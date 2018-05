Frieden und Sozialismus

Im Gespräch mit Arbeitern und Ingenieuren. Walter Ulbricht zu Besuch auf der Warnowwerft in Rostock (um 1968) Foto: jW-Archiv

Am 9. April 1968 trat in der DDR eine neue Verfassung in Kraft¹. Sie ersetzte jene vom 7. Oktober 1949, die stark von der Weimarer Verfassung beeinflusst und den antifaschistisch-demokratischen Zielsetzungen verpflichtet war, damit aber ihre historische Aufgabe erfüllt hatte. Die Initiative zur neuen Verfassung war vom VII. Parteitag der SED im April 1967 ausgegangen. Walter Ulbricht, damals Erster Sekretär des ZK der SED und Vorsitzender des Staatsrats, hatte erklärt: »Seit einiger Zeit ist sichtbar, dass die gegenwärtige Verfassung der DDR offenbar nicht mehr den Verhältnissen der sozialistischen Ordnung und dem gegenwärtigen Stand der historischen Entwicklung entspricht. (…) Die Ausarbeitung einer neuen, zeitgemäßen Verfassung setzt jedoch voraus, dass die grundlegenden Probleme der neuen Periode weitgehend ausgereift sind. Ich meine: Das dürfte in naher Zukunft der Fall sein.«² Ulbricht hat in seinem Referat sehr apodiktisch die DDR als sozialistischen, demokratischen deutschen Rechtsstaat bezeichnet. Im Text der Verfassung findet sich dieser Begriff allerdings nicht.

Breite Volksaussprache

Die 68er Verfassung war kein Oktroi, den die Bürgerinnen und Bürger zu schlucken hatten. Ihre Ausarbeitung und Annahme war durchaus ein demokratischer Prozess. Die Volkskammer hatte am 1. Dezember 1967 eine Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs eingesetzt, der unter dem Vorsitz von Ulbricht 40 Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft angehörten und der 22 Sachverständige, darunter elf Juristen, beigegeben waren. Sie legte – nach internen Vorarbeiten auf Parteiebene – am 31. Januar 1968 der Volkskammer einen ersten Verfassungsentwurf vor, welcher der Bevölkerung zu öffentlichen Diskussion unterbreitet wurde. Es fand eine breite Volksaussprache statt. Es wurden 750.000 Veranstaltungen mit etwa elf Millionen Bürgerinnen und Bürgern registriert, die keineswegs bestellte Akklamationen lieferten, sondern konstruktive und auch kritische Gespräche führten. 1.454 Vorschläge wurden unterbreitet, aus denen sich 118 Änderungen an der Präambel und an 55 der 108 Artikel des Entwurfs ergaben. Die Volkskammer bestätigte am 26. März den von der Verfassungskommission vorgelegten zweiten Entwurf und beschloss, am 6. April 1968 einen Volksentscheid über die sozialistische Verfassung durchzuführen. Von 12.208.986 stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürgern stimmten 94,49 Prozent mit Ja, 3,35 Prozent mit Nein, 1,95 Prozent nahmen an der Abstimmung nicht teil. Es kann kein Zweifel bestehen, dass die Verfassung von der großen Mehrheit der Bevölkerung angenommen wurde. Am 9. April 1968 trat sie nach der Verkündung durch den Staatsratsvorsitzenden in Kraft.

Obwohl die Verfassung auf Jahrzehnte hin angelegt war, hielt es Ulbrichts Nachfolger Erich Honecker schon nach sechseinhalb Jahren für nötig, Änderungen im Hauruckverfahren und ohne Diskussion durchzusetzen, die nicht zum Vorteil der sozialistischen Entwicklung waren. Das betraf neben der Frage der Nation insbesondere die Einfügung in die Präambel, wonach das Volk der DDR gewillt sei, nicht nur den Weg des Sozialismus, sondern auch des Kommunismus zu gehen. Das sozialistische Prinzip »Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung« wurde aus Artikel 2 gestrichen, ebenso der Bezug auf das »ökonomische System des Sozialismus« aus Artikel 9 und die »Entwicklung der sozialistischen Menschengemeinschaft« aus Artikel 18. Das Existenzrecht der privaten Wirtschaftsunternehmen in Artikel 14 wurde beschnitten. Die Rolle des Staatsrats wurde reduziert. Der sozialistische und Friedenscharakter der Verfassung blieb unter Honecker erhalten.

