Die junge Anwältin Therese Schwarz (Martina Ebm, l.) gerät in einen erbitterten Erbschaftsstreit: »Dennstein & Schwarz« Foto: ARD Degeto/ORF/Hubert Mican

Re: Mein Bauch gehört mir!

Ein Referendum spaltet Irland

Am heutigen Freitag entscheiden die Iren darüber, ob das Verbot der Abtreibung aufgehoben werden soll. Die Sendung begleitet die Geburtshelferin Krysia Lynch. Sie setzt sich für das Recht auf Abtreibung ein. Auch schwangere Frauen, deren Wunschkinder nicht lebensfähig sind, dürfen in Irland derzeit nicht abtreiben. Das alles wirkt wie aus einer anderen Zeit. Und wie ist eigentlich in Deutschland die Lage? 219 a!

Arte, 19.40 Uhr

Dennstein & Schwarz

Der Schock kommt bei der Testamentseröffnung: Der kürzlich verstorbene Patriarch der Familie Dennstein hat nicht nur seinen einzigen Sohn Felix und seinen geliebten Enkel Ferdinand in seinem letzten Willen bedacht, sondern auch Fritz Länger, einen örtlichen Biobauern, bei dem es sich zur allgemeinen Überraschung um das uneheliche Kind des verstorbenen Grafen handelt. Was sich so gar nicht witzig anhört, wird sehr österreichisch-lustig weiter verfolgt. A 2017.

Das Erste, 20.15 Uhr

Makro: Kreuzfahrtfieber

Warum auch immer: Die Kreuzfahrtbranche wächst weiter und weiter. Jedes Jahr kommen neue Schiffe auf den Markt und steigt die Zahl der Passagiere. Aber das funktioniert ökologisch eben nicht. Venedig und seine Probleme mit den Riesenpötten sind da nur das offensichtlichste Beispiel.

3sat, 21.00 Uhr

1968mm: Sex und Rock’n’Roll

Dreiteilige Reihe zum 50. Jubiläum von 1968. In Folge 1 von 3 (alle heute zu sehen) geht es um Angela Volpini, eine junge Frau, die 1968 als gläubige Katholikin in ganz Italien verehrt wird. Dann gründet sie in ihrem Heimatort eine Kommune für Studenten und Intellektuelle aus ganz Europa. Ihre Vision: ein neuer Gesellschaftsvertrag. In Deutschland bekommt die weibliche Sexualität besondere Aufmerksamkeit, indem sie zum ersten Mal aus der Perspektive einer Frau in einem Film dargestellt wird – vom Sex bis zum Moment der Geburt. D 2017. Regie: Jerry Rothwell, Felix Kriegsheim, Stefano Strocchi

Arte, 21.45 Uhr