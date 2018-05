Leichte Beute

Für das Ausspionieren der Verteidigungsanlagen der tschechoslowakischen Republik sowie die Aufstellung »schwarzer Listen« mit Namen antifaschistischer Exilanten waren die Angehörigen der Sudetendeutschen Partei äußerst hilfreich – Aufmarsch sudetendeutscher Jugendlicher im September 1938 in der Nähe der Grenze zum Deutschen Reich Foto: picture-alliance / akg-images

Am 30. Mai 1938 unterschrieb Adolf Hitler eine Weisung an die Oberbefehlshaber der Streitkräfte, die mit dem Worten begann: »Es ist mein unabänderlicher Entschluss, die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen. (…) Die richtige Wahl und entschlossene Ausnützung eines günstigen Augenblicks ist die sicherste Gewähr für den Erfolg. Dementsprechend sind die Vorbereitungen unverzüglich zu treffen.« Sie sollten bis zum 1. Oktober 1938 abgeschlossen sein.

Erste Entwürfe des Generalstabs für einen Überfall auf die Tschechoslowakei (Deckname: »Schulung«) existierten bereits seit 1935. Jetzt entstand vor dem Hintergrund der endgültigen Weisung zum »Fall Grün« ein detailliertes Drehbuch, das auch die propagandistische Vorbereitung sowie die Inszenierung »innerer Unruhen« beinhaltete. Worum ging es dabei?

»Chemisierung« der CSR

Innerhalb der politischen und militärischen Führung des faschistischen Deutschlands existierten zwei Strategien zur Zerschlagung der tschechoslowakischen Republik. Die eine favorisierte die militärische Aggression. Um das Eingreifen anderer europäischer Mächte zu verhindern, sollten diese vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Es müsste »schon in den ersten zwei bis drei Tagen eine Lage geschaffen werden, die den interventionslüsternen gegnerischen Staaten die Aussichtslosigkeit der tschechischen militärischen Lage vor Augen« führen sollte. So die im »Fall Grün« formulierte Zeitvorgabe. Mit anderen Worten: Die Wehrmacht wurde darauf orientiert, ihren ersten »Blitzkrieg« zu führen. Das Risiko, plötzlich einen Zweifrontenkrieg führen zu müssen, wurde dabei unterschätzt. So hielt zum Beispiel Staatssekretär Ernst von Weizsäcker folgende Äußerungen von Außenminister Joachim von Ribbentrop vom 21. Juli 1938 fest: »Nötigenfalls werden wir es schon jetzt auf einen Krieg mit den Westmächten ankommen lassen und diesen gewinnen. Die Franzosen wären in einer großen Schlacht in Westdeutschland entscheidend zu schlagen. Für eine Kriegsdauer von beliebiger Länge seien wir mit Rohstoffen ausgerüstet, den Flugzeugbau betreibe Göring so, dass wir jedem Gegner überlegen wären.« Die in diesen Worten anklingenden Illusionen erinnern fatal an die maßlose Überschätzung der eigenen militärischen und wirtschaftlichen Potenzen der deutschen Reichsleitung am Vorabend des Ersten Weltkrieges.

Die Vertreter der zweiten Strategie innerhalb der Generalität und im Auswärtigen Amt bezweifelten, ob Heer und Luftwaffe die Aggression innerhalb weniger Tage würden erfolgreich beenden können. Sie kritisierten keineswegs die grundsätzliche Zielstellung einer Zerstückelung der Tschechoslowakei. In diesem Sinne hatte Generalstabschef Ludwig Beck bereits am 12. November 1937 in seinem Tagebuch notiert: »Die Zweckmäßigkeit den Fall Tschechei (eventuell auch Österreich) bei sich bietender Gelegenheit zu bereinigen und dafür Überlegungen anzustellen und Vorbereitungen im Rahmen des Möglichen zu treffen, wird nicht bestritten.« Und in einer Denkschrift vom Frühjahr 1938 formulierte er: »Es ist richtig, dass Deutschland einen größeren Lebensraum braucht, und zwar sowohl in Europa wie auf kolonialem Gebiet.« Aber Beck und sein ab dem 1. September 1938 amtierender Nachfolger Franz Halder sowie der Leiter des militärischen Geheimdienstes, Admiral Wilhelm Canaris, hielten den Zeitpunkt eines Angriffs gegen die CSR für verfrüht. Sollten die Zeitvorgaben des »Falls Grün« nicht realisiert werden, sei ein militärisches Eingreifen Frankreichs, Großbritanniens und auch der Sowjet­union zu befürchten. Es drohe eine militärische Niederlage. Statt dessen optierte man für die »Chemisierung« der Tschechoslowakei, ein Begriff, den Ernst von Weizsäcker prägte. Durch die Provokation bürgerkriegsähnlicher Zustände sollte eine Situation im Lande entstehen, in deren Ergebnis die vornehmlich von deutscher Bevölkerung bewohnten Landesteile, das sogenannte Sudetenland, mit dem Einverständnis der europäischen Großmächte in das Deutsche Reich inkorporiert werden könnten, ohne dass ein Schuss fallen müsste. Nachdem dann auch Ungarn und Polen ihre Gebietsforderungen gegenüber der CSR erheben und die Slowakei bzw. das Hultschiner Ländchen annektieren würden, wäre der im Ergebnis des Ersten Weltkrieges entstandene tschechoslowakische Staat nicht länger existent.

