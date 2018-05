Saudi-Arabien: Erneut Aktivist festgenommen

Riad. Rund einen Monat vor der Aufgabe des »Frauenfahrverbots« geht Saudi-Arabien weiter hart gegen Menschenrechtler vor. Die Organisation Amnesty International (AI) teilte am Freitag mit, der bekannte Aktivist Mohammed Al-Badschadi sei am Vorabend verhaftet worden. Die Umstände der Festnahme seien unklar. In Mai waren in dem Königreich nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen bereits elf Aktivisten festgenommen worden, darunter bekannte Feministinnen. Vier von ihnen wurden AI zufolge mittlerweile freigelassen. (dpa/jW)