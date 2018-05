Bei schweren Unwettern sind auf Sri Lanka bislang 13 Menschen ums Leben gekommen, wie Al-Dschasira berichtete. Die Menschen waren bei Überschwemmungen, Erdrutschen und Blitzeinschlägen gestorben. Von dem tagelangen Monsunregen in großen Teilen des Inselstaates sind laut Behörden mehr als 100.000 Einwohner betroffen (Foto aus Puttalam). Über 50.000 Menschen suchten in den rund 250 staatlichen Flüchtlingsunterkünften Schutz. Im vergangenen Jahr waren mehr als 100 Menschen bei Erdrutschen und Überschwemmungen in der stürmischen Jahreszeit umgekommen. (jW)