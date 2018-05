»Ein NSU war damals unvorstellbar«

Trauer am 3. Juni 1993 vor dem Anschlagsort in Solingen Foto: Franz-Peter Tschauner/dpa

Der von Neofaschisten verübte Brandanschlag von Solingen, bei dem fünf Menschen starben, jährt sich zum 25. Mal. Welche Erinnerungen haben Sie an die damaligen Ereignisse?

Es war Samstag mittag, als eine Freundin mich anrief: In Solingen habe es gebrannt, fünf türkische Menschen seien tot, die Täter seien wohl Neonazis gewesen. Wir waren alle furchtbar geschockt. Wir haben sofort herumtelefoniert, uns mit anderen Gruppen verabredet. Erst kurze Zeit zuvor hatten wir den »Koordinierungskreis antifaschistischer Gruppen aus Düsseldorf und dem Umland« ins Leben gerufen. Als wir in Solingen ankamen, waren schon Hunderte von Menschen auf der Straße und auf dem Weg zum ausgebrannten Haus, um ihre Solidarität mit den Opfern zu bekunden. Wir standen dann vor dem Haus – entsetzt, traurig und unheimlich wütend. Dann kam der damalige Bundesinnenminister Rudolf Seiters, CDU, und wir haben alle gerufen: »Seiters soll sich verpissen, die Morde gehen auf sein Gewissen«.

Können Sie in diesem Zusammenhang die politische Stimmung beschreiben, die damals in der BRD herrschte?

Erst drei Tage vor dem Anschlag in Solingen waren wir bei der Blockade des Bundestags, als dort das Recht auf Asyl faktisch abgeschafft wurde. In den Jahren 1992/93 gab es fast jede Nacht Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, Wohnungslose und Linke. Großdeutschlandphantasien, wir Deutschen sind wieder wer – das war die gesellschaftliche Atmosphäre. Wir standen oft ohnmächtig und wütend da. »Das Boot ist voll«, und Deutschland könne keine weiteren Geflüchteten mehr aufnehmen, das war die zentrale Botschaft der »schwarz-gelben« Regierungsparteien, der SPD und der Medien. »Die Brandstifter sitzen in Bonn« war die Parole auf vielen antifaschistischen Demonstrationen. Die militanten Neonazis haben die von etablierter Politik und den Medien geschürte fremdenfeindliche Stimmung aufgesogen wie ein Schwamm.

Sehen Sie Parallelen zwischen dem damals grassierenden Rassismus und dem Erstarken der Rechten heutzutage?

Faktisch handelt es sich um alte Nazis im neuen Gewand, nur die Namen haben sich geändert. Heute organisieren sie sich weniger in Kameradschaften, statt dessen in der »Identitären Bewegung« oder in der AfD. Was bleibt, ist ein tiefsitzender Hass auf Migranten, gekoppelt mit einem völkischen Nationalismus.

Unsere Phantasie hätte Anfang der 1990er Jahre wahrscheinlich nicht ausgereicht, um uns vorzustellen, dass der deutsche Staat über Jahre ein neonazistisches Terrornetzwerk mit Namen NSU toleriert, das ungestört Menschen umbringt. Die Verstrickung staatlicher Stellen in gewaltbereite Neonazistrukturen hat Anfang der 1990er Jahren begonnen, und mittlerweile sind die Übergänge fließend. Neonazikader sind V-Leute und umgekehrt. Wer wen ideologisch beeinflusst und lenkt, kann kein noch so guter Untersuchungsausschuss mehr richtig nachvollziehen.

Als Konsequenz aus den Morden gründeten sich in den 1990er Jahren bundesweit autonome Antifagruppen. Heutzutage ist eine schlagkräftige Antifabewegung jedoch kaum mehr existent …

Dafür mischen sich andere Akteure ein, ich umschreibe das mal mit dem strapazierten Begriff Zivilgesellschaft. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU, nennt sie Saboteure des Rechtsstaates. Menschen, die Flüchtlinge ohne Papiere unterstützen, Kirchenasyl organisieren, die an Sitzblockaden gegen die AfD teilnehmen, die sich Neonazis und Rassisten in den Weg stellen. In Düsseldorf gibt es das breite Bündnis »Düsseldorf stellt sich quer«, das von Antifagruppen bis zum DGB reicht. Dieses Ausmaß an gesellschaftlicher Breite und Bezugnahme aufeinander gab es vor 25 Jahren so nicht. Heute, wo die letzten Überlebenden des Holocaust altersbedingt sterben, müssen wir um so mehr an die Greueltaten des Faschismus und an die verschiedenen Formen des antifaschistischen Widerstandes in Europa erinnern.Interview: