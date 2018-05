Vargas ausgewählt

Die französische Krimiautorin, Historikerin und Archäologin Fred Vargas wird in diesem Jahr mit dem renommierten spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Literatur ausgezeichnet. Die 60jährige, eine der meistgelesenen Autorinnen Frankreichs, wurde von einer Jury unter 35 Kandidatinnen und Kandidaten aus 21 Ländern ausgewählt, teilte die Stiftung am Donnerstag in Oviedo mit. Die Originalität der Handlungen, ihre Ironie und ihre überbordende Phantasie eröffneten dem Leser völlig neue literarische Horizonte, hieß es zur Begründung. Vargas heißt mit bürgerlichem Namen Frédérique Audoin-Rouzeau. Ihr Künstlername ist eine Kombination aus ihrem Vornamen und der Filmfigur Maria Vargas, gespielt von Ava Gardner in »Die barfüßige Gräfin«. (dpa/jW)