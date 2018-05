Teilhabepaket: Anträge bleiben kompliziert

Berlin. Die Bundesregierung will eine offizielle Expertenempfehlung für einfachere Anträge beim »Bildungs- und Teilhabepaket« nicht umsetzen. Sie sehe hier »keinen Handlungsbedarf«, heißt es in der Antwort des Sozialministeriums auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Unter anderem für Kinder aus Familien, die auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind, kann aus dem »Bildungspaket« Geld etwa für Schulbedarf, -ausflüge, -mittagessen und Nachhilfe beantragt werden. Kritiker und Sozialverbände hatten immer wieder bemängelt, wegen der zu komplizierten Beantragung nähmen viele diese Leistungen nicht in Anspruch. (dpa/jW)