Nach Berlins Pfeife tanzen

Wenn über einen Europäischen Währungsfonds, eine Letztabsicherung (»Common backstop«) für die Bankenunion, einen Euro-Finanzminister oder einen Investivhaushalt für die Euro-Zone debattiert wird, geht es vor allem um die Frage, wer künftig für die Stabilisierung der Währungsunion zahlt. Dass es kostspielig sein kann, diese ungleiche Gemeinschaft zusammenzuhalten, hat die Euro-Krise gezeigt.

Um die Krise ist es zuletzt etwas ruhiger geworden, doch die strukturellen Probleme bleiben ungelöst. Mit Ad-hoc-Maßnahmen wie Krediten des »Euro-Stabilitätsmechanismus« ESM und »Troika«-Programmen wurde die Erosion zwar immer wieder verhindert, die wirtschaftlichen Ungleichgewichte sind jedoch weiterhin groß und können leicht wieder krisenhafte Auswüchse annehmen. Die deutschen Exportüberschüsse sind höher denn je, entsprechend schwer kommen andere von ihren Defiziten runter. Im Finanzsektor schlummern weiterhin Berge sogenannter fauler Kredite, und viele Geldhäuser sind immer noch »too big to fail«.

Die gegenwärtige Atempause soll daher nach dem Willen des EU-Spitzenpersonals und vieler europäischer Staatenlenker genutzt werden, die Währungsunion gründlich umzukrempeln und nach Möglichkeit dauerhaft zu stabilisieren.

Dass sich nun in der FAZ vom Montag eine Gruppe von mehr als 150 deutschen Ökonomen in einem gemeinsamen Aufruf (»Der Euro darf nicht in die Haftungsunion führen«) mit Händen und Füßen gegen viele der Vorschläge wehrt, liegt daran, dass sie vor allem deutsche Finanz- und Wirtschaftsinteressen im Blick haben – während in der EU vermehrt über Pläne einer gleichmäßigeren Lastenverteilung diskutiert wird. Beispielsweise dadurch, dass gezielte Investitionen in Defizitländern aus einem gemeinsamen Budget finanziert werden oder dass die Rettung von Pleitebanken kollektiv durchgeführt wird.

Im Ad-hoc-Modus der Euro-Krisenpolitik gelang es der deutschen Bundesregierung, die Lasten einseitig den binnenmarktorientierten südlichen EU-Staaten aufzubürden – durch ESM-Kredite, Haushaltsüberwachungsmechanismen und immer neue Anpassungsprogramme. Doch seither haben sich die Kräfteverhältnisse verschoben: Der »Brexit« hat das »Nordlager« geschwächt. Frankreich vertritt seine Interessen offensiver. Viele EU-Länder mit eigener Währung wehren sich gegen Alleingänge der Euro-Zone. In Italien wird es wohl erstmal keine Regierung mehr geben, die nach Brüsseler und Berliner Pfeifen tanzt.

Entsprechend panisch warnen die besagten Ökonomen davor, »die europäische Währungs- und Bankenunion noch weiter zu einer Haftungsunion auszubauen«. Der Aufruf richtet sich gegen alles, was Deutschland Geld kostet: gegen die gemeinsame Einlagensicherung, gegen den Währungsfonds, gegen den Investivhaushalt. Die Botschaft lautet: Keine Umverteilung zugunsten schwächerer Länder, sonst geht dort der Druck verloren, sich durch Kürzungs- und Liberalisierungsmaßnahmen weiter dem exportorientierten, deutschen Modell anzupassen.

Dabei enthält der Text durchaus berechtigte Kritik: In der Tat ist es so, dass der »Common backstop« die großen Banken zu riskanten Spekulationsgeschäften ermuntern könnte. Die Staaten springen ja im Ernstfall in die Bresche. Richtig ist auch, dass der Währungsfonds, wie die Kommission ihn vorschlägt, parlamentarische Kontrollrechte und damit die Demokratie beschädigen würde. Und ob angesichts der intransparenten, lobbyanfälligen und undemokratischen EU-Strukturen viel Sinnvolles mit dem neuen Investitionsbudget gemacht werden würde, darf auch bezweifelt werden.

Doch die Schlussfolgerungen der Kritik sind entlarvend. Es gelte, »Strukturreformen voranzubringen, statt neue Kreditlinien und Anreize für wirtschaftliches Fehlverhalten zu schaffen«. Mit Fehlverhalten ist gemeint, sich nicht durch Kürzungen an das deutsche Exportmodell anzupassen, sondern das zu tun, was stagnierende, binnenmarktgetriebene Volkswirtschaften brauchen: die Nachfrage im Inland durch höhere Löhne, Renten und Sozialleistungen steigern und durch öffentliche Investitionen die Wirtschaft ankurbeln.

Ohne Zwang und Druck kann der Weg der einseitigen Anpassung an das deutsche Modell nicht funktionieren, denn eine solche Anpassung ist extrem schmerzhaft. Sie erfordert einen starken Rückgang der Binnennachfrage und einen Abbau der Industrie. Die sozialen Folgen sind enorm, wie sich in Griechenland besonders gut beobachten lässt. Deswegen lehnen die aufrufenden Ökonomen alles ab, was den Druck mindern könnte.

Doch die politischen Entwicklungen in Italien zeigen: Entweder wird die Währungsunion so reformiert, dass auch die Binnenökonomien wieder eine Wirtschaftspolitik machen können, die ihren Notwendigkeiten entspricht, oder es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Euro-Zone anfängt zu bröckeln. Ob die Währungsunion einen »Italexit« überleben würde, wäre dabei mehr als ungewiss.