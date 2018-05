Und es hat Klick gemacht

»Nebelwelten«: Nadja Rewicki, 13 Jahre (AG Foto Dresden-Klotzsche), Jugendwettbewerb Blende 2017 Foto: Nadja Rewicki

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert können sich Leserinnen und Leser von junge Welt am Amateurfotowettbewerb »Blende« beteiligen. Ausgesprochen spannende und sehenswerte Werke sind während dieser Zeit aus heimischen Schubladen befreit und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Wer sich einen Ruck gibt, seine besten Fotos auf Papier zu bringen oder uns digital zu übermitteln, den erwartet das Urteil einer Jury und eine Ausstellung mit den von ihr ausgewählten Fotos in der jW-Ladengalerie in Berlin. Tolle Preise gibt es obendrauf. Und die Möglichkeit, das eigene Bild in einem Wandkalender wiederzufinden.

Wer sich jetzt immer noch nicht ermutigt fühlt teilzunehmen, dem sei ein Zitat von Andreas Feininger, einem der großen Fotografen des 20. Jahrhunderts, nahegelegt: »Die Tatsache, dass eine (im konventionellen Sinn) technisch fehlerhafte Fotografie gefühlsmäßig wirksamer sein kann als ein technisch fehlerloses Bild, wird auf jene schockierend wirken, die naiv genug sind zu glauben, dass technische Perfektion den wahren Wert eines Fotos ausmacht.« Nadja Rewicki hat das hier zu betrachtende Bild aufgenommen, ihm den Titel »Nebelwelten« gegeben und uns im vorigen Jahr zugesandt. Sie ist Mitglied in der AG Foto des Gymnasiums Dresden-Klotzsche. (jW)