Die Verfassung war eindeutig auf Frieden und internationale Sicherheit fixiert, und die Verfassungswirklichkeit stimmte in diesem Punkt angesichts der internationalen Politik der DDR vollkommen mit dem Verfassungspapier überein. Schon in der Präambel werden Frieden und Sozialismus gleichwertig als Weg in die Zukunft ausgewiesen. Mit Artikel 6 hatte sich die DDR zu einer Außenpolitik verpflichtet, die »dem Frieden und dem Sozialismus, der Völkerverständigung und der Sicherheit« dienen sollte. Sie »erstrebt ein System der kollektiven Sicherheit in Europa und eine stabile Friedensordnung in der Welt. Sie setzt sich für die allgemeine Abrüstung ein«. Militaristische und revanchistische Propaganda, Kriegshetze, Glaubens,- Rassen- und Völkerhass wurden als Verbrechen gebrandmarkt. Artikel 7 erklärte die Gewährleistung der Unantastbarkeit des Territoriums der DDR und den Schutz gegen Angriffe von außen zur Aufgabe der Nationalen Volksarmee und der anderen Organe der Landesverteidigung. Artikel 8 bestimmte: »Die Deutsche Demokratische Republik wird niemals einen Eroberungskrieg unternehmen oder ihre Streitkräfte gegen die Freiheit eines anderen Volkes einsetzen.« Dieses Friedensgebot wurde in Artikel 23 bekräftigt: »Kein Bürger darf an kriegerischen Handlungen teilnehmen, die der Unterdrückung eines Volkes dienen.« Artikel 8 erklärte die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts als für die Staatsmacht und die Bürger verbindlich. Artikel 91 bestimmte, dass die allgemein anerkannten Normen des Völkerrechts über die Bestrafung von Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit und von Kriegsverbrechen unmittelbar geltendes Recht sind und dass diese Verbrechen nicht der Verjährung unterliegen. Unbestreitbar sind diese Friedensgrundsätze jener Verfassung von 1968 heute noch sehr aktuell.

»Organisation der Werktätigen«

Die DDR wurde in Artikel 1 als »die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land« definiert, »die gemeinsam unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei den Sozialismus verwirklichen«. Artikel 2 erklärte die politische Macht der Werktätigen, das Bündnis der Arbeiterklasse mit den Genossenschaftsbauern und der Intelligenz sowie das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln zu den Grundlagen der sozialistischen Gesellschaftsordnung. Das System des Sozialismus sollte nichts Abgeschlossenes sein, sondern ständig vervollkommnet werden. Man kann darüber streiten, ob es angemessen war, die führende Rolle der SED als Verfassungsgrundsatz zu verankern. Sehr viel mehr spricht dafür, dass die Führungsrolle einer marxistischen Partei in einer sozialistischen Demokratie ständig mit ideologischen Mitteln erstritten werden muss. Aber erstens war der Grundsatz der Führungsrolle der SED durch den Volksentscheid über die Verfassung demokratisch legitimiert, zweitens bot jedoch die in der Verfassung fixierte Formulierung der Führungsrolle keine Basis für die praktizierte Machtfülle des Generalsekretärs und des Politbüros, und drittens war es vielleicht ein Fehler, ausgerechnet in einer schweren Krisensituation, in der klare Führung bitter nötig gewesen wäre, diesen Grundsatz »freiwillig« zu streichen. Die anderen im Kapitel 1 verankerten Grundsätze der Gesellschafts- und Staatsordnung der DDR waren für den Aufbau des Sozialismus unerlässlich. Sie hatten mit »SED-Diktatur« und »Unrechtsstaat« nichts zu tun, sondern lagen im Interesse der Menschen. Die Crux dabei besteht darin, dass diese Grundsätze nicht voll verwirklicht wurden.

Es wird häufig kritisch vermerkt, es habe in der DDR keine staatliche Gewaltenteilung gegeben. In der Tat wurde der Begriff nicht verwendet, weil er der Unteilbarkeit der politischen Macht der Werktätigen widersprach. Aber selbstverständlich war diese Macht per Verfassung in drei eigenständige Staatsgewalten unterteilt: Legislative (Volkskammer und Staatsrat), Exekutive (Ministerrat und Verwaltung), Judikative (Oberstes Gericht). Keine der drei Gewalten konnte die Funktionen einer der anderen Gewalten ausüben. So konnten nach Artikel 48 und 71 nur Volkskammer und Staatsrat Gesetze und Erlasse beschließen.

