freitag in einem Interview mit De Standaard. »Die allgemeine Rentenreform – mit ihrem Punktesystem – ist noch nicht fertig, aber wir sind schon dabei, Ausnahmen zu machen.« Wäre zuerst das Punktesystem ausgearbeitet worden, dann wäre der Drang, auf die Liste zu kommen, in manchen Berufen möglicherweise kleiner gewesen, so der Kapitalvertreter.

Das dürfte ein frommer Wunsch sein. Das Punktesystem wird unter anderem bereits in Deutschland und Schweden angewendet. Die Rente bemisst sich dabei nach der Anzahl der Arbeitsjahre. Es hat in der BRD dazu geführt, dass die Renten im Vergleich zum Lohn gesunken sind. In Schweden müssten die Beschäftigten seit der Einführung im Schnitt 68,5 Jahre arbeiten, um dieselbe Alterssicherung wie vorher zu bekommen, hat das politische Wochenmagazin Knack aus Belgien ausgerechnet.

Es dürfte sich jedenfalls um Krokodilstränen der Kapitalseite handeln, denn es war Zeit genug, um zu einer Einigung mit den Gewerkschaften zu kommen. Die Verhandlungen stecken jedoch fest. Jetzt aber könnte das Ganze einen neuen Impuls bekommen. Timmermans drängt nun jedenfalls auf schnell stattfindende Gespräche mit den Gewerkschaften. »Sonst werden wir von der Aktualität und dem Tatendrang der Regierung eingeholt«, sagte er ironisch. Es sei überhaupt nicht abzusehen, welche Folgen die Hinzunahme weiterer Arbeitsfelder auf die »Liste der schweren Berufe« habe. Polizist sei zum Beispiel als schwerer Job anerkannt. Gelte das dann ebenso für den Angestellten eines privaten Sicherheitsdienstes? »Auf die Dauer wird das ein Ölfleck, der sich immer weiter und weiter ausbreitet, eine unkontrollierbare Flutwelle«, gab sich Timmermans alarmierend. »Jeder findet, dass er einen schweren Beruf hat«, so der Unternehmerpräsident.

Deshalb müsse es feste Kriterien geben, ab wann ein Beruf als besonders belastend zu gelten habe. »Wer einige Jahre nachts arbeitet oder in den Tiefkühlkammern einer Fabrik – das sind zum Beispiel Kriterien, die man objektiv feststellen kann.« Anders verhalte es sich mit »viel Stress«, das sei zu schwammig. »Wer soll das beweisen? Eine Menge Menschen arbeitet hart und hat viel Stress«, so Timmermans. Er fordert die Regierung deshalb auf, eine eigene Liste mit den Berufen der freien Wirtschaft aufzustellen, die sie als schwer ansehe.