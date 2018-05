Parteispenden als Sponsoring deklariert

Die Organisation Lobbycontrol teilte am Montag zur Parteienfinanzierung mit:

Die Parteienfinanzierung in Deutschland bleibt hochgradig intransparent. Dies belegen erneut die jetzt veröffentlichten Rechenschaftsberichte. Demnach haben die Bundestagsparteien 2016 rund 60 Millionen Euro an Spenden erhalten. Der Bericht verschleiert jedoch, dass tatsächlich noch mehr Geld geflossen ist. So nutzen Konzerne, Verbände und Vermögende Schlupflöcher wie Sponsoring oder Tarnorganisationen, um einzelne Parteien mit hohen Geldbeträgen zu unterstützen, wie Lobbycontrol an mehreren Beispielen nachweisen kann.

Im Jahr 2016 spendeten Unternehmen und Verbände 14,5 Millionen Euro an die Bundestagsparteien. Bei zwei Drittel dieser Spenden bleibt die Herkunft nach Lobbycontrol-Berechnungen anonym. »Unternehmen und Wirtschaftsverbände verfolgen mit ihren finanziellen Zuwendungen Interessen, das ist keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Diese Geldströme gefährden das demokratische Prinzip ›Ein Mensch, eine Stimme‹. Wir fordern deshalb mehr Transparenz und Obergrenzen für Parteispenden«, sagt Annette Sawatzki, Expertin für Parteienfinanzierung bei Lobbycontrol. Der Rechenschaftsbericht verschweigt, dass immer mehr Unternehmen wie BMW, Gesamtmetall und Philip Morris auf Schlupflöcher wie Sponsoring setzen, um einzelnen Parteien intransparent hohe Geldsummen zukommen zu lassen. So hat Volkswagen nach Lobbycontrol-Recherchen von 2014 bis 2017 insgesamt 656.260 Euro für Parteisponsoring ausgegeben (…).

»Das Grundgesetz verpflichtet die Parteien, Rechenschaft über die Herkunft ihrer Mittel abzulegen. Doch das Parteiengesetz ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Millionenschwere Zuwendungen bleiben anonym, nur weil sie als Sponsoring deklariert werden. Dieses Schlupfloch muss endlich geschlossen werden«, sagt Annette Sawatzki. »Auch der Rechenschaftsbericht der AfD verschleiert mehr, als er zeigt«, so Sawatzki. Die AfD hatte 2016 in fünf Landtagswahlkämpfen millionenschwere Unterstützung durch eine Tarnorganisation erhalten, deren Geschäfte von der Schweizer PR-Agentur Goal AG gesteuert werden. Die Geldgeber sind immer noch unbekannt. In ihrem Rechenschaftsbericht geht die AfD lediglich auf die direkte Unterstützung der Goal AG für einzelne AfD-Politiker ein (S. 222f), unter anderem für den Wahlkampf des Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen. Sie behauptet, die Unterstützung sei nicht als Parteispende zu werten. (…)

Zu den Belastungen durch Kitagebühren äußerten sich am Montag die schleswig-holsteinischen Linke-Bundestagsabgeordneten Cornelia Möhring und Lorenz Gösta Beutin:

Dass in einem so reichen Land wie Deutschland die Kinderbetreuung nach wie vor nicht kostenlos für alle ist, ist schon schlimm genug. Dramatisch ist, dass Familien mit kleinem Einkommen extrem hoch mit Kitagebühren belastet werden. Besonders Alleinerziehende werden durch die Gebühren gezwungen, entweder nur Teilzeit zur arbeiten oder ganz zu Hause zu bleiben.

Es ist unerträglich, dass Eltern bis zu 17,2 Prozent ihres Einkommens für die Kitabetreuung ausgeben müssen. Zwei Drittel der Menschen in Schleswig-Holstein haben ein Einkommen von höchstens 1.225 Euro im Monat. Davon müssten dann noch Kitagebühren bezahlt werden. Das bedeutet in der Realität Kita nur für Gutverdiener und eine Förderung des traditionellen Familienbildes obendrein.