Wenn nicht bald mehr Kinderbetreuung möglich wird, müssen die Kleinen bis zur Einschulung zu Hause beaufsichtigt werden. Foto: Carsten Koall/dpa

Die Erzählungen, die man auf der »Kitakrisen«-Demonstration in Berlin hört, ähneln sich: Eltern, die Dutzende, teilweise Hunderte Kindertagesstätten angerufen haben und noch immer ohne einen Betreuungsplatz für den Nachwuchs dastehen; die schon während der Schwangerschaft angefangen haben, eine Tagesmutter zu suchen und deren zweijähriges Kind nun mit Glück untergebracht werden konnte. Etwa 3.500 Menschen (Veranstalterangaben) forderten am Sonnabend vormittag lautstark ausreichend Kitaplätze für die Hauptstadt. Neben Elternorganisationen und Sozialverbänden engagierten sich auch die Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Verdi bei der Demo, die vom Elternbündnis »Kitakrise Berlin« organisiert wurde. Auch sie wollen unter anderem den Erzieherberuf attraktiver machen und fordern beispielsweise eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe E10 plus 300 Euro. Das würde nicht nur ein deutliches Lohnplus bedeuten, sondern entspricht vor allem dem Block im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, in dem auch Lehrkräfte geführt werden. Es wäre damit also auch eine ideelle Aufwertung. »Wir sind keine Basteltanten, sondern Bildungsbeauftragte«, war so auch auf einem Plakat zu lesen.

Mit dem plakativen Spruch »Niere gegen Kitaplatz« brachten verzweifelte Eltern ihre Sorge auf den Punkt. Dabei klingt die Ausgangslage auf dem Papier erstmal gut: Eltern haben für ihr Kind ab einem Jahr einen Rechtsanspruch auf Betreuung, ab dem 1. August entfällt in Berlin sogar für alle Kinder die einkommensabhängige Zuzahlung. Indes nutzt dies Eltern wenig, wenn auf der Warteliste der Kita oder Tagesmutter mehrere Dutzend Personen vor einem stehen und mit Schuljahresbeginn nur wenige Plätze frei werden. Alleine in Berlin fehlen nach Schätzungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes etwa 3.000 Plätze, vor allem weil rund 1.000 Erzieherstellen nicht besetzt werden können, wie der Verband bereits im April ausführte. Wie in anderen schlechtbezahlten Mangelberufen, wie beispielsweise der Pflege, verlassen gut ausgebildete Fachkräfte die Branche oder brechen bereits Auszubildende in hoher Zahl ab, um besser bezahlte Stellen anzutreten.