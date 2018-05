Bürger unter Generalverdacht

Aufrüstung der Staatsschützer ist derzeit in allen Bundesländern Trumpf: Scharfschützen der Polizei am 9. Mai in Aachen (NRW) Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Der Abbau verbliebener Grund- und Freiheitsrechte in der Bundesrepublik schreitet in rasantem Tempo voran. Mit Ausnahme von Thüringen arbeiten alle Landesregierungen an Verschärfungen der jeweils geltenden Polizeigesetze und -verordnungen. Während die CSU allen Protesten zum Trotz ihr heftig kritisiertes Polizeiaufgabengesetz (PAG) jüngst erfolgreich durch den Landtag peitschte, soll in Nordrhein-Westfalen noch im Juli das dortige Polizeigesetz novelliert werden. Kern des PAG ist die Einführung des Rechtsbegriffes der »drohenden Gefahr«. Dadurch wird es der Polizei ermöglicht, aufgrund einer bloßen Vermutung Verdächtigte über einen längeren Zeitraum zu inhaftieren.

Nach bayerischem Vorbild arbeitet auch die NRW-Landesregierung von CDU und FDP mit dem schwammigen Begriff des »Gefährders«. Konkret drohen im bevölkerungsreichsten Bundesland Freiheitsentzug von bis zu einem Monat für vermeintliche »Gefährder«, die Videoüberwachung von öffentlichen Orten ohne zeitliche Begrenzung, die Telekommunikationsüberwachung ohne konkreten Tatverdacht, der Einsatz der elektronischen Fußfessel, die Einführung von Elek­troschockpistolen, sogenannten Tasern, anlasslose Ausweiskontrollen inklusive Identitätsfeststellung, die Inaugenscheinnahme von Sachen und Fahrzeugen sowie die Verhängung eines Aufenthalts- und Kontaktverbots für »Gefährder«, ohne konkreten Tatverdacht.

In NRW hat sich inzwischen das Bündnis »Nein zum neuen Polizeigesetz« gegründet. Der Zusammenschluss zahlreicher Organisationen will den Gesetzgebungsprozess mit Veranstaltungen, Aktionen und einer großen Demonstration am 7. Juli in Düsseldorf kritisch begleiten und auf diese Weise stoppen. »Wir wollen ein klares Zeichen für den Erhalt unserer Freiheits- und Bürgerrechte setzen«, erklärte Bündnissprecherin Michèle Winkler Ende vergangener Woche. Es sei »nicht hinnehmbar, dass die Polizei künftig auf der Basis von Vermutungen Computer hacken oder freiheitsentziehende Maßnahmen präventiv und ohne anwaltlichen Beistand vollziehen kann«, kritisierte Winkler und fügte hinzu: »Das ist eindeutig grundrechtsfeindlich.«

Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, warnte am Wochenende im Gespräch mit jW vor einer »manifestierten Notstandsgesetzgebung«, sollten die geplanten Verschärfungen der Polizeigesetze in mehreren Bundesländern durchgesetzt werden. Es sei ein »perfides Spiel, die gesamte Bevölkerung unter Generalverdacht zu stellen und den Abbau der Grundrechte ausgerechnet mit dem angeblichen Kampf gegen den Terror zu begründen«, sagte die Abgeordnete. Jetzt gelte es, den Widerstand zu organisieren, denn: »Was einmal in Gesetze gegossen ist, lässt sich kaum mehr zurückholen.«

Der rechtspolitische Sprecher der Linksfraktion im sächsischen Landtag, Klaus Bartl, konstatierte am Sonntag gegenüber jW, »ganz offensichtlich« habe sich »vor allem die etablierte Politik zunehmend zur Gefahr für die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger entwickelt«. Der Politiker kritisierte insbesondere die Pläne der Landesregierung von CDU und SPD, die Polizei im Freistaat künftig mit Handgranaten, Maschinengewehren und Tasern aufzurüsten. Letztere werden vor allem in den USA häufig eingesetzt und sind für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen lebensgefährlich. So kommt es in den Vereinigten Staaten regelmäßig zu Todesfällen infolge von Einsätzen der Polizei mit Elektroschockpistolen.

Sobald das neue sächsische Polizeigesetz, dessen Entwurf gerade im Landtag beraten wird, beschlossen ist, sollen Plänen der Landesregierung zufolge die »Survivor«-Fahrzeuge der sächsischen Polizei neben den bereits vorhandenen Abschussanlagen für Tränengas auch mit Maschinengewehren ausgestattet werden können. Das Panzerfahrzeug findet sich inzwischen in mehreren Bundesländern, darunter Hamburg, Sachsen, aber auch in den von der Linkspartei mitregierten Bundesländern Berlin und Brandenburg, in den Fuhrparks der Polizei und wurde während des G-20-Gipfels in Hamburg bereits gegen Demonstranten eingesetzt.

Unterdessen kündigte das Onlinenetzwerk Campact vergangene Woche an, gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz zu klagen. Dieses gilt als Vorlage für die anderen Bundesländer, aber auch für Verschärfungen auf Bundesebene.