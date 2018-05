Wawerzinek nach Rom

Der Bachmann-Preisträger und jW-Autor Peter Wawerzinek hat eines der Stipendien der Villa Massimo in Rom bekommen, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Freitag in Berlin bekanntgab. Weitere Stipendiaten sind: die Autorin Sabine Scho sowie Birgit Brenner, Tatjana Doll, Esra Ersen, Sebastian M. Kretzschmar und Jan Thomaneck aus dem Bereich Bildende Kunst. Sie können ab September 2019 für zehn Monate in der Villa Massimo leben und arbeiten. Dies gilt als wichtigste Auszeichnung für deutsche Künstler und Künstlerinnen im Ausland. (dpa/jW)