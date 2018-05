Komplexes Thema

Zu jW vom 26. April: »Aus der Welt gefallen« und jW vom 30. April/1. Mai.: Leserbrief »Nicht nur Einsamkeit«

Götz Eisenbergs »Versuch über die Einsamkeit« ist einer der interessantesten Texte (…) zu einem schwierigen, komplexen Thema, den ich in den letzten Jahren gelesen habe. Bei manchem wäre Widerspruch angesagt und eine umfassendere Diskussion nötig. Wichtig die Anmerkung im Leserbrief von Mila Lippke über die Pläne im »Söder-Land«, psychisch Kranke wie Kriminelle wegzusperren. Ist das nicht schon aus der Historie bekannt? Einsamkeit »nur« in der »Kälte des Kapitalismus« zu verorten verengt etwas den Blick. (…) Auch die »Wärme des Plansozialismus« hat nicht vor Einsamkeit geschützt.

Dieter Wiedmann, Ludwigslust

Unser Rechtsstaat

Zu jW vom 7. Mai: »Angriff auf Asylrecht«

Ellwangen und Ausländer, die es sich erlauben, sich zu wehren, gewalttätig werden, sich solidarisch mit ihresgleichen verhalten, das weckt den »Volkszorn« (...). Der Rechtsstaat wird laut gefordert, ein Rechtsstaat, der hart und unerbittlich dann und dort vorgeht, wenn Fremde unser Recht in Frage stellen. Aber welches Recht stellen sie in Frage? Weiß davon keiner mehr hier im Lande? Viele im Osten wissen noch sehr gut und genau, welche Rechte vor allem hier vor noch nicht so langer Zeit auf Demonstrationen lautstark gefordert, erschrien wurden. Wie hart und unerbittlich hat sich »unser Rechtsstaat« verhalten in all den Jahren, als in Rostock, Solingen, Hoyerswerda u. v. a. Brandstifter durch die Lande zogen und Angst und Schrecken erzeugten, bis heute? (…) Darf das noch gefragt und daran erinnert werden, oder sind wir über die Demokratie schon hinweg? (…) Erst wenn jeder Nichtdeutsche genauso übel und kriminell sein kann wie jeder Deutsche, ohne dass sich irgend jemand darüber weiter aufregt, erst dann haben wir den Rassismus überwunden. Solange wir von Flüchtlingen verlangen, dass sie besser sind als wir, sitzen wir in der Rassismusfalle. (…)

Roland Winkler, Aue

Unbelehrbare

Zu jW vom 7. Mai: »Marx als Museumsstück«

Anstatt seine seherischen Fähigkeiten bezüglich der verheerenden Folgen des kapitalistischen Herrschens für Demokratie und Lebensqualität zu loben, ergehen sich die unbelehrbaren Vertreter der Wirtschaftsgläubigkeit im Aufzählen der durch eine pervertierte »Marxismus-Diktatur« verursachten Toten – ohne an die durch den asozialen Kapitalismus um Gesundheit und Leben gekommenen ungezählten zig Millionen Menschen auch nur zu denken. Einen fähigeren und unbestechlicheren Analysten des unglückseligsten aller pseudodemokratischen Parteiensysteme (in dem Sie und ich leben) als Karl Marx kenne ich nicht. Ihm gebührt nicht nur meine Hochachtung.

Peter Richartz, Solingen

Fall Oury Jalloh

Zu jW vom 12. Mai: »Korpsgeist bis ganz oben«

Das Ganze stinkt dermaßen zum Himmel und ist mindestens als verfassungsfeindlich anzusehen und zu ahnden! Dass nun die Generalbundesanwaltschaft es ablehnt, diesen extrem skandalösen Fall zu übernehmen, kann eigentlich auch schon als »Korpsgeist« verstanden werden. Dies alles hat mit der sogenannten demokratischen Grundordnung überhaupt nichts mehr zu tun. Ich frage mich nun, weshalb ich als ehemalige Angestellte auf ebendiesen Staat einen Eid (…) abgelegt habe? Diesen Eid nehme ich hiermit öffentlich zurück, denn wenn in einem sich als »demokratischer Rechtsstaat« verstehenden Land Menschen buchstäblich gekillt werden von (beeideten) Beamten, ohne dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden, sondern dies gedeckt wird, ist dies für mich unerträglich. Ich bin ohnehin eine »Gefährderin«, da ich mehrmals in der Woche bundesweit per Sachbeschädigung die Demokratie verteidige – für die Würde der Menschen (…). Freilich, dies (das Entfernen und Übermalen rechter Parolen im öffentlichen Raum, jW) wird von der Polizei und Justiz gern und eifrig und problemlos geahndet, was mich bekanntlich auch nicht abhält!

Irmela Mensah-Schramm, per E-Mail

Kriegstreiber

Zu jW vom 25. Mai: »Trump setzt auf Krieg«

Frei nach dem Motto: »Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt« zeigt hier mal wieder einer, was man in der US-Regierung von Vereinbarungen zur Sicherung unseres Planeten hält. Auch die Verleugnung des Klimawandels durch die US-Administration (Achtung, Satire) macht Sinn: Wenn die Welt zerstört ist, wen juckt dann das Klima? (…) Egal ob Trump und sein Gefolge, ob Netanjahu, unsere Kriegsministerin (wer soll verteidigt werden?) oder andere, die uns auf einen Krieg einschwören möchten – denken die mal darüber nach, dass die Menge an Atomwaffen dieser Welt ausreicht, den Planeten Erde mehrfach zu zerstören? (…)

Jürgen Hecker, per E-Mail

Betrug bei Lohnzahlung

Zu jW vom 18. Mai: »Party der Ausbeuter«

Ich (…) arbeite seit über drei Jahren in einem Betrieb der Automobilindustrie mit einem Leiharbeiteranteil von ca. 90 Prozent. Das Hauptproblem ist nicht der niedrige Lohn, sondern der allgemeine Betrug beim Thema Lohnzahlung bei Nichteinsatzzeiten. Leiharbeiter, die für einen oder mehrere Tage nicht oder nicht den vollen Arbeitstag beschäftigt werden, werden nicht bezahlt, obwohl sie laut Gesetz für die volle vertraglich festgelegte Arbeitszeit vom Entleihbetrieb bezahlt werden müssen. Meine Kollegen von anderen Leihfirmen oder auch ich selbst werden manchmal nur Stunden vor dem Einsatz abbestellt oder im Lauf des Arbeitstags nach Hause geschickt. Somit bekommt jemand mit einem Vollzeitvertrag nicht unbedingt auch ein Vollzeitgehalt. Man wird nur für die Zeit bezahlt, die man gearbeitet hat, und die Nichteinsatzzeit wird vom Zeitkonto abgezogen. Dazu kommen nicht nur bei jungen oder ausländischen Kollegen die Unkenntnis der Rechtslage, die Nichtmitgliedschaft in einer Gewerkschaft und natürlich die Angst vor Arbeitslosigkeit, die sie dazu bringt, solche Zustände hinzunehmen und als völlig normal zu betrachten.

Thomas Müller*, per E-Mail