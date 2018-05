Vienna (Joan Crawford) und Johnny Logan (Sterling Hayden) verbindet eine leidenschaftliche Liebe, doch zuerst müssen sie einen eskalierenden Konflikt ausfechten: »Johnny Guitar – Gejagt, gehasst, gefürchtet« Foto: Paramount Pictures/ARD/Arte

Verschollene Filmschätze

Trauer um Mahatma Gandhi

Neu-Delhi, 31. Januar 1948: Noch nie haben sich so viele Menschen in den Straßen der indischen Hauptstadt versammelt. Das spirituelle Oberhaupt Mahatma Gandhi, die Inkarnation der Gewaltlosigkeit, war am selben Tag ermordet worden. Aber warum? Indien hatte gerade erst seine Unabhängigkeit erlangt.

Arte, Sa., 18.00 Uhr

Precht

Wie aktuell ist Karl Marx?

Moderator Richard David Precht hat Gregor Gysi (Die Linke) zu Gast. Na, das wird auf jeden Fall – unterhaltsam. Wenn auch nicht so tiefschürfend. Also doch ziemlich anders als Marx.

3sat, Sa., 22.45 Uhr

Die Unsichtbare

Nicht zu sehen sein, nicht aufzufallen – kann es ein schlimmeres Urteil geben für eine Schauspielstudentin? Fine fehlt es an Selbstvertrauen, um souverän auf der Bühne zu stehen. Da erscheint Kultregisseur Friedmann an der Schule. Er will mit Studenten am großen Theater der Stadt eine Inszenierung veranstalten und gibt Fine die erste Hauptrolle in ihrem Leben, was keiner versteht – sie selbst am allerwenigsten. Fine begibt sich in die Hände des Regisseurs, der sie durch die Hölle gehen lässt, ohne sie aufzufangen. Und das vor der Me-too-Kampagne. Ganz interessant. D/F 2011. Stine Fischer Christensen (Josephine »Fine« Lorenz), Ulrich Noethen (Kaspar Friedmann), Ulrich Matthes. Regie: Christian Schwochow.

3sat, Sa., 23.30 Uhr

Johnny Guitar – Gejagt, gehasst, gefürchtet

Oh, diese Musik! Diese 50er-Jahre-Synchronisation! Wunderbar und eigentlich was für’s Kino. Der einstige Revolverheld Johnny Logan kommt nach fünf Jahren im Gefängnis in den Saloon seiner ehemaligen Geliebten Vienna. Vienna ist eine starke Frau, die sich von niemandem beeindrucken lässt. Mit Härte, besonders gegen sich selbst, hat sie ihr Lokal in der trostlosen Wildnis von Arizona fernab jeder Ortschaft aufgebaut und Grundstücke erworben: Sie spekuliert darauf, dass die neue Eisenbahnstrecke durch ihr Land führen und sie reich machen wird. Wegen ihres wirtschaftlichen Erfolgs hat sie sich aber auch zahlreiche Feinde gemacht. Gut, dass Johnny kommt! USA 1954. Mit Joan Crawford (Vienna), Sterling Hayden (Johnny Guitar). Regie: Nicholas Ray.

Arte, So., 20.15 Uhr