USA verhandeln mit Pjöngjang

Seoul. Die USA haben am Sonntag ein Verhandlungsteam in die Demokratische Volksrepublik Korea entsandt, um das in der vergangenen Woche von US-Präsident Donald Trump abgesagten Gipfeltreffen mit seinem nordkoreanischen Amtskollegen Kim Jong Un vorzubereiten. Dies schrieb Trump im Internet. Das südkoreanische Außenministerium bestätigte am Montag, dass sich Unterhändler der USA und Nordkoreas im Grenzort Panmunjom träfen. Es nannte jedoch keine Details. (dpa/jW)