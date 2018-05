Monster mit Wumm-Bumm

Es tut weh, ein Monster zu sein, aber es kann von Vorteil sein, Monster zu werden … von solchen Erkenntnissen singen Half Girl aus Berlin, eine der besten noch nicht so bekannten Bands um Dr. Julie Miess, die auch bei Mutter mitspielt und früher bei Britta war. »Half Girl ist die erste Hälfte des Himmels, die wir immer haben wollten«, hieß es über sie und ihren feministischen Monster-Schepper-Losgeh-Wumm-Bumm-Rock in dieser Zeitung. Heute spielen Half Girl um 20 Uhr in der Kantine am Berghain in Berlin. (jW)