Heerschau auf dem Hessentag

Wie damals, so auch heute: Demonstration gegen die Bundeswehr beim Hessentag 2013 in Kassel. Mit dabei war Wolfgang Gehrcke (m.) von der Linkspartei. Foto: Uwe Zucchi/dpa

Noch untersagt das Grundgesetz der Bundeswehr Inlandseinsätze. Im öffentlichen Raum ist sie mittlerweile jedoch auf zahllosen Messen und Bürgerfesten präsent – mit Kriegsgerät und viel Personal. Zielgruppe der Militärs sind technikbegeisterte junge Menschen auf der Suche nach einer beruflichen Perspektive, denn spätestens seit Aussetzung der Wehrpflicht nutzt das Heer jede Chance zur Nachwuchsrekrutierung.

Am Freitag begann in Korbach der diesjährige Hessentag. Das zehntägige Event ist das älteste und größte Landesfest in der Bundesrepublik. Mittelständische Firmen, Sparkassen, Sendeanstalten und Großunternehmen sind als Sponsoren mit im Boot. Zu den Kulturevents gehört ein Konzert des Musikers Klaus Lage – gemeinsam mit der Bigband der Bundeswehr. Auf der Internetseite des Hessentages schreibt der Tourmanager der Bundeswehr-Band, Johannes Langendorf, ganz offen, bei dem Auftritt gehe es um »Imagegewinn für die Bundeswehr«. Denn sie verschwinde »immer mehr aus der Fläche, möchte aber präsent sein und den Kontakt zur Bevölkerung halten«.

Der »harte« Beitrag des deutschen Heeres findet allerdings auf der Ausstellungs- und Aktionsfläche von insgesamt mehr als 10.000 Quadratmetern statt. Beworben wird die Präsenz als »eine der wenigen Gelegenheiten, das Fähigkeitsspektrum der Bundeswehr in diesem Umfang außerhalb der Kaserne kennenzulernen«. Die Waffenschau umfasst die Marine, die Luftstreitkräfte und ein Bataillon für elektronische Kampfführung. Besucher können einen Kampfhubschrauber des Typs Tiger, ein Tornado-Kampfflugzeug und gepanzerte Fahrzeuge bewundern. Wer Fragen hat, für den stehen Jugendoffiziere und Militärpfarrer bereit.

Protest gegen die Heerschau kommt unter anderem von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Hessen. Die wandte sich Mitte Mai mit einem Schreiben an Schulleitungen und löste damit vor allem in der CDU und bei Militärs einen Sturm der Entrüstung aus. Die Gewerkschaft weist in ihrem Rundbrief die Schulen unter anderem darauf hin, was Auslandseinsätze der Bundeswehr mit den Soldaten und den dort lebenden Menschen anrichten können.

Die GEW moniert aber vor allem, dass sich die Bundeswehr »im Vorfeld an viele Schulen gewandt« und die Schülerschaften zum Hessentag eingeladen habe. Mit kostenlosen Hin- und Rücktransporten, Mittagessen sowie Ausbildungs- und Studieninformationen sollten Kinder und Jugendliche an die Stände der Truppe gelockt werden. Tony Schwarz von der GEW Hessen berichtete am Donnerstag im Gespräch mit jW, offizielle Reaktionen von Schulleitungen seien bislang ausgeblieben. Seitens der Landesschülervertretung habe man dagegen größtenteils Unterstützung erfahren. Man rate nicht von Schulfahrten zum Hessentag ab, betonte Schwarz. Es sei ohnehin schwierig, dem Militär dort nicht zu begegnen. Allerdings habe die Junge GEW in der Vergangenheit gegen Bundeswehrauftritte beim Hessentag protestiert und werde dies auch wieder tun.

Gegen die Auftritte der Bundeswehr beim Hessentag stellt sich auch der hessische Landesverband der Linkspartei. Die Landtagsfraktion erklärte am Donnerstag, es sei nicht akzeptabel, dass sie junge Menschen rekrutiere. Denn, so Hermann Schaus, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion: »Deutschland ist an Kriegen beteiligt, auch wenn sie sich nicht bei uns abspielen.« Unter Berufung auf die Landesverfassung, die »klipp und klar« den Krieg ächte, werde Die Linke gegen die Werbeveranstaltungen der Streitkräfte demonstrieren.