Streikende Fernfahrer legen Brasilien lahm

Rio de Janeiro. Streikende Fernfahrer haben weite Teile von Brasilien lahmgelegt. Die Trucker blockierten am Freitag zahlreiche Landstraßen, um gegen hohe Benzinpreise zu protestieren. Der Flughafen der Hauptstadt Brasília musste am selben Tag mehrere Flüge streichen, weil wegen des Ausstands das Kerosin ausgegangen war. In Rio de Janeiro blieben viele Tankstellen geschlossen. Auch zahlreiche Lebensmittelmärkte hatten wegen der Blockade nicht genügend Ware. Im Bundesstaat São Paulo mussten etliche Fabriken ihre Produktion herunterfahren. Allein im Mai war der Preis für Benzin um etwa 12 Prozent und der für Diesel um 9,3 Prozent gestiegen. (dpa/jW)