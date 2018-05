Irland will Regeln für Abtreibung schaffen

Dublin. Die irische Regierung will nach dem klaren Votum der Bevölkerung für eine Legalisierung von Abtreibungen rasch ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen. Das sagte der irische Gesundheitsminister Simon Harris am Montag der Irish Times zufolge. Bereits am heutigen Dienstag wolle er die Zustimmung des Kabinetts für die Erarbeitung eines entsprechenden Entwurfs einholen. Im Herbst könnte das Gesetz dann im Parlament verabschiedet werden. (dpa/jW)