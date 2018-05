Es geht um den Frieden

Für Petro: Wahlkampfkundgebung des linken Kandidaten am 17. Mai in Bogotá Foto: Nacho Doce/REUTERS

An diesem Sonntag findet in Kolumbien die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Wenn keiner der fünf antretenden Kandidaten die absolute Mehrheit gewinnt, kommt es am 17. Juni zur Stichwahl zwischen den beiden Siegern der ersten Runde.

Es sind historische Wahlen: Nach über 50 Jahren Bürgerkrieg wurde im Dezember 2016 ein Friedensvertrag zwischen der größten Guerillaorganisation FARC-EP und der Regierung von Präsident Juan Manuel Santos unterzeichnet. Während die FARC ihre Waffen abgab und sich in eine legale Partei umwandelte, hält die Gewalt gegen soziale Aktivisten und frühere Rebellen an. Zudem werden wichtige Punkte des Abkommens durch die Regierung nach wie vor verletzt.

Kolumbiens Zivilbevölkerung ist tief gespalten. Die Polarisierung der Gesellschaft drückt sich unter anderem in den aktuellen Umfragen aus. Diesen zufolge dürften bei der Wahl auf den Rechtsaußen Iván Duque etwa 41 Prozent der Stimmen entfallen. Ihm folgt der linke Präsidentschaftskandidat Gustavo Petro mit etwa 29 Prozent. Bleibt es dabei, müssten sich die Kolumbianer in der zweiten Runde zwischen Duque, dem Zögling des ultrarechten Expräsidenten Álvaro Uribe, und dem früheren Guerillero Petro entscheiden.

Duque ist ein entschiedener Gegner des Friedensprozesses und bedient mit seinen Forderungen die Interessen der Oligarchie und des Großkapitals. Petro hingegen sieht in dem Abkommen die historische Chance, nach Jahrhunderten von Unterdrückung und politischer Gewalt das Land in eine friedliche Demokratie zu überführen. Bei seiner Abschlusskundgebung vor Zehntausenden Anhängern in Bogotá machte er jedoch auch deutlich: »Frieden wird es nur mit sozialer Gerechtigkeit geben.« Sein Wahlprogramm zielt im wesentlichen auf die Überwindung der Ungleichheit im Lande ab. So schlägt der ehemalige Bürgermeister der Hauptstadt eine drastische Besteuerung und Umverteilung großer unproduktiver Ländereien vor. Weitere zentrale Forderungen sind Investitionen in eine kostenlose öffentliche Hochschulbildung und ein gerechteres Gesundheitssystem sowie die Schaffung einer nachhaltigen Agrarindustrie in den Händen von Kleinbauern.

Petro hat sich in seiner Zeit als Senator durch seine entschiedene Opposition gegen die traditionelle politische Klasse und deren Verstrickungen mit bewaffneten Paramilitärs und kriminellen Banden nicht nur Freunde gemacht. Dennoch dürfte sein großes Mobilisierungspotential bei ärmeren Bevölkerungsschichten, der indigenen Bevölkerung und unter Studierenden dafür sorgen, dass der ehemalige Guerillero, der in den 1980er Jahren in der damaligen Organisation »Movimiento 19 de Abril« (M-19) aktiv war, die Stichwahl erreichen wird.

Der Professor für Politikwissenschaft an der Nationalen Universität Kolumbiens, Jairo Estrada Álvarez, machte im Gespräch mit junge Welt die Besonderheit eines solchen Szenarios deutlich: »Nach Jahrzehnten der systematischen Verfolgung und Ermordung linker Aktivisten und Kandidaten wäre Petro der erste progressive Kandidat, der nach der Verfassungsreform von 1991 die zweite Wahlrunde erreicht.« Allerdings dürfte er bei einem möglichen Wahlsieg heftigem Widerstand des politischen Establishments ausgesetzt sein. »Ein Sieg bei den Präsidentschaftswahlen ist noch lange keine Garantie für erfolgreiche strukturelle Veränderungen«, so Estrada Álvarez. Doch ein erfolgreiches Abschneiden Petros wäre ein Zeichen gegen den Rechtstrend auf dem Kontinent.