Aber auch die Vertreter der militärischen Strategie votierten für die Entfesselung von »inneren Unruhen«, um dadurch der Weltöffentlichkeit den Vorwand für einen militärischen Überfall präsentieren zu können. In der Weisung zum »Fall Grün« vom 30. Mai 1938 wurde dies mit folgenden Worten formuliert: »Der Propagandakrieg muss einerseits die Tschechei durch Drohungen einschüchtern und ihre Widerstandskraft zermürben, andererseits den nationalen Volksgruppen Anweisungen zur Unterstützung des Waffenkrieges geben und die Neutralen in unsrem Sinne beeinflussen.«

Die Organisierung sudetendeutscher Nazis, ihre Anleitung zu bewaffneten Aktionen gegen den tschechoslowakischen Staat und zur Unterstützung eines Einmarsches der faschistischen Wehrmacht war zu diesem Zeitpunkt bereits weit gediehen. Die Hauptrolle spielte dabei die aus Berlin alimentierte und gesteuerte »Sudetendeutsche Partei« (SdP), deren Vorsitzender Konrad Henlein war.

Wie stand es um den politischen Einfluss der SdP in der CSR, und welche Rolle war ihr in den Planungen der Nazimachthaber in Berlin zugewiesen worden?

Fünfte Kolonne des Faschismus

Seit den Parlamentswahlen am 19. Mai 1935 war die SdP die stärkste politische Kraft in der Tschechoslowakei. Mehr als zwei Drittel der Sudetendeutschen hatten für die im Oktober 1933 als »Sudetendeutsche Heimatfront« gegründete und im Mai 1935 in »Sudentendeutsche Partei« umbenannte Organisation gestimmt. Zu Beginn des Jahres 1938 zählte sie mehr als 550.000 Mitglieder. Am 12. März 1938 lösten sich die beiden anderen im Parlament vertretenen bürgerlichen deutschen Parteien, die »Deutsche Christlich-Soziale Volkspartei« und der »Bund der Landwirte«, auf und schlossen sich der SdP an. Die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei, in der sowohl tschechisch- und slowakisch- als auch deutschsprachige Staatsangehörige organisiert waren, wandte sich mit einem Aufruf an die Mitglieder beider Parteien, in dem es hieß: »Bleibt fest und lasst Euch nicht an den Faschismus verkaufen. Die Verräter an Eurer Sache maskieren ihr Überlaufen zum Faschismus mit schön klingenden Phrasen über deutsches Volkstum, deutsche Einheit usw. Lasst Euch von diesen Phrasen nicht täuschen! Dem Faschismus geht es nicht um die Sache des deutschen Volkes. Er zertritt und vernichtet die Volksfreiheiten, wo er an der Macht ist.« Die Appelle der Kommunisten verhallten angesichts der mit großem Aufwand betriebenen faschistischen Propaganda weitgehend ungehört. Immer lauter wurde statt dessen die Forderung, die sudetendeutschen Gebiete mit dem Deutschen Reich zu vereinen. Mit der Annexion Österreichs am 12. März 1938 stiegen derartige Erwartungen sprunghaft an. Die Parole lautete jetzt: »Heim ins Reich!«

Die SdP war nicht nur eine politische Partei, sondern eine Agentur, die unter dem Deckmantel, eine weitgehende »Autonomie« für die deutschsprechende Bevölkerung der Tschechoslowakei durchsetzen zu wollen, in Wahrheit mit allen Mitteln den Anschluss an das faschistische Deutschland vorantrieb.

