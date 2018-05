Historische Entscheidung

Kundgebung von Unterstützerinnen des Selbstbestimmungsrechts der Frauen am Mittwoch in Dublin. Ihre Kostüme ­erinnern an die Romanverfilmung »Die Geschichte der Magd«, eine Dystopie, in der Frauen entrechtet sind Foto: CLODAGH KILCOYNE/REUTERS

Eine befruchtete Eizelle verfügt über dasselbe Recht auf Leben wie die Schwangere. Nur, wenn die Frau im Unterlassungsfall mit großer Wahrscheinlichkeit sterben würde, ist Abtreibung zugelassen. So sieht es die achte Zusatzklausel der irischen Verfassung vor. Am heutigen Freitag stimmen die Iren in einem Referendum darüber ab, ob sie gestrichen wird oder nicht. Ein mehrheitliches Ja würde den Weg zu einer Reform der auf der grünen Insel geltenden rigiden Abtreibungsgesetze frei machen. Aktuellen Umfragen zufolge gibt es eine Mehrheit für die Abschaffung der geschilderten Vorschriften. In Irland bedarf jede Aufnahme von Zusätzen in die Verfassung ebenso wie ihre Streichung eines Volksentscheides.

Das irische Abtreibungsrecht gehört zu den restriktivsten der Welt und basiert auf einem Paragraphen von 1861. Die UN-Menschenrechtskommission erklärte im Juli 2017, es setze Frauen grausamer und erniedrigender Behandlung aus und forderte die Regierung in Dublin auf, die geltenden Regeln zu lockern. Das Gesetz, das den Schwangerschaftsabbruch ebenso wie »Beihilfe« kriminalisiert, wurde 1983 per Volksentscheid weiter verschärft. Damals wurde die Zusatzklausel in die Verfassung aufgenommen, die festschrieb, dass jedem, der einen Abbruch herbeiführt, bis zu 14 Jahre Haft drohen. Zum Vergleich: Auf Mord stehen Gefängnisstrafen von mindestens sieben Jahren, auf Vergewaltigung von fünf bis sieben Jahren.

Unzählige Fälle belegen die Einschätzung der UN. Am prominentesten ist der Fall von Savita Halappanavar, einer indischstämmigen Zahnärztin. Sie starb am 28. Oktober 2012 im Universitätsklinikum Galway. Wenige Tage zuvor hatten die Ärzte bei ihr eine beginnende Fehlgeburt diagnostiziert, sich aber geweigert, eine Abtreibung des Fötus vorzunehmen, weil dessen Herz noch schlug. Die Folge: die 31jährige erlitt eine tödliche Blutvergiftung.

Andere aufsehenerregende Schicksale führten in der Vergangenheit zu Abmilderungen in der Bestrafungspraxis, so 1992. Eine 14jährige war damals nach wiederholter Vergewaltigung schwanger geworden. Ihre Eltern wollten mit ihr nach England reisen, um einen Abbruch vornehmen zu lassen. Da die Familie die Vaterschaft des Täters durch einen DNA-Test nachweisen wollte, musste sie die Behörden über diesen damals illegalen Schritt informieren. Der Generalstaatsanwalt verfügte jedoch, dass sie das Land nicht verlassen und damit auch keine Abtreibung veranlassen dürfe. Weil das Mädchen sich jedoch das Leben nehmen wollte, wurde ihre Ausreise schließlich doch genehmigt. Danach entschieden die Iren in einem Referendum mit knapper Mehrheit, dass solche Reisen erlaubt werden sollen. Außerdem wurde damals das Recht auf Information über Abtreibungsmöglichkeiten im Ausland eingeführt.

Erst 2013, nach dem Tod von Savita Halappanavar, beschloss das irische Parlament ein Gesetz, nach dem Abbrüche in Irland legal durchgeführt werden können, wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist – auch dann, wenn Gutachter eine erhöhte Suizidgefahr feststellen. Um die entsprechende Diagnose zu erhalten, muss die Frau mehrere psychiatrischen Untersuchungen über sich ergehen lassen.

