Für Herburger

Am Montag wird in Berlin Günter Herburgers gedacht. Im Buchhändlerkeller, Carmerstraße 1, lesen ab 19 Uhr Freunde und Kollegen aus seinem Werk und eigene Texte. Der Schriftsteller, Dichter und Langläufer war am 3. Mai im Alter von 86 Jahren gestorben, an den Folgen eines tragischen Unfalls. Herburger war Realist und Phantast gleichermaßen, ebenso Kommunist und Anarchist, Extremsportler wie Hedonist. Er schrieb mehr als 50 Bücher, dazu gehören solche für Kinder und Erwachsene, Zukunfts- und Laufromane, Gedichtbände und die »Thuja«-Trilogie. (jW)