Innerhalb der Partei wirkten unterschiedliche Kräfte. Den Traditionen der sudetendeutschen »völkischen« Turnerbewegung fühlte sich der seit 1933 amtierende Vorsitzende Konrad Henlein verpflichtet. Hier galt bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts der »Arierparagraph«. Henlein führte außerdem das »Führerprinzip« ein: »Wer nicht in eiserner Selbstbeherrschung jeden Befehl eines Vorgesetzten ausführen kann, ist noch innerlich weich und schlapp und kein Mann. (…) Wer sich als Vorturner scheut, seine Befehle bei seinen Kameraden durchzudrücken, ist ein unbrauchbarer Weichling!« Neben dem Turnen wurden manöverähnliche »Geländespiele«, Schießübungen mit Kleinkaliberwaffen und Gepäckmärsche durchgeführt. Vor allem aber war die Teilnahme an der regelmäßigen »weltanschaulichen Schulung« Pflicht aller Turner, wobei besonders die »völkisch« und chauvinistisch interpretierte deutsche Geschichte und aktuelle politische Ereignisse im Mittelpunkt standen. Worum es dabei ging, formulierte Henlein unmissverständlich im Jahre 1929 mit folgenden Worten: »Eine starke Gesinnungserziehung muss einsetzen, eine Erziehung zum deutschen, heldischen Menschen. Nicht Wissen, sondern Charakter, nicht Wissensunterricht, sondern Gesinnungserziehung ist das Entscheidende.« Und weiter: »Unsere Gesinnung muss in Lebenshaltung und Lebensführung von uns nur Vorbildliches und Starkes fordern, sie muss uns aber auch die Kraft geben, alles Kranke, Niedere, Schlechte, vor allem jedes Scheindeutschtum auszuschließen.« Die Anschlussfähigkeit derartiger Ansichten an die Ideologie des deutschen Faschismus, ja die weitgehende Identität mit diesem, ist unübersehbar.

Dennoch tat sich Henlein lange Zeit schwer damit, die von verschiedenen Autoritäten in Nazideutschland erteilten Ratschläge und Anweisungen umzusetzen – ungeachtet der hohen finanziellen Alimentierung, die er aus Berlin erhielt. Er betrachtete nämlich sich selbst als den berufenen »Führer« und wollte sich der Autorität Hitlers und der NSDAP nicht vollständig unterwerfen. Deshalb unterhielt er auch Kontakte zur britischen Regierung und reiste mitunter, ohne zuvor die Reichskanzlei bzw. das Auswärtigen Amt und dessen Botschafter in Prag konsultiert zu haben, nach London. Hier führte er Gespräche mit führenden Politikern und Parlamentariern und gab Interviews, was in Berlin zu Zweifeln an seiner »Zuverlässigkeit« führte. Seine engen Beziehungen zu Group Captain (Oberst) Malcolm Christie, einem hohen Repräsentanten des Secret Service, der jahrelang als Luftwaffenattaché der britischen Botschaft in Berlin gedient hatte und seitdem gute Kontakte zu Hermann Göring unterhielt, standen außer Frage. Die genaue Art dieser Verbindungen zum britischen Geheimdienst ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Zahlreiche Fragen sind unbeantwortet. Betrieb Henlein hinter verschlossenen Türen in London eine eigenständige Politik? Waren Gerüchte zutreffend, dass er nicht eine Zerstückelung der CSR wünschte, sondern einen von der SdP dominierten Staat mit ihm als Präsidenten? Wollte er dafür die britische Regierung gewinnen? Übermittelte er den Briten geheimzuhaltende Informationen über die Beziehungen seiner Partei zu Dienststellen in Nazideutschland? Informierte er seine Gesprächspartner über Hitler-kritische Stimmungen in der Generalität und im Auswärtigen Amt?

Vor allem der Sicherheitsdienst (SD) des Reichsführers SS unter Reinhard Heydrich begegnete Konrad Henlein mit großem Misstrauen. Der SD orientierte sich stärker auf seinen Stellvertreter Karl Hermann Frank, der eine Art »zweite Struktur« innerhalb der SdP schuf, die sich willig den Befehlen der Nazis unterwarf. Außerdem musste in Berlin in Rechnung gestellt werden, dass innerhalb der SdP Gruppierungen existierten, die eine Konstituierung ständestaatlicher Strukturen bevorzugten. Ungeachtet aller Differenzen innerhalb der Parteiführung besteht jedoch kein Zweifel daran, dass es sich bei all diesen Strömungen um Spielarten des Faschismus handelte. Die SdP-Parteiführung war zudem damit konfrontiert, dass innerhalb der Mitgliedschaft die Erwartung einer schnellen »Vereinigung« der sudentendeutschen Gebiete mit Hitlerdeutschland immer stärker anwuchs und das »Dritte Reich« auf große Akzeptanz stieß.

Maximalprogramm

Angesichts der in ein konkretes Stadium tretenden Pläne für eine in naher Zukunft bevorstehende militärische Aggression gegen die Tschechoslowakei musste die politische Führung in Berlin rasch dafür sorgen, dass die SdP nur mit einer Stimme spricht. Dies erledigte Hitler persönlich, der Konrad Henlein im Beisein von Karl Hermann Frank bei einer Besprechung in der Reichskanzlei am 28. März 1938 mitteilte, »dass er beabsichtige, das tschechoslowakische Problem in nicht allzu langer Zeit zu lösen. (…) Laut Protokoll der Unterredung erklärte Henlein, dass er wisse, wie beliebt dieser sei, und dass er der berechtigte Führer des Sudetendeutschtums wäre und auf Grund seiner Beliebtheit und Volkstümlichkeit die Dinge meistern würde. Auf den Einwand Henleins, dass er nur ein Ersatz sein könne, erwiderte Hitler: Ich stehe zu Ihnen, Sie sind auch morgen mein Statthalter. Ich dulde nicht, dass Ihnen innerhalb des Reiches von irgendeiner Stelle Schwierigkeiten gemacht werden.«

Damit war das Problem gelöst, auf welche Führungspersönlichkeit sich ab sofort alle Ämter und Behörden des faschistischen Deutschland orientieren müssten. Bereits einen Tag später, am 29. März 1938, nahmen Henlein und Frank an einer streng geheimen Unterredung mit Außenminister von Ribbentrop teil. Im Protokoll dieser Begegnung heißt es unter anderem: »Das Sudetendeutschtum müsse wissen, dass hinter ihm ein 75 Millionen Volk stünde, das eine weitere Unterdrückung der Sudetendeutschen durch die tschechoslowakische Regierung nicht dulden würde. (…) Es käme darauf an, ein Maximalprogramm aufzustellen, das als letztes Ziel den Sudetendeutschen die volle Freiheit gewähre. Gefährlich erscheine es, sich frühzeitig mit Zusagen der tschechoslowakischen Regierung abzufinden, die einerseits gegenüber dem Ausland den Anschein erwecken könnten, als ob eine Lösung gefunden sei, und andererseits die Sudetendeutschen selbst nur teilweise befriedigen würden.«

Am 24. April 1938 präsentierte Henlein ein solches Programm auf dem Karlsbader Parteitag der SdP. Es beinhaltete insgesamt acht Forderungen, deren Realisierung das Ende der Zugehörigkeit der sudetendeutschen Gebiete zum tschechoslowakischen Staat bedeutet hätten.

Spionage, Diversion, Terror

Die Aktivitäten der Sudetendeutschen Partei beschränkten sich aber nicht auf Propaganda und das Führen von Wahlkämpfen. Hinzu kamen geheime Aktionen, die einen Einmarsch der Wehrmacht vorbereiten und die Fähigkeiten der tschechoslowakischen Streitkräfte, ihr Land zu verteidigen, empfindlich stören sollten.