Der aktuell zur Debatte stehende Verfassungszusatz ist Resultat der im Land herrschenden, zutiefst frauenfeindlichen, von der katholischen Kirche geförderten Sexualmoral. Der Verkauf und Gebrauch von Verhütungsmitteln ist erst seit 1980 nicht mehr strafbar. Unverheiratete junge Frauen, die – oft nach einer Vergewaltigung – schwanger geworden waren, wurden bis ins späte 20. Jahrhundert in den sogenannten Magdalenen-Wäschereien eingesperrt, wo sie Zwangsarbeit verrichten mussten, gedemütigt, geschlagen und missbraucht wurden. 1993 wurde auf dem Gelände einer dieser von Ordensschwestern betriebenen Wäschereien ein Massengrab mit 155 Leichen freigelegt. 2013 wurde eine staatliche Entschuldigung ausgesprochen und ein Entschädigungsfonds für Überlebende in Höhe von 50 Millionen Pfund eingerichtet. Die katholische Kirche weigerte sich, dort Geld einzuzahlen.

Wie wenig die geltenden Vorschriften mit Kinderliebe und wieviel mit Kontrolle über Frauen und ihre Körper zu tun haben, wurde besonders deutlich, als Details über Vorgänge im von Nonnen im westirischen Tuam betriebenen Heimes für »gefallene Mädchen« bekannt wurden. Bereits 1975 waren dort 796 Skelette von Kindern gefunden worden, es passierte danach jedoch jahrzehntelang nichts. Erst 2012 begann eine Historikerin zu erforschen, was dort vorgefallen war. Ihre Untersuchungen ergaben, dass viele der Kinder schlicht verhungert waren, andere starben an Krankheiten. Außerdem konnte die Wissenschaftlerin nachweisen, dass zwischen 1925 und 1961 bis zu 1.000 Kleinkinder an Paare in den USA faktisch verkauft wurden. Sie wurden ihnen zur Adoption überlassen – gegen den Willen der Mütter.

Seit 1983 reisten Schätzungen zufolge mehr als 170.000 Irinnen zwecks Schwangerschaftsabbruch ins Ausland. Jeden Tag bestellen mindestens drei ungewollt Schwangere in Irland Abtreibungspillen im Internet – und nehmen sie ohne ärztliche Betreuung ein. Bei Komplikationen trauen sich viele wegen der drohenden Haftstrafe nicht ins Krankenhaus. Etliche Frauen, die den Eingriff im Ausland hatten vornehmen lassen, verbluteten, weil sie aus Angst keinen Arzt aufsuchten.

Die unter anderem von christlich-fundamentalistischen Kreisen in den USA finanziell unterstützte und orchestrierte Kampagne gegen die Aufhebung des Zusatzparagraphen verlief äußerst aggressiv. Überall im Land waren Plakate mit Abbildungen von Föten in der Gebärmutter aufgehängt, in den zugehörigen Aufschriften wurden Frauen, die abtreiben, des Mordes bezichtigt. Die Ja-Kampagne setzte vor allem auf Mitgefühl und darauf, dass durch Vergewaltigung und Inzest entstandene Traumata durch eine erzwungene Geburt nicht noch vergrößert werden dürften. Anfang dieser Woche appellierte der Vater von Savita Halappanavar: »Ich hoffe, das irische Volk erinnert sich am Tag des Referendums an das Schicksal unserer Tochter.«

Im irischen Parlament gibt es eine Mehrheit für ein Ende des Abtreibungsverbots. Auch Ministerpräsident Leo Varadkar ist dafür. Bei einer Mehrheit für die Aufhebung des 8. Verfassungszusatzes will die Regierung einen Gesetzentwurf einbringen, der vorsieht, Abbrüche in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen straffrei zu stellen. Bei bestimmten Indikationen sollen sie bis zum sechsten Monat erlaubt sein.