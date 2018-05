Zwei Tote nach Protest in Nicaragua

Managua. Nach dem Scheitern von Versöhnungsgesprächen zwischen Regierung und Opposition in Nicaragua hat es bei neuen Zusammenstößen dort zwei Tote gegeben. Ein 30jähriger sei in León im Westen des lateinamerikanischen Staats tödlich von einer Kugel am Kopf getroffen worden, teilten dessen Familienangehörige am Donnerstag (Ortszeit) mit. In der Nacht zum Donnerstag sei zudem ein Aktivist der Regierung tödlich verletzt worden, wie der Direktor des Roten Kreuzes in León, Marcio Ocón, sagte. (dpa/AFP/jW)