Dabei ging es zunächst um Spionage. Für die faschistische Abwehrabteilung im Generalstab des Heeres wurden systematisch Kasernen und die Befestigungsanlagen der Armee an der Grenze zu Deutschland ausgeforscht, fotografiert und die Ergebnisse nach Berlin übermittelt. Zugleich konnten die Erfahrungen von Sudetendeutschen, die in der tschechoslowakischen Armee gedient hatten, genutzt werden. Von der Abwehr, dem militärischen Geheimdienst der Wehrmacht unter Admiral Wilhelm Canaris, wurden Freiwillige für sogenannte KO- oder K-Gruppen (»Kriegsorganisationsgruppen«) angeworben und heimlich ausgebildet, die bei einem Angriff deutscher Truppen Verkehrsknotenpunkte, Eisenbahnlinien, Bahnhöfe, Brücken und die wichtigsten Straßen für den Vormarsch der Wehrmacht sichern sollten, indem sie die dort stationierten Einheiten von Armee und Polizei angreifen und ausschalten sowie für die Störung des Aufmarsches der tschechoslowakischen Truppen sorgen. Besonders wichtig war für den Sicherheitsdienst der SS und die Geheime Staatspolizei die Aufstellung von Listen mit den Namen von kommunistischen und sozialdemokratischen Politikern, die antifaschistischen Emigranten seit 1933 Hilfe geleistet hatten sowie in ihren Parteien und in den ihnen nahestehenden Massenorganisationen Funktionen innehatten. Ihre Namen und Adressen wurden von SdP-Mitgliedern ermittelt und den faschistischen Repressionsbürokratien zur Verfügung gestellt, wohl wissend, dass die Gestapo und der SD diese Materialien als Verhaftungslisten nutzen würden. Von besonderer Bedeutung war, dass Mitglieder der SdP antifaschistische Emigranten beobachteten hatten und nicht ohne Erfolg versuchten, deren Wege über die »grüne Grenze« von Deutschland in die CSR zu erkunden, wobei in Grenznähe gelegene Gasthäuser, deren Besitzer mit der SdP sympathisierten, eine wichtige Rolle spielten. Auch die Kurierwege von der CSR nach Deutschland wurden ausgeforscht. Von besonderem Interesse waren Zusammenkünfte der im Exil lebenden deutschen Antifaschisten. Wer nahm an ihnen teil? Was wurde besprochen? Welche Informationen wurden aus Hitlerdeutschland übermittelt? Welche Materialien plante man auf welchen Wegen, nach Deutschland zu schmuggeln?

Der Umfang dieser Tätigkeiten ist nicht zu unterschätzen. SdP-Mitglieder waren in großer Anzahl als Agenten der faschistischen Terrororganisationen aktiv. Ihre Berichte füllen zahlreiche Akten, die heute in verschiedenen Archiven lagern. In nicht wenigen Fällen fuhren sudetendeutsche Bürger der CSR in grenznahe Städte in Deutschland und boten hier an Standorten der Wehrmacht oder in Dienststellen der Gestapo ihre Dienste als Agenten an. Mitunter kam es sogar zu Rivalitäten zwischen den deutschen Geheimdiensten, weil sudetendeutsche Faschisten sowohl für die Abwehr als auch für die Gestapo bzw. den SD tätig wurden.

Eine neue Qualität bekamen diese Aktivitäten mit der Gründung des »Freiwilligen deutschen Schutzdienstes« (FS) der Sudentendeutschen Partei im Mai 1938. Dabei handelte es sich um eine SA-ähnliche Organisation, der anfangs mehr als 10.000 Männer, im August/September bereits etwa 50.000 angehörten. Ihnen war die Aufgabe übertragen worden, politische Gegner einzuschüchtern und zu terrorisieren sowie der tschechoslowakischen Polizei entgegenzutreten, wann immer sie das Verbot von Versammlungen und Demonstrationen der SdP durchsetzen wollte. Die Ausbildung nicht weniger Führungskader erfolgte zum Teil auf dem Territorium des Deutschen Reiches durch die SA selbst. Innerhalb des FS existierte eine spezielle, verdeckt operierende Abteilung, die ähnlich dem Inlands-SD im faschistischen Deutschland, potentielle und tatsächliche »Verräter« in der Organisation identifizieren sowie systematisch Informationen sowohl über politische Gegner als auch den Aufbau und die Angehörigen der tschechoslowakischen Polizei sammeln sollte. Stabschef des FS war Willi Brandner, ein enger Vertrauter Henleins. 1934 hatte er dessen »Reden und Aufsätze zur völkischen Turnbewegung« herausgegeben. Später machte er Karriere in der SS und wurde schließlich Brigadeführer und Generalmajor der Polizei. Am 14. Mai 1938 charakterisierte Brandner die FS in der Parteizeitung Die Zeit mit folgenden Worten: »Der ›Freiwillige Deutsche Schutzdienst‹ ist keine Paradetruppe, sondern eine Kämpferschicht, die ständig im Dienst ist. Für den FS-Mann sind die härtesten Gesetze gerade gut genug. Der FS-Mann ist immer im Dienst. Der FS-Mann kämpft rücksichtslos und eindeutig gegen Zersetzung und Störer der Einheit.«

Appeasement statt Widerstand

Mit der Bildung des »Freiwilligen deutschen Schutzdienstes« war ein weiterer wichtiger Schritt zur Destabilisierung der politischen Lage in der CSR vollzogen worden. Ein militärischer Angriff gegen die Tschechoslowakei wurde binnen weniger Monate erwartet. Es blieb eine wichtige Frage zu klären: Wie würden sich die Regierungen London und Paris zu alledem verhalten? Waren sie willens und fähig, dem deutschen Faschismus Einhalt zu gebieten? Gingen sie endlich auf das Angebot der UdSSR ein, durch die Verabredung koordinierter militärischer Aktionen eine weitere Aggression Hitlerdeutschlands zu verhindern? Die Schlüsselrolle bei der Beantwortung dieser Fragen fiel der britischen Regierung zu.

In Großbritannien regierte 1938 das konservative Kabinett mit Premierminister Neville Chamberlain an der Spitze. Er und die große Mehrheit seiner Partei vertraten die Auffassung, dass die beste Methode zur Zügelung des deutschen Faschismus »Beschwichtigung« (Appeasement) sei. Immerhin war mittlerweile mit der militärischen Aufrüstung begonnen worden, wobei besonders der Luftwaffe großes Augenmerk geschenkt wurde. Doch außer geharnischten diplomatischen Protestnoten hatte es keine Reaktionen gegeben, als die Nazis das entmilitarisierte Rheinland am 7. März 1936 besetzt und Österreich am 12. März 1938 annektiert hatten. Die Vorschläge der Sowjetunion, ein System kollektiver Sicherheit mit einer militärischen Komponente zum Schutz vor weiteren Aggressionen Deutschlands zu errichten, trafen im Kabinett Chamberlain auf keine Resonanz.

Ein wichtiger Aspekt verdient hervorgehoben zu werden, wenn von der Haltung Londons gegenüber Hitlerdeutschland die Rede ist: die nicht nur klammheimlich geäußerten Sympathien.

Deutliche Sympathien

Schon am 28. November 1934 hatte der ehemalige Premierminister David Lloyd George während einer Debatte im Unterhaus erklärt: »Ich sage voraus, dass in einer sehr kurzen Zeit (…) die konservativen Elemente in England auf Deutschland als ein Bollwerk gegen den Kommunismus in Europa blicken werden. Wenn Deutschland vor dem Kommunismus niederbricht und der Kommunismus Deutschland ergreift, so wird Europa folgen (…). Ihr werdet Deutschland als euren Freund begrüßen.« Und am 31. Juli 1937 schrieb der Manchester Guardian in einem Leitartikel (»The Sudetic Germans«), dass die verstärkten »sezessionistischen Tendenzen« unter den Sudetendeutschen in Großbritannien »Gefallen« fänden, weil sie helfen würden, »den Einfluss Russlands in der Tschechoslowakei zu durchkreuzen«. Solche Stimmen waren keineswegs randständig. Der einflussreichen Organisation »Anglo-German Fellowship« gehörten Aristokraten und Industrielle an. Führende politische Persönlichkeiten wie der langjährige Arbeits- und Luftfahrtminister Lord Londonderry, der sich als persönlicher Freund Hitlers bezeichnete und während der Olympischen Winterspiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen dessen Ehrengast war, sowie der vom Februar 1938 bis Dezember 1940 amtierende Außenminister Edward Lord Halifax galten als Exponenten nazifreundlicher Überzeugungen.

Es war angesichts dessen kaum verwunderlich, dass es im September 1938 schließlich zum Münchner Abkommen zwischen dem Deutschen Reich, Großbritannien, Frankreich und dem faschistischen Italien kam. Die Nazis hatten die Lage in der CSR bewusst zugespitzt. Um sie zu »besänftigen« und einen Krieg abzuwenden, stimmten London und Paris der Abtretung des Sudetenlandes an Deutschland zu. Auch Polen und Ungarn erhielten Gebiete zugesprochen. Die Regierung in Prag musste zustimmen, militärischen Beistand gegen einen Angriff der Wehrmacht hätte sie nicht erhalten. Das Münchner Abkommen hielt kein halbes Jahr, dann marschierte die Wehrmacht am 15. März 1939 in Prag ein und errichtete das sogenannte Protektorat Böhmen und Mähren.