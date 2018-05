Erschreckend altmodisch

You’ll Never Walk Alone? Pechvogel Loris Karius bestimmt. Und mancher Liverpool-Fan auch Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Der europäische Fußball wird immer langweiliger. Was zum einen an den Abomeistern einiger Ligen liegt (FC Bayern, PSG, Juventus Turin etc.), zum anderen an der sogenannten Königsklasse selbst, bei der zum vierten Mal in den letzten fünf Editionen Real Madrid im Finale stand. Auch dieses Jahr war die Gefahr nicht eben gering, dass die Merengues den Henkelpott erneut gewinnen würden. Doch galt es immerhin, den FC Liverpool niederzuringen. Der war in den 70er und 80er Jahren weltweit das Maß aller Dinge und erlebt nach langer Leidenszeit gerade einen Wiederaufstieg. Die Stehplatztribüne The Kop gibt’s an der Anfield Road nicht mehr, dafür wurde ein Herr namens Klopp verpflichtet, der Oberguru des Balljagens. Und siehe da, nach elf Jahren erreichte man wieder ein Champions-League-Endspiel. Stellvertretend trat also die spanische Krone gegen die britische Krone an. Die Kicker der spanischen Majestät hatten im Verlauf des Wettbewerbs wenig überzeugen können, die Kicker der britischen sehr wohl. Letzteres lag vor allem an deren Aushängeschild, dem Ägypter Mohamed Salah, Vize-Afrikameister und Englands Fußballer des Jahres. Für die Madrilenen galt es, diesen Mann unschädlich zu machen.

Liverpool begann das Finale zweier Konterteams ungestüm und frech mit feinen Triangulationen und heftigem Nachsetzen, was Real ordentlich verunsicherte. Selbst Toni Kross spielte plötzlich Fehlpässe. Im Strafraum der Madrilenen herrschte pure Konfusion, die Reds penetrierten von allen Seiten. Bei jedem Angriff zog ein Raunen durch das von Briten dominierte Kiewer Stadion. Ab und an wurde auch Real gefährlich: Cristiano Ronaldo macht sich auf und davon, knallt die Kugel aber aus Halbdistanz knapp drüber. In der 23. blockierte erst Ramos einen Roberto-Firmino-­Schuss aus elf Metern, dann parierte Keylor Navas einen gefährlichen Versuch des 19jährigen Trent Alexander-Arnold. Es roch schon jetzt nach Verlängerung. Immer vorne dabei und gefährlich: »Moe« Salah. Doch dann nahm Sergio Ramos die Sache in die Hand. Genauer gesagt in den Arm, denn Salahs rechten klemmt er während eines Zweikampfs ein, um anschließend mit seinem ganzen Gewicht auf ihn zu krachen. Kurz darauf musste der Ägypter vom Platz. Auftrag erledigt.

Von dem Schock erholten sich die Reds nicht wieder. Noch schlimmer, Jürgen Klopp hatte keinen Plan B! Dass in der 37. auch Reals Spitzenkraft Daniel Carvajal vom Platz musste, merkte man dagegen nicht. Kurz nach einem Lattentreffer von Isco bedankte sich Karim Benzema bei Reds-Torhüter Loris Karius, der ihm beim Abwurf den Ball gegen den Fuß feuerte. 1:0, ein Unterklassen-Tor. Dass Sadio Mané nach einer Standardsituation der Ausgleich gelang, verwunderte zwar, spielte aber keine große Rolle mehr. Denn es kam Gareth Bale. Kaum zwei Minuten auf dem Platz, haute er Liverpool vom Sechzehner einen Fallrückzieher in die Reusen. Weltklasse. Zwanzig Minuten später war es wieder der walisische Edelreservist, der aus vierzig Metern abzog und dessen Geschoss zwischen den butterweichen Händen von Karius zum 3:1 Endstand ins Tor flatterte. Einer zeigt Genie, ein anderer Nerven – erschreckend Old School.

Es ist nicht schön, aber für die Geschichtsbücher: Das unspanischste Team Spaniens gewinnt zum dritten Mal hintereinander den Henkelpott. Zinédine Zidane zum insgesamt fünften Mal (einmal als Spieler, einmal als Assistent Carlo Ancelottis), genau wie Cristiano Ronaldo. Bei dem Fußball gönnt man es ihnen nicht. Es ist, wie der Taktikexperte Tobias Escher schreibt: »Er (Zidane) hat ein Team aus individualistischen Alleskönnern geformt, konditionell in Schuss gebracht und durch richtige Motivation noch besser gemacht. (…) Viele Wege führen zum Erfolg. Manchmal eben auch die altmodischen.«