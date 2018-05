Berlin: Tarifkonflikt an Unis geht weiter

Berlin. Auch in der jüngsten Verhandlungsrunde um einen neuen Tarifvertrag für die studentischen Beschäftigten (TVStud) an den Berliner Hochschulen konnte am Donnerstag keine Einigung erzielt werden. Dies teilte die Gewerkschaft Verdi am Freitag mit. Streitpunkt war laut Verdi vor allem die Forderung nach einer Angleichung der Lohnentwicklung an den für alle anderen Hochschulbeschäftigten geltenden Tarifvertrag der Länder (TV-L) ab dem Jahr 2023. Die Hochschulen lehnen dies weiter ab. Mitte Mai war es in dem Konflikt zu einem einwöchigen Streik der Hilfskräfte gekommen (jW berichtete). (jW)