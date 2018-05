Im Schatten der Sanktionen

Scheibchenweise sollen die US-Sanktionen fallen. Russische Unternehmer wollen auch ein Stück vom Welthandel ­abbekommen (Internationales Wirtschaftsforum in St. Petersburg, 25. Mai) Foto: Sergei Karpukhin/REUTERS

In St. Petersburg ist am Donnerstag das dreitägige Internationale Wirtschaftsforum eröffnet worden. Ranghöchster ausländischer Gast ist in diesem Jahr der französische Präsident Emmanuel Macron, der mit Gastgeber Wladimir Putin auch über die aktuellen politischen Krisenherde Syrien und Iran sprechen will. Auch seine Landsfrau, IWF-Chefin Christine Lagarde, ist an die Newa gekommen und hat Putin bereits am Mittwoch getroffen.

Offiziell steht das Forum unter dem Motto, Russland als attraktiven Investitionsstandort zu präsentieren. Praktisch aber machen sich die von den USA initiierten Wirtschaftssanktionen schon negativ bemerkbar. Alexej Kudrin, langjähriger russischer Finanzminister und soeben zum Präsidenten des Rechnungshofes ernannt, räumte am Donnerstag ein, die Sanktionen könnten Russland einen halben Prozentpunkt an Wachstum kosten. Das hört sich an wie eine zu vernachlässigende Kleinigkeit. Wenn aber die Wachstumsrate 2017 1,5 Prozent betrug, wird die Größenordnung deutlich: Es ist ein Drittel des ansonsten erwartbaren Zuwachses, das hier wegfällt. So warnte auch Putin in einem Grußwort an die Teilnehmer vor »künstlichen Einschränkungen« des internationalen Geschäftslebens und rief dazu auf, zu mehr »gegenseitigem Vertrauen« zurückzukehren.

Veranstaltungen wie diese sind üblicherweise Orte von Absichtserklärungen. So bekräftigte der Gouverneur der Region Kaliningrad, Anton Alichanow, die Pläne, in der vom restlichen Russland geographisch abgetrennten Region eine Sonderwirtschaftszone mit einem anderen Rechtssystem als im übrigen Teil des Landes einzurichten. Einzelheiten nannte er nicht; die Pläne waren im Mai an die Öffentlichkeit gelangt, nachdem die jüngsten Sanktionen weiteren staatsnahen Geschäftsleuten die Verfügung über ihr Vermögen erschwert hatten. Die Formel lautet, in Kaliningrad nach dem Vorbild des US-amerikanischen Investorenparadieses Delaware eine Zone einzurichten, in der die Wirtschaft maximal dereguliert ist. Faktisch geht es um einen sicheren Hafen für Fluchtkapital russischer Herkunft, dem die Ermittler in den USA oder Großbritannien auf die Spur kommen und dem Russland den »roten Teppich« ausrollt – ein zweifelhaftes politisches Signal an den ehrlichen Steuerzahler. Ein zweites derartiges Gebilde soll an der russischen Pazifikküste entstehen – als würden die Investoren mit ihrem Geld buchstäblich im Schlauchboot über die Ostsee oder das Japanische Meer einreisen.

Wenige Tage vor dem Unternehmertreffen in St. Petersburg hatte das Parlament in dritter Lesung das Gesetz über Gegensanktionen verabschiedet. Die Endfassung ist in ihren Formulierungen deutlich verwaschener als der erste Entwurf. Dieser hatte noch insgesamt 16 Branchen namentlich genannt, in denen aus den USA oder anderen »unfreundlich eingestellten Staaten« nichts mehr importiert werden dürfe. Davon sind noch sechs übriggeblieben, und die anvisierten Gegensanktionen sind in jedem Einzelfall von der Regierung zu beschließen. Das Gesetz ist also eher eines zur Ermächtigung der Regierung, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, als eines, das solche Retorsionen direkt einführt. Sie werden außerdem in allen Branchen ausdrücklich ausgeschlossen, in denen Russland vom Import bestimmter Produkte abhängig ist – etwa bei Medikamenten oder Software.

Doch abhängig ist das Land auch bei viel elementareren Produkten. So haben führende russische Agrarproduzenten der Agentur TASS gegenüber erklärt, bis zum völligen Ersatz importierten Saatguts durch einheimische Züchtungen brauche es noch mindestens zehn bis 15 Jahre. So sei die Abhängigkeit der russischen Landwirtschaft von US-Saatgut für Mais und Sonnenblumen praktisch vollständig, die Zuckerrübenproduktion stütze sich zu 70 Prozent auf deutsches Saatgut, der Obst- und Gemüsemarkt auf niederländisches. Einzig beim Getreide sei die Umstellung auf heimisches Saatgut inzwischen weitgehend abgeschlossen. Man muss diese Meldung wohl so lesen, dass der Westen, wenn er dies wollte, durch ein Saatgutembargo die russische Lebensmittelversorgung erheblich schädigen könnte.

Für die Abschwächung der Gegensanktionen von einer Muss- zu einer Kannbestimmung hatten sich russische Wirtschaftsvertreter nachdrücklich eingesetzt. Herman Gref, Chef der staatlichen Sberbank, hatte zum Auftakt des Wirtschaftsforums davor gewarnt, nach US-Vorbild spiegelbildlich von russischer Seite Strafen für solche Unternehmen anzudrohen, die sich den US-Sanktionen unterwerfen und daher ihr Russlandgeschäft einschränken. Das bedrohe die ausländischen Investitionen, die Russland zu seiner Modernisierung brauche, so Gref.

Das Gesetz bedroht das »Unterlassen gewöhnlicher Geschäftsaktivitäten, um einschränkende Maßnahmen ausländischer Staaten zu erfüllen oder zu ihnen beizutragen«, mit Haftstrafen von bis zu vier Jahren. Freilich dürfte diese Drohung weitgehend leer sein. Denn in Russland tätige Manager werden sich immer darauf berufen können, dass sie nur Anweisungen ihrer Zentralen ausführten. Die für solche geschäftlichen Richtungsentscheidungen Verantwortlichen werden in der Regel im Ausland sitzen und so für die russische Justiz nicht greifbar sein.