Grundrechtekatalog

Die Verfassung enthielt einen Grundrechtekatalog, der sich sehen lassen kann. Er entspricht den beiden Vereinbarungen der Vereinten Nationen zu den Menschenrechten von 1966, dem »Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte« und dem »Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte«, denen übrigens die DDR wegen der Boykottpolitik der BRD erst 1974 beitreten konnte. Die Mütter und Väter der Verfassung haben das Schwergewicht auf die sozialen, wirtschaftlichen und geistig-kulturellen Rechte gelegt. Hier ist nur eine Aufzählung möglich. Aber die spricht für sich. 1. Recht auf Arbeit, auf einen Arbeitsplatz und dessen freie Wahl entsprechend den gesellschaftlichen Erfordernissen und der persönlichen Qualifikation. 2. Gleicher Lohn bei gleicher Arbeitsleistung für Frau und Mann, Erwachsene und Jugendliche. 3. Gleiches Recht auf Bildung und Möglichkeit des Übergangs zur nächsthöheren Bildungsstufe bis zu den höchsten Bildungsstätten entsprechend dem Leistungsprinzip, den gesellschaftlichen Erfordernissen und unter Berücksichtigung der sozialen Struktur der Bevölkerung. Schulgeld- und Studiengebührenfreiheit und Gewährung von nicht zurückzuzahlenden Stipendien. 4. Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben und Förderung der Teilnahme am kulturellen Leben, an der Körperkultur und am Sport durch Staat und Gesellschaft. 5. Recht auf Freizeit und Erholung. 6. Recht auf Schutz der Gesundheit und der Arbeitskraft. 7. Recht auf Fürsorge der Gesellschaft im Alter und bei Invalidität. 8. Recht auf Wohnraum, Kündigungsschutz und Unverletzbarkeit der Wohnung. 9. Recht auf Achtung, Schutz und Förderung von Ehe und Familie, 10. Gewährleistung des persönlichen Eigentums und des Erbrechts. 11. Recht, sich zu einem religiösen Glauben zu bekennen und religiöse Handlungen auszuüben. Auch hier entsprach die Verfassungswirklichkeit dem Verfassungstext.

Grundrechtsgleiche Festlegungen enthielten auch die Kapitel über die Betriebe, Städte und Gemeinden (Mitwirkung an der Leitung, Verantwortung für eine ständig bessere Befriedigung der materiellen, kulturellen und sonstigen gemeinsamen Bedürfnisse der Bürger), über die Produktionsgenossenschaften in Landwirtschaft und Handwerk (freiwillige Vereinigung, eigenverantwortliche Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen) sowie über die Gewerkschaften und ihre Rechte (Interessenvertretung und Mitbestimmung). Die Gewerkschaften waren kraft Verfassung für die Sozialversicherung zuständig.

Der wunde Punkt in Verfassung und Verfassungswirklichkeit waren die politischen und bürgerlichen Rechte. Statuiert waren Würde und Freiheit der Persönlichkeit, Gewissens- und Glaubensfreiheit, Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz, Recht auf Mitbestimmung und Mitgestaltung des Lebens in der sozialistischen Gesellschaft und im Staat nach dem Grundsatz »Arbeite mit, plane mit, regiere mit«, aktives und passives Wahlrecht, freie, allgemeine, gleiche und geheime Wahl der Volkskammerabgeordneten, Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie besondere Förderung der Frau, das Recht, den Grundsätzen dieser Verfassung gemäß seine Meinung frei und öffentlich zu äußern, Freiheit der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Unantastbarkeit der Persönlichkeit und Freiheit jedes Bürgers, Unverletzlichkeit des Post- und Fernmeldegeheimnisses, Recht auf Freizügigkeit, aber nur »innerhalb der Staatsgebietes der DDR«, Recht jedes Bürgers, sich mit Eingaben (Vorschlägen, Hinweisen, Anliegen oder Beschwerden) an Abgeordnete oder staatliche Organe zu wenden (am wirksamsten: an Ulbricht und Honecker). Wenn nicht nur ausgewählte, sondern alle diese Rechte voll und nach Geist und Buchstaben verwirklicht worden wären, einschließlich ihrer verwaltungs-, bzw. verfassungsrechtlichen Einklagbarkeit, wenn es gelungen wäre, das Problem der Reisefreiheit zu lösen, hätte das erhebliche Demokratiedefizit der DDR beseitigt werden können, und das Wort Walter Ulbrichts bei der Begründung des Verfassungsentwurfs hätte volle Gültigkeit erlangt: Die »Einheit von Staat und Bürger, von Staat und Gesellschaft kann nur der Sozialismus schaffen, wo der Gegensatz zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten beseitigt ist.«³

Sag ja. Demonstration für die Zustimmung zur neuen sozialistischen Verfassung der DDR am 5. April 1968 in Berlin Foto: jW-Archiv

Außer Kraft gesetzt

Die ach so demokratisch gewählte Nach-»Wende«-Volkskammer hat sich beeilt, mit einem Gesetz vom 17. Juni 1990 die DDR-Verfassung faktisch außer Kraft zu setzen und hat bis zum Anschluss an die Bundesrepublik einen verfassungslosen Zustand in der DDR herbeigeführt. Der Entwurf des »Zentralen Runden Tisches« vom April 1990 für eine neue Verfassung der DDR wurde ignoriert. Statt dessen beschloss die Volkskammer am 23. August den »Beitritt« der DDR zur BRD »gemäß Art. 23 des Grundgesetzes«. Nach diesem Artikel war das Grundgesetz in »anderen Teilen Deutschlands (…) nach deren Beitritt in Kraft zu setzten«. Die Volkskammer hatte mit dem Beschluss die noch bestehende DDR von einem souveränen Staat zu einem »anderen Teil Deutschlands« heruntergestuft, der sich der Bundesrepublik anschließt. Der andere Weg der Vereinigung, der im Völkerrecht vorgesehen ist und bundesdeutsch in Artikel 146 Grundgesetz vorgezeichnet war, nämlich der Zusammenschluss zweier selbständiger Staaten zu neuer Staatlichkeit auf der Grundlage der Gleichberechtigung und einer Verfassung, »die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist«, wurde von Bonn nicht in Erwägung gezogen und von der letzten Regierung der DDR unter Ministerpräsident Lothar de Maizière auch nicht gewollt.

Mit dem Einigungsvertrag zwischen der BRD und der DDR vom 31. August 1990 wurde festgelegt, dass das Grundgesetz der BRD (mit ein paar »beitrittsbedingten« Änderungen) mit Wirksamwerden des Beitritts in den »neuen Bundesländern« und in »Ostberlin« in Kraft tritt. Dabei hätte das Grundgesetz »einheitsbedingt« einer gründlichen Revision bedurft, die bis heute ausgeblieben ist. Zu den »beitrittsbedingten« Änderungen gehörte die wahrheitswidrige Behauptung in der Präambel, das »Deutsche [im Text groß geschrieben!] Volk« habe sich dieses Grundgesetz »gegeben«, und »die Deutschen« hätten »in freier Selbstbestimmung« die Einheit und Freiheit Deutschlands »vollendet«. Der Beitrittsartikel 23 hatte seine Schuldigkeit getan und wurde gestrichen. Das Stimmgewicht der Länder im Bundesrat (Art. 51 GG) wurde so geändert, dass die fünf Ostländer keine Sperrminorität bei Entscheidungen haben, für die eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Artikel 5 des Einigungsvertrages enthielt die Aufforderung an den gesamtdeutschen Gesetzgeber, sich innerhalb von zwei Jahren mit weiteren Fragen der Grundgesetzänderung zu befassen, die mit der deutschen Einheit aufgeworfen wurden. Es dauerte vier Jahre, bis ein spärliches Ergebnis zustande kam. Bemerkenswert sind die Ergänzungen der Grundrechte um die Pflicht des Staats, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern, um das Diktum »Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden« und um den neuen Artikel 20a über den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Soziale Grundrechte wurden in das Grundgesetz nicht aufgenommen. Der Verfassungsentwurf des »Kuratoriums für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder« vom Juli 1991⁴ fand keine Beachtung, ebenso wenig der Entwurf der Fraktion der PDS/Linke Liste für eine neue Verfassung vom Januar 1994.⁵ Eine zukunftsorientierte Verfassungsdebatte war damit abgewürgt. Mit Wirksamwerden des Beitritts am 3. Oktober 1990 waren sowohl die DDR als Staat und Völkerrechtssubjekt als auch ihre Verfassung abgeschafft.

Die sozialistische Verfassung von 1968 war eine fortschrittliche, auf Demokratie ausgerichtete staatsrechtliche Grundlage des Aufbaus einer sozialistischen Gesellschaft. Mit ihrer konsequenten Einhaltung bzw. Verwirklichung wie auch mit der Umsetzung der anderen Ulbrichtschen Reformansätze der 60er Jahre, vor allem des Ökonomischen Systems des Sozialismus, hätte die Geschichte der DDR anders ausgehen können.

Anmerkungen

1 Der Text der Verfassung der DDR vom 6. April 1968 mit den kenntlich gemachten Änderungen vom 7. Oktober 1974 findet sich online unter: www.verfassungen.de/de/ddr68.htm

2 Walter Ulbricht: Die gesellschaftliche Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik bis zur Vollendung des Sozialismus. Schlussansprache, Berlin 1967, S.75

3 Bericht des Vorsitzenden der Kommission zur Ausarbeitung einer sozialistischen Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, Walter Ulbricht, Vorsitzender des Staatsrats. 7. Tagung der Volkskammer der DDR (31. Januar 1968), S. 28

4 Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder (Hrsg.): Vom Grundgesetz zur deutschen Verfassung, Denkschrift und Verfassungsentwurf, Baden-Baden 1991

5 Entwurf eines Gesetzes über die Annahme einer neuen Verfassung nach Artikel 146 des Grundgesetzes, Drucksache 12/6570 vom 12